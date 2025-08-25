CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Законодательство Кадры Техника Импортонезависимость
|

Дело о мошенничестве с субсидиями Минпромторга на разработку ПО вернули из суда в прокуратуру из-за нарушений во время следствия

Черемушкинский райсуд Москвы посчитал материалы дела о краже ИТ-предпринимателями субсидий Минпромторга на сумму 160 млн руб. недостаточными, чтобы вынести объективный приговор.

Суд не вынес приговор

Дело о хищении около 160 млн руб., выделенных Минпромторгом в виде субсидий на разработку вычислительных платформ, которое возбудило в 2023 г. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, возвращено в прокуратуру, выяснил «Коммерсант».

В особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обвиняются бывший руководитель ЗАО «Научно-производственная фирма "Доломант"» 51-летний Илья Чипашвили, бывший генеральный конструктор АО «НИИВК им. Карцева» 67-летний Сергей Сорокин и их деловой партнер 67-летний Игорь Тарасов.

Чипашвили содержится под стражей, Сорокин и Тарасов — под домашним арестом.

Рассмотрение дела

Весной 2025 г. уголовное дело было направлено в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу. На первом же заседании по ходатайству защиты его передали в Черемушкинский райсуд столицы.

sky700.jpg
wirestock / FreePik
Адвокаты находящегося под арестом бывшего руководителя ИТ-компании «Доломант» добились возвращения дела прокурору

В Черемушкинском суде тоже прошло только одно заседание. Суд решил, что представленные материалы не позволяют вынести объективный приговор и согласился с требованием адвокатов о возвращении материалов расследования прокурору в связи с допущенными следствием нарушениями.

Прокуратура направила апелляцию в Мосгорсуд.

Госсубсидия на разработку отечественных вычислительных платформ

Об аресте Чипашвили и Сорокина, CNews писал в декабре 2023 г. Они свою вину не признавали.

В 2020–2022 гг., когда Чипашвили был гендиректором ЗАО «Научно-производственная фирма "Доломант"», его компания получила в Минпромторге субсидию для покрытия части затрат на разработку и создание российских компьютеров в рамках программы «Разработки и организации серийного производства отечественных вычислительных платформ», одобренной правительством России в 2016 г.

В декабре 2020 г. с «Доломантом» был заключен контракт, а затем ряд допсоглашений, по которым компания за два года получила от государства 159 млн 957 тыс. 379 руб.

По данным следствия, руководители «Доломанта», не выполнили свои обязательства по контракту, деньги Минпромторгу не вернули, а «распорядились ими по собственному усмотрению».

Организатором аферы посчитали Сорокина, через структуры которого проводилась часть документации и сами средства, списывались затраты и прочее. В последние годы он владел или руководил целым рядом компаний в области ИT — «Эремекс», «Прософт», «Прософт-системы», «Прософт-Е», «Ленпромавтоматика», «Реглаб», «Фаворит-ЭК» и т. д.

Собеседники «Коммерсанта» из окружения бизнесменов утверждали, что оснований для привлечения их к уголовной ответственности не было, заявка на получение субсидии прошла все согласования, а «Доломант» в соответствии с соглашением разработал несколько десятков изделий вычислительной техники, инвестировав в них значительные собственные средства.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Российские ИТ-гиганты через суд требуют десятки миллионов у «дочки» бежавшей из страны нежелательной организации

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, прдающего досье на россиян

Знаменитые западные СМИ месяцами публиковали статьи, полностью выдуманные нейросетями

В России на треть подорожали серверы и СХД. Рост цен втрое опередил инфляцию

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: