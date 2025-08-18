Крупнейший ИТ-холдинг России переводит сотрудников в Крым

Сотрудников холдинга «Т1» отправляют работать в Крым. Ожидается, что в Симферополе и Севастополе до конца 2025 г. будет работать несколько тысяч человек. Сотрудники сообщают, что это делается ради льгот для компании.

Все на море

Как выяснил CNews, сотрудников «ГК Иннотех» (входит в крупнейший ИТ-холдинг «Т1») переоформляют в офисы Крымского полуострова, в частности в Севастополь и Симферополь. Об этом редакции рассказал представитель холдинга.

«Первыми сотрудниками подразделения в Крыму стали наши коллеги, которые уже проживают там, — сообщил представитель компании. — Ожидаем, что общее количество специалистов, работающих в этом офисе, достигнет несколько тысяч человек уже до конца 2025 года». Сотрудники компании говорят, что перевод происходит номинально, в крымском офисе они будут работать только по документам.

В «Т1» решение объясняют стратегией, которая предполагает «активное развитие технологического потенциала регионов России, расширение присутствия и создание новых возможностей для бизнеса».

Помимо Крыма, «Т1» открыл подразделения в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ижевске, Рязани. В холдинге работает свыше 22 тыс. человек. Компания занимает первое место по выручке в рейтинге CNews.

Позиция сотрудников

Как рассказал CNews сотрудник «ГК Иннотеха», переоформляют всех работников, кроме руководителей. «Для сотрудников нет никаких льгот, только для компании, — продолжает собеседник издания. — Объясняется все просьбой правительства и пониженной налоговой ставкой для ИТ-компании».

«Т1» «Т1» переводит некоторых сотрудников в Крым

По данным Telegram-канала «Профсоюз работников IT», сотрудников «Т1» (в частности «ГК Иннотех») переводят «добровольно-принудительно».

«Законодательно отказать можно, а на практике с коллегами проводят личный разговор, требуют серьезные основания, по которым они отказываются подписать документ, — говорит собеседник CNews . — Оформление происходит по документам, подписывается допсоглашение со стороны сотрудника и работодателя, так же в трудовой книжке записывается перевод в другое юрлицо».

При этом в компании не афишируют, в какое юрлицо холдинга переводят сотрудников. «ИНН и КПП они присылать отказываются, просят писать лично на почту hr с такими запросами, но пока никому не ответили», — продолжает сотрудник «Иннотеха».

CNews также не нашел юрлица «Т1», зарегистрированного в Крыму. Представители холдинга не ответили на вопрос о нем.

По словам работников, физически ничего не меняется: все продолжают трудиться удаленно.

Какие могут быть льготы

Летом 2024 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о действии особой экономической зоны (СЗЭ) в Крыму и регионах РФ, граничащих с Украиной, Донбассом и Новороссией.

В соответствии с документом резиденты приграничных территорий на 10 лет получают нулевую ставку по налогу на прибыль от реализации инвестиционных проектов в зоне СЭЗ, и ставку от нуля до 13% на прибыль.

Пока не тенденция

«Массового переезда ИТ-компаний в Крым, как кстати и в другие регионы России, пока не наблюдается», — рассказал CNewsгендиректор ООО «Диджитал Маркетс» Илья Назаров. По его словам, многие заказчики и партнеры настороженно относятся к регистрациям в регионе из-за санкционных рисков. «Во-вторых, релокация специалистов связана с бытовыми и инфраструктурными сложностями, — продолжает он. — Что касается налогов, то с 2025 года налоговой режим не сильно отличается от Москвы».

Минпромторг направил запрос о льготах и программе развития в Минцифры. Минцифры направили CNews в Минэкономразвития. А последние — в Минстрой, т.к. они «курируют Крым». Минстрой на запрос пока не ответил.