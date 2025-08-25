CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Техника
|

Веяние времени. Продавцы БПЛА теперь получают как крутейшие программисты и сисадмины. Код писать им не нужно

Зарплаты специалистов, в той или иной мере связанных с БПЛА, растут огромными темпами – быстрее, чем в ИТ-сфере. Рост достигает 20%, и некоторые работники отрасли могут получать свыше 400 тыс. руб. Больше всего денег платят продавцам, а меньше всего – инженерам.

Озолотиться на БПЛА

В России зафиксирован резкий рост зарплат специалистов, имеющих отношение к БПЛА. По информации «Ведомостей», у некоторых их них она подскочила почти на 20% всего лишь за год и теперь измеряется сотнями тысяч рублей.

Отныне зарплаты в этой сфере не только сопоставимы, но часто превышают зарплаты опытных ИТ-специалистов. Так, обычный сервисный инженер, связанный с БПЛА, имеет медианную зарплату 200 тыс. руб. а начальник производства и монтажник – 175 тыс. руб.

«Ведомости», ссылаясь на статистику рекрутинговой компании А.Н.Т. за первую половину 2025 г., пишут, что самые высокооплачиваемые специалисты в сфере беспилотной авиации – это в первую очередь менеджеры по продажам услуг. Их средняя зарплата во II квартале 2025 г. (1 апреля – 30 июня) составила 450 тыс. руб. и показала рост 7% год к году. CNews писал, что самые опытные Unix-сисадмины в Москве получают не больше 400 тыс. руб.

bespilotnik.jpg
kjpargeter / Freepik
Продажа беспилотников и соответствующих услуг - весьма выгодная деятельность

На втором месте в этом рейтинге – разработчики систем автоматического управления. Их совокупный ежемесячный доход – 270 тыс. руб., рост год к году – 2%,

Нужно расти быстрее

7% и 2% роста – это далеко не предел. Так, в сфере БПЛА есть специалисты, чья зарплата за год увеличилась на 20%, и это ведущие инженеры-конструкторы. Им готовы платить по 250 тыс. руб. в среднем.

Немного меньше, 240 тыс. руб. в среднем, каждый месяц получают программисты по микроконтроллерам, но их заработок вырос лишь на 2% за год. Это существенно меньше инфляции, которая, по данным Росстата, в 2024 г. превысила 9%.

Слесари-сборщики БПЛА теперь получают в среднем 180 тыс. руб. – рост на 12,5% год к году. Зарплаты операторов БПЛА за тот же период стали больше на 3% и составляют в среднем 170 тыс. руб.

Инженеров не ценят

В сфере БПЛА очень многие стали получать существенно больше денег за свой труд. Однако нашлись и те, у кого рост зарплат не только не превысил инфляцию, но и вовсе оказался «отрицательным».

В этом плане не повезло ведущим инженерам-конструкторам бортового радиоэлектронного оборудования БПЛА. За год им стали платить на 4% меньше, и теперь их средняя зарплата составляет 240 тыс. руб.

Если же рассматривать всю отрасль в целом, то медианная предлагаемая зарплата здесь за год увеличилась на 18% и составила по итогам первого полугодия 2025 г. 118,4 тыс. руб., приводят «Ведомости» статистику HeadHunter. В ней также сказано, что руководители группы разработки получают 320 тыс. руб. в месяц.

Работа найдется

По данным HeadHunter. За первые шесть месяцев 2025 г. в России только на hh.ru было размещено более 2000 вакансий, в той или иной степени связанных с БПЛА. Медианная зарплата сервисного инженера составила 200 тыс руб., руководителя производства и монтажника – 175 тыс. руб. Научный специалист может рассчитывать на 90 тыс. руб., менеджер по маркетингу – на 70 тыс. руб. а преподаватель БАС – на 50 тыс. руб.

HeadHunter отмечает, что больше всего открытых вакансий в сфере БПЛА связано с профессией инженера-конструктора – таковых оказалось 12%. На втором месте – вакансии менеджера по продажам (8%) и программиста-разработчика (8%).

За ними следуют преподаватели и геодезисты (по 5%), слесари-сантехники (4%), инженеры по качеству и монтажники (по 3%). В конце списка – научные специалисты, руководители проектов, сервисные инженеры, начальники производства, руководители группы разработки и менеджеры по маркетингу. У каждой из этих специальностей – по 2% от количества открытых в России вакансий.

Не все так просто

Менеджеры по продажам услуг оказались на первом месте по размерам зарплат в сфере БПЛА не просто так. По мнению генерального директора «Русдронопорта» Николая Ряшина, их чистый оклад на деле находится в пределах 100-150 тыс. руб., а оставшуюся сумму они, вероятно, добирают бонусами, пишут «Ведомости».

Директор компании «Беспилотный флот» Антон Блик сообщил изданию, что зарплаты менеджеров по продажам услуг в сфере БПЛА настолько высоки не на пустом месте. По его словам, их работа «требует долгого внедрения в бизнес-процессы заказчиков, которые нужно заранее проанализировать и вести долгие и сложные переговоры, и это генерирующая прибыль функция».

Но с ним не согласен замгендиректора и сооснователь «Флай дрона» Александр Каниовский. Он заявил изданию, что менеджерам по продажам услуг платят избыточно много, не объяснив, почему он так считает.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Российские ИТ-гиганты через суд требуют десятки миллионов у «дочки» бежавшей из страны нежелательной организации

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Дело о мошенничестве с субсидиями Минпромторга на разработку ПО вернули из суда в прокуратуру из-за нарушений во время следствия

Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, прдающего досье на россиян

Знаменитые западные СМИ месяцами публиковали статьи, полностью выдуманные нейросетями

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: