Трамп внезапно помог Китаю. Крупнейший китайский производитель ПК получил огромную прибыль благодаря новым пошлинам

Lenovo сообщила о рекордной выручке на фоне таможенных тарифов Трампа. Его новые меры против Китая в результате приводят к обогащению китайских фирм и «раскулачиванию» американских – Трамп взимает с них мзду за торговлю с КНР.

Китай расправил крылья

Китайский производитель ПК Lenovo сообщил о рекордной выручке по итогам II квартала 2025 г. (1 апреля – 30 июня), несмотря на проблемы с пошлинами США, пишут South China Morning Post и Bloomberg. Ее выручка подскочила на 22% год к году, а чистая прибыль – и вовсе на невероятные 108%.

В деньгах это $17,6 млрд и $505 млн соответственно. По данным Lenovo, на ПК с ИИ пришлось более 30% всех поставок ее компьютеров. Наибольший рост в сегменте ПК наблюдался в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне неопределенности в отношении тарифов Трампа.

Иными словами, новый этап торговой войны, к которому Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) перешел в марте 2025 г., пока работает совершенно не так, как должен был, по мнению главы американского государства.

Более того, Lenovo еще и наращивает свою долю мирового рынка ПК. Если во II квартале 2024 г. она продала 14,7 млн компьютеров и заняла 23% рынка, то год спустя объем ее отгрузок составил 17 млн устройств, а доля рынка – 24,8%.

donald_trump_29496131773_1.jpg

Wikimedia
Кажется, что-то пошло не так

Что еще более важно, рост Lenovo обусловлен за счет падения ее основных конкурентов, коими являются американские компании. Доли HP и Dell просели с 21,3% и 15,7% соответственно во второй четверти 2024 г.. до 20,7% и 14,3%.

Ну и вишенка на торте – весь бизнес Lenovo построен на американских технологиях. В 2004 г. она выкупила ПК-бизнес у компании IBM.

Попутно Трамп решил взимать с Nvidia и AMD по 15% с каждой сделки по поставке ИИ-ускорителей в Китай. Власти США намерены распространить эти поборы на все ИТ-компании, связанные с полупроводниками.

Одна хорошая новость за другой

В финансовом отчете Lenovo за II квартал 2025 г. отмечено, что подразделение Intelligent Devices Group, включающее ПК и смартфоны, увеличило выручку на 18% год к году. При этом в сегменте ПК зафиксирован самый быстрый рост в годовом исчислении за последние 15 кварталов.

Попутно Lenovo наращивает расходы на исследования и разработки (НИОКР) в рамках масштабного продвижения ИИ. Инвестиции в НИОКР выросли на 10% в годовом исчислении, составив $524 млн, а численность персонала, занятого в этой сфере, выросла на 10% до 20 тыс. человек.

Все слишком хорошо

Lenovo зафиксировала двузначный рост выручки за отчетный период в годовом исчислении по всем основным направлениям своего бизнеса. Как пишет South China Morning Post со ссылкой на председателя совета директоров и генерального директора Lenovo Янь Юаньциня (Yang Yuanqing), отчасти это обусловлено устойчивостью и гибкостью цепочки поставок. Это позволило компании «преодолеть трудности, вызванные волатильностью тарифов и геополитической обстановкой» (to overcome challenges brought by tariff volatility and the geopolitical landscape), заявил СЕО компании.

В мае 2025 г. СЕО Lenovo заявил, что решение Трампа повысить пошлины на китайские товары застало компанию врасплох и даже оказало сильное влияние на результаты I квартала 2025 г. (1 января – 31 марта). Таким образом, Lenovo смогла довольно быстро оправиться от удара, в том числе благодаря тому, что в сети поставок компании в настоящее время более 30 производственных предприятий в 11 странах мира. В апреле 2025 г. CNews писал, что Lenovo намерена построить один из своих заводов в Саудовской Аравии.

Добавим также, что в начале августа 2025 г. на пост неисполнительного директора (non-executive director) Lenovo был назначен Амит Мидха (Amit Midha). Это генеральный директор компании Alat Technologies, принадлежащей Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.

Геннадий Ефремов

