На iPhone вернутся банковские приложения, удаленные из-за санкций. Начались переговоры по предустановке RuStore

Apple вступила в переговоры с российскими властями на тему предустановки магазина приложений RuStore на iPhone. Об iPad и macOS речи пока нет, потому что даже в законе ОС этих устройств не прописаны. Требование о наличии RuStore на устройствах с iOS вступает в силу 1 сентября 2025 г.

Поиск решения

Российские власти начали переговоры с американской компанией Apple о предустановке российского магазина приложений RuStore на iPhone, пишут «Известия». Годами на этих устройствах был лишь один фирменный магазин App Store, из которого Apple регулярно удаляет российские приложения, особенно банковские.

Переговоры начались именно сейчас потому, что RuStore станет обязательным для предустановки на iPhone c 1 сентября 2025 г. Подчеркнем – пока только на iPhone, поскольку в нынешней редакции требования властей упоминается только система iOS, а она установлена только на iPhone. Планшеты iPad работают на iPadOS, часы Watch – на watchOS, ноутбуки и десктопы Mac – на macOS.

Факт ведения переговоров изданию подтвердили сразу несколько источников – один приближенный к Правительству России, три осведомленных о самом процессе. На момент выхода материала никаких договоренностей достигнуто не было.

К чему спешка

Нарушение требования о наличии на iPhone предустановленного RuStore может вылиться для ритейлеров в крупные штрафы. А поскольку iOS – закрытая ОС, без разрешения Apple сторонний магазин приложений на iPhone установить невозможно. Такая практика есть, но пока только в Европе.

Существует вероятность, что ритейлеры, не желающие получать штрафы, могут свернуть продажи iPhone, а это очень сильно ударит по их выручке. Apple по-прежнему в топе российского рынка смартфонов в денежном выражении, несмотря на то, что ушла из страны три с половиной года назад и даже не предоставляет гарантию на свои устройства.

Между тем, Apple покинула Россию де-факто, но не де-юре. Ее юрлицо ООО «Эппл Рус» по-прежнему существует, и информации о планах по его ликвидации пока нет, несмотря на то, что другие американские техногиганты, например, Microsoft, избавляются от своих представительств в России.

В чем выгода

Основной плюс от принудительного внедрения RuStore на iPhone – это возвращение российских приложений, особенно банковских. Apple с 2022 г. регулярно удаляет их в рамках санкций, подчиняясь требованиям властей США, чем создает многочисленные неудобства для россиян, по тем или иным причинам не желающим переходить в экосистему Android, где таких проблем нет.

Часть российских приложений Apple вернула в App Store, но в общей массе их намного меньше, нежели удаленных. Наличие RuStore решит эту проблему – из него легитимные российские приложения, которыми пользуются десятки миллионов россиян, не удаляются.

Техническая реализация

Пока нет информации, как Apple в случае ее согласия на предустановку RuStore решит это с технической точки зрения. До вступления нового требования российских властей в силу остается меньше двух недель.

Ранее Apple уже шла навстречу российским чиновникам – закон о предустановке ПО действует с 2021 г. Однако на iPhone все реализовано совсем не так, как на Android. Для примера, житель России, покупая смартфон Xiaomi Redmi, при включении увидит горы заранее предустановленного ПО, а также несколько ярлыков приложений, ведущих в магазин для их установки. Сотрудник CNews столкнулся с этим на собственном опыте, купив за последние полтора года две модели Redmi – Note 13 и Note 12S.

В iPhone такого нет. При первом включении пользователь увидит стандартные экраны активации, и в конце процесс появится дополнительное окно со списком российских программ, которые он может установить на свой смартфон из App Store. И там есть кнопка, позволяющая не устанавливать ничего.

Еще один собеседник «Известий» утверждает, что представители Apple уже провели неформальные переговоры с Минцифры России, в ходе которых заявили, что Apple не станет препятствовать наличию приложения RuStore в каталоге фирменного магазина приложений App Store.

Ритейл обеспокоен

Опрошенные «Известиями» участники рынка полагают, что Apple может внедрить RuStore в состав iPhone до конца осени 2025 г., то есть в течение ближайших трех месяцев. Участники рынка подчеркнули, что отсутствие RuStore на смартфонах Apple, согласно букве закона, автоматически превратит их в дефектные.

Это дополнительные юридические и финансовые риски для продавцов, уверяют собеседники издания в ритейле. «Сложившаяся ситуация фактически дает преимущество продавцам более или менее «серого» импорта, доля которого на рынке смартфонов в России и так по различным оценкам превышает 50%. Белая дистрибуция и розница ожидают разъяснений регулятора или, в худшем случае, правоприменительной практики», – сказали изданию представители «Связь.ON».

По информации издания, ритейлеры уже обсудили между собой грядущие изменения и решили, что наиболее простой выход из ситуации, когда iPhone продавать надо, но на нем все еще нет RuStore – это официальное признание таких смартфонов Apple дефектными. Компании предлагают заранее, например, на ценниках, уведомлять об этом покупателей и даже брать с них расписку, что те осведомлены об отсутствии RuStore.

По сути, если ритейлер продаст покупателю заведомо дефектное устройство, пусть даже недостаток проявляется в отсутствии одного приложения, этот покупатель может вернуться через некоторое время, например, почти через год, и потребовать вернуть деньги за проданный ему гаджет с недостатками. Технически, можно купить, например, iPhone 17 Pro Max без RuStore на старте продаж, пользоваться им год, а к моменту релиза iPhone 18 Pro Max вернуться в магазин и, утверждая, что ему продали дефектное устройство, попросить вернуть ему деньги. Отказать клиенту в этом ритейлеру, вынужденному подчиняться законодательству, будет сложно.

Такие ситуации вполне возможны. CNews неоднократно писал, что в России процветает так называемый «потребительский экстремизм», также известный как «потребительский терроризм». Россияне активно эксплуатируют закон «О защите прав потребителей» и регулярно возвращают продавцам технику после длительного срока эксплуатации и с явными следами износа.