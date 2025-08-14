Банк добивается банкротства гигантского российского ИТ-холдинга за почти выплаченный долг

Совкомбанк хочет добиться банкротства Fplus – одного из крупнейших в России ИТ-холдингов из-за накопившихся долгов. Fplus выплатил почти всю необходимую сумму – осталось лишь 15%.

Лишить россиян ИТ-холдинга

Российский ИТ-холдинг Fplus может обанкротиться под давлением Совкомбанка, пишет «Коммерсант». Банк объявил о намерении обратиться в суд о признании компании банкротом, притом иск будет подан сразу к трем юрлицам, связанным с ней, включая головную структуру.

Причина такого решения – долг Fplus перед Совкомбанком. Его сумма не раскрывается, но представители холдинга утверждают, что значительная его часть давно погашена.

«Совкомбанк принял решение о сокращении портфеля вложений в капитал ИТ-холдинга Fplus. В связи с чем значительная часть (около 85%) кредита банку погашена в срок, комиссии и проценты выплачены в полном объеме», – сказали CNews представители холдинга.

Попытки урегулирования

В Fplus отдельно подчеркнули, во II квартале 2025 г. (1 апреля – 30 июня) компания приступила к переговорам о выплате остатка долга «за счет совместной реализации товара, чтобы не вымывать денежные средства из оборота».

«Существуют определенные формальные процедуры, которые Совкомбанк должен соблюдать как регулируемая организация и в соответствии со своими внутренними процедурами. Дальнейшие шаги в этом направлении банком не предполагаются», – добавил представитель холдинга.

Вот только «совместная реализация товара» может и не сработать. Представители Fplus дали оценку состояния российского рынка техники, охарактеризовав его как «тяжелое», в том числе и из-за «высокой процентной ставки». В компании отметили, фиксируют падение спроса «по большинству направлений»

Другие участники рынка тоже говорят о снижении спроса на технику в России. Первый вице-президент «Аквариуса» Дмитрий Титов заявил «Коммерсанту»: «Продажи ниже обычного, но пока подводить итоги рано – это высокосезонный бизнес, госсектор формирует 70% заказа в IV квартале».

Титов тоже упомянул высокую ставку, но на этот раз не кредитную, а ключевую ставку Центробанка. По его словам, из-за нее заказчики «заморозили инвестиции в цифровизацию и решили держать деньги на депозитах».

Негативное влияние внешних факторов

В настоящее время Fplus, хоть и являющийся одним из крупнейших в стране ИТ-холдингов, переживает не лучшие времена. В числе прочего компания продала половину своей головной структуры – как сообщал CNews, в 2023 г. ее приобрел гендиректор компании Алексей Мельников. За счет этой сделки он стал единоличным владельцем компании.

Однако сейчас у Мельникова лишь 50% головной структуры компании – ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки». Вторая половина – в руках ЗПИФ «Нуклон».

Также компания, являясь производителем смартфонов и планшетов, констатирует низкий уровень загрузки производства – в пределах 20%.

Все только начинается

Совкомбанк входит в топ-10 крупнейших российских банков по объему активов. В марте 2025 г. CNews писал, что он , внедрил практику крупномасштабной слежки за сотрудниками с целью недопущения их увольнения. Банк читает их переписку, чтобы выявить то, что может указывать на готовность к смене работы, а также следит за обновлениями их резюме.

Что касается намерений Совкомбанка относительно Fplus, опрошенные «Комерсантом» эксперты не сомневаются, что его планы по обращению в суд – это лишь начало. «Намерение обратиться в суд свидетельствует о высокой вероятности дальнейших действий банка в направлении инициирования банкротства Fplus. Банк может использовать это сообщение как инструмент давления на должника в ходе переговоров», – сказал изданию партнер Novator Legal Group Александр Катков.