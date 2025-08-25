Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили

Ассоциация российских банков направила обращения в ключевые ведомства с просьбой восстановить им доступ к ИТ-системе МВД для проверки подлинности паспортов. Поводом для обращения стало отключение российских банков от проверки через систему межведомственного электронного взаимодействия. В полиции в августе 2025 г. потребовали от кредитных организаций предоставить аттестат соответствия информационных систем уровню защиты государственных ИТ-систем.

Доступ к базе данных

Банки попросили вернуть им доступ к ИТ-системе Министерства внутренних дел (МВД) для проверки подлинности паспортов через ИТ-систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), пишет РБК. Причина отключения, несоответствии поправкам, внесенным в августе 2024 г. в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Доступ банков к СМЭВ стал предметом обеспокоенности Ассоциации российских банков (АРБ), которая обратилась к руководителям ключевых государственных ведомств с просьбой восстановить подключение к ИТ-сервисам МВД. Как сообщается в письме от АРБ, направленном главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной, директору Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрию Чиханчину, министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, речь идет о проверке подлинности паспортных данных клиентов.

По информации АРБ, ограничение доступа произошло после принятия поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в августе 2024 г. Представители банков настаивают на том, что невозможность проверять паспорта в режиме онлайн ставит под угрозу надежность клиентской идентификации и мешает исполнению требований по противодействию отмыванию доходов. «Просим содействия в разрешении ситуации и восстановлении доступа к данным МВД через СМЭВ, а также разъяснений по поводу необходимости аттестации наших ИТ-систем», — говорится в письме.

АРБ в 2025 г. объединяет коммерческие банки и другие финансовые организации, например «Уралсиб», МСП Банк, Абсолют Банк, банк «Россия» и др., при этом в нее не входят крупнейшие игроки рынка. Основные задачи Ассоциации — участие в развитии банковского дела России, представление и защита интересов кредитных организаций в законодательных и исполнительных органах власти, а также в Банке России, судебных, правоохранительных, налоговых и других органах. АРБ продвигает законопроекты и поправки в нормативных актах в различных органах власти, содействует кредитным организациям в консолидации их ресурсов и др.

До 18 августа 2025 г. по закону банки могли использовать для проверки паспортов только ИТ-систему МВД, при этом в случае ее сбоя или других сложностей альтернативы не было. Для того чтобы решить эту проблему были внесены изменения в антиотмывочный закон, которые позволили использовать для идентификации клиентов не только СМЭВ, но и иные информационные системы, например ID-системы различных банков.

Признание проблем

В Центробанке России подтвердили получение обращения и сообщили РБК, что 25 августа 2025 г. ведут консультации с профильными органами. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России уточнили, что сама СМЭВ продолжает работать, и речь идет лишь о полицейских ИТ-сервисах, к которым банки были отключены решением МВД, как владельца соответствующих баз данных (БД).

По сути, доступ банков к СМЭВ оказался ограничен не по вине технической платформы, а в результате регуляторных изменений. Сейчас финансовое сообщество в России ожидает официальной позиции ведомств и возможного возврата к прежнему формату взаимодействия.

Как пояснил глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин, 18 августа возникла ситуация с отзывом у банков доступа к СМЭВ, проблема затронула в основном небольшие кредитные организации, к которым были предъявлены требования по сертификатам безопасности. «Большие организации могли получить такой сертификат ранее для других целей, например как субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) или для работы с другими государственными информационными системами, которые требуют наличия такого сертификата. Как пояснил эксперт, у небольших банков в России такой необходимости просто не было.

Последствия отключения

В письме АРБ указано, что ограничение доступа к проверке паспортов мешает банкам выполнять обязанности, установленные государством. В частности, из-за невозможности получения данных о действительности паспортов банки не смогут соблюдать требования законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Закон о защите информации не обязывает бизнес аттестовать информационные системы, а банки, не будучи операторами таких систем, не заключают контракты на создание государственных информационных систем (ГИС). Для достижения необходимого уровня защиты банкам придется понести значительные расходы на покупку оборудования и российского программного обеспечения (ПО), а также затратить время на их настройку и аттестацию. Ассоциация считает требования по аттестации избыточными и просит 25 августа 2025 г. восстановить банкам доступ к ИТ-системе проверки паспортов.

Возможный выход из ситуации

Российское законодательство позволяет банкам проверять паспорта клиентов не только через СМЭВ, но и через другие информационные системы, уже внедренные крупными банками (Т-ID, Alfa-ID, ВТБ-ID, МТС-ID).

Средние и мелкие банки в 2025 г. могут выбрать этот путь, поскольку такие ИТ-системы проще в реализации, стабильнее ИТ-сервиса МВД, а использование двух и более банковских ID практически исключает риск пропуска поддельных документов.