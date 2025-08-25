Дело о мошенничестве с субсидиями Минпромторга на разработку ПО вернули из суда в прокуратуру из-за нарушений во время следствия

Черемушкинский райсуд Москвы посчитал материалы дела о краже ИТ-предпринимателями субсидий Минпромторга на сумму 160 млн руб. недостаточными, чтобы вынести объективный приговор.



Суд не вынес приговор

Дело о хищении около 160 млн руб., выделенных Минпромторгом в виде субсидий на разработку вычислительных платформ, которое возбудило в 2023 г. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, возвращено в прокуратуру, выяснил «Коммерсант».

В особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обвиняются бывший руководитель ЗАО «Научно-производственная фирма "Доломант"» 51-летний Илья Чипашвили, бывший генеральный конструктор АО «НИИВК им. Карцева» 67-летний Сергей Сорокин и их деловой партнер 67-летний Игорь Тарасов.

Чипашвили содержится под стражей, Сорокин и Тарасов — под домашним арестом.

Рассмотрение дела

Весной 2025 г. уголовное дело было направлено в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу. На первом же заседании по ходатайству защиты его передали в Черемушкинский райсуд столицы.

В Черемушкинском суде тоже прошло только одно заседание. Суд решил, что представленные материалы не позволяют вынести объективный приговор и согласился с требованием адвокатов о возвращении материалов расследования прокурору в связи с допущенными следствием нарушениями.

Прокуратура направила апелляцию в Мосгорсуд.

Госсубсидия на разработку отечественных вычислительных платформ

Об аресте Чипашвили и Сорокина, CNews писал в декабре 2023 г. Они свою вину не признавали.

В 2020–2022 гг., когда Чипашвили был гендиректором ЗАО «Научно-производственная фирма "Доломант"», его компания получила в Минпромторге субсидию для покрытия части затрат на разработку и создание российских компьютеров в рамках программы «Разработки и организации серийного производства отечественных вычислительных платформ», одобренной правительством России в 2016 г.

В декабре 2020 г. с «Доломантом» был заключен контракт, а затем ряд допсоглашений, по которым компания за два года получила от государства 159 млн 957 тыс. 379 руб.

По данным следствия, руководители «Доломанта», не выполнили свои обязательства по контракту, деньги Минпромторгу не вернули, а «распорядились ими по собственному усмотрению».

Организатором аферы посчитали Сорокина, через структуры которого проводилась часть документации и сами средства, списывались затраты и прочее. В последние годы он владел или руководил целым рядом компаний в области ИT — «Эремекс», «Прософт», «Прософт-системы», «Прософт-Е», «Ленпромавтоматика», «Реглаб», «Фаворит-ЭК» и т. д.

Собеседники «Коммерсанта» из окружения бизнесменов утверждали, что оснований для привлечения их к уголовной ответственности не было, заявка на получение субсидии прошла все согласования, а «Доломант» в соответствии с соглашением разработал несколько десятков изделий вычислительной техники, инвестировав в них значительные собственные средства.