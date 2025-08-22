В Азербайджане мощный сбой в работе интернета. По стране прошлась масштабная DDoS-атака

21 августа 2025 г. наблюдались сбои в обслуживании операторов и провайдеров интернет-связи в Азербайджане. Согласно информации Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, осуществлена крупномасштабная кибератака типа DDoS против Delta Telecom, одного из основных операторов центральной ИТ-инфраструктуры, предоставляющих интернет-трафик в страну.

Масштабная кибератака

По информации сотрудников азербайджанского ведомства, против одного из основных backbone-операторов, обеспечивающих страну интернет-трафиком, компании Delta Telekom, была осуществлена масштабная DDoS-атака.

Само же понятие backbone в информационных технологиях (ИТ) и коммуникации означает центральную ИТ-инфраструктуру для распределения данных по различным взаимосвязанных сетям в большой сетевой среде, например внутри корпорации, по нескольким кампусам или по географическим регионам.

Unsplash - Gerhard Reus Баку - столица и экономический центр Азербайджана

DDoS-атака — это отправка большого количества запросов на веб-ресурс, в результате чего может произойти прекращение работы ресурса – «отказ в обслуживании» или DoS (Denial-of-service).

Жители сообщают о невозможности пользоваться стриминговыми сервисами, онлайн-платежами и другими цифровыми услугами. В магазинах перестали работать банковские терминалы, а домофоны функционируют только в режиме механического открытия.

Отмечается, что в рамках плана по обеспечению устойчивости интернет-услуг в Азербайджане, разработанного министерством цифрового развития и транспорта, интернет-провайдеры были перенаправлены на сети альтернативных backbone-операторов. В результате предпринятых мер кибератака на Delta Telekom была нейтрализована через сутки, а услуги компании восстановлены. Но 22 августа в 11:00 по Москве жители Баку, Хачмазы и Сумгайыт все еще жалуются на проблемы с доступом в интернет. Как следует из данных сервиса Downdetector, с наибольшими проблемами сталкиваются как раз в Баку.

Крупный оператор

Delta Telecom является единственным ведущим оператором на Кавказе, с 2000 г. работающим на рынке телекоммуникаций и ИТ. В 2025 г. Delta Telecom применяет комплексные решения для корпоративных заказчиков, государственных структур, банков, частных компаний, 78% всех интернет сервис провайдеров Азербайджана и Закавказья, а также для улучшения качества услуг, организовывает монтажные и аварийно-сервисные услуги.

Delta Telecom Жителей Азербайджана оповестили о масштабных перебоях в подаче интернета

Компания Delta Telecom является дистрибьютором международного оператора спутниковой связи Eutelsat и уполномоченным представителем на всем Кавказе по аренде и использованию каналов, аренде спутниковых транспондеров. Основным направлением компании является комплексная разработка и реализация телекоммуникационных проектов, независимо от масштабов, для предприятий и организаций.

Клиентами являются банки, министерства, частные компании, исполнительные органы всех районов Азербайджанской Республики и другие организации.

Инфраструктурные проблемы Азербайджана

После обострения отношений Азербайджана и России, закавказскую республику постигли многочисленные инфраструктурные проблемы.

Первые признаки предстоящего обострения между Россией и Азербайджаном проявились еще во время новых витков конфликта в Нагорном Карабахе. Ведь еще в 2023 г. азербайджанские военные сбили российский военный вертолет и наказания за это преступление никто не понес.

1 июля 2025 г. после обысков в редакции «Sputnik Азербайджан» представители Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана сообщили о задержании семи человек, среди которых оказались двое россиян: исполнительный директор агентства Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов. По ходатайству следователей Хатаинский районный суд Баку арестовал их на четыре месяца. Россиян обвинил в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Остальных обвиняемых по этим же статьям суд арестовывать не стал, вероятно, потому что они оказались гражданами Азербайджана.

Другую группу из восьми россиян задержали вечером 2 июля. Силовики предъявили им обвинения в транзите наркотиков из Ирана и продаже их через интернет, а также в серии киберпреступлений. Сильно избитых задержанных доставили в Сабаильский суд Баку, откуда отправили в следственный изолятор на четыре месяца. По данным МВД России, среди подсудимых оказались российский ИТ-специалист Дмитрий Безуглый из Санкт-Петербурга и основатель компании по услугам химчистки Airo Антон Драчев. Другим задержанным стал релокант из Череповца Сергей Софронов. Четвертым задержанным стал уроженец Архангельска Валерий Дулов, также релокант.

22 августа 2025 г. как сообщил замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Фадеев, российская сторона совместно с Азербайджаном работает над вариантами возвращения домой удерживаемых в Баку российских граждан. 24 июля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на скорейшую нормализацию в отношениях с Азербайджаном. По ее мнению, в частности, освобождение Азербайджаном удерживаемых российских граждан поспособствовало бы этому процессу.

28 июля 2025 г. украинский «Нафтогаз» заключил первое соглашение с SOCAR Energy Ukraine («дочка» азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR) на закупку газа, сообщил председатель правления украинской компании Сергей Корецкий. Соглашение предусматривает тестовую поставку небольшого объема, газ впервые поступит на Украину по Трансбалканскому коридору через территорию Болгарии и Румынии. Другие подробности сделки не уточняются. Корецкий назвал ее стратегически важным шагом, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству Киева и Баку и диверсифицирует источники поставок.

Российские войска вечером 17 августа 2025 г. нанесли удар по нефтебазе, принадлежащей азербайджанской компании SOCAR и расположенной под Одессой. Массированный удар беспилотниками «Герань» привел к пожару, продолжавшемуся всю ночь — к ликвидации привлекли более 100 спасателей, бойцов Национальной гвардии Украины и пожарный поезд. По информации Minval, повреждены все резервуары с топливом, здание насосной станции, операторские и весовые, технические помещения. 22 августа все еще проводятся срочные восстановительные работы. Позже источники Caliber предположили, что если Вооруженные силы России продолжат атаковать газовые объекты Азербайджана на Украине, то Баку может снять эмбарго на поставки вооружения Киеву.

21 августа в Дагестане задержан иностранец, который пытался вывезти из России секретные сведения, об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Фигуранта перехватили при попытке пересечь российско-азербайджанскую границу через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Задержанный участвовал в операции по выводу из России материалов служебного характера, добытых в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Мужчина признался, что выполнял указания проживающего на Украине брата, который является агентом Службы безопасности Украины (СБУ). По словам задержанного, родственник поручил ему забрать из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон, а затем переправить их на Украину. Теперь задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы по статье об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 августа 2025 г. заявил о наращивании страной военных мощностей. «Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра». Он подчеркнул, что, несмотря на меры по усилению военной мощи, Азербайджан хочет мира. При этом он отметил, что страна получила современные беспилотники, артиллерийские системы от Турции. Кроме того, уже подписаны договоры о покупке новых боевых самолетов и модернизации тех, что уже есть.