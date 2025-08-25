Веяние времени. Продавцы БПЛА теперь получают как крутейшие программисты и сисадмины. Код писать им не нужно

Зарплаты специалистов, в той или иной мере связанных с БПЛА, растут огромными темпами – быстрее, чем в ИТ-сфере. Рост достигает 20%, и некоторые работники отрасли могут получать свыше 400 тыс. руб. Больше всего денег платят продавцам, а меньше всего – инженерам.

Озолотиться на БПЛА

В России зафиксирован резкий рост зарплат специалистов, имеющих отношение к БПЛА. По информации «Ведомостей», у некоторых их них она подскочила почти на 20% всего лишь за год и теперь измеряется сотнями тысяч рублей.

Отныне зарплаты в этой сфере не только сопоставимы, но часто превышают зарплаты опытных ИТ-специалистов. Так, обычный сервисный инженер, связанный с БПЛА, имеет медианную зарплату 200 тыс. руб. а начальник производства и монтажник – 175 тыс. руб.

«Ведомости», ссылаясь на статистику рекрутинговой компании А.Н.Т. за первую половину 2025 г., пишут, что самые высокооплачиваемые специалисты в сфере беспилотной авиации – это в первую очередь менеджеры по продажам услуг. Их средняя зарплата во II квартале 2025 г. (1 апреля – 30 июня) составила 450 тыс. руб. и показала рост 7% год к году. CNews писал, что самые опытные Unix-сисадмины в Москве получают не больше 400 тыс. руб.

kjpargeter / Freepik Продажа беспилотников и соответствующих услуг - весьма выгодная деятельность

На втором месте в этом рейтинге – разработчики систем автоматического управления. Их совокупный ежемесячный доход – 270 тыс. руб., рост год к году – 2%,

Нужно расти быстрее

7% и 2% роста – это далеко не предел. Так, в сфере БПЛА есть специалисты, чья зарплата за год увеличилась на 20%, и это ведущие инженеры-конструкторы. Им готовы платить по 250 тыс. руб. в среднем.

Немного меньше, 240 тыс. руб. в среднем, каждый месяц получают программисты по микроконтроллерам, но их заработок вырос лишь на 2% за год. Это существенно меньше инфляции, которая, по данным Росстата, в 2024 г. превысила 9%.

Слесари-сборщики БПЛА теперь получают в среднем 180 тыс. руб. – рост на 12,5% год к году. Зарплаты операторов БПЛА за тот же период стали больше на 3% и составляют в среднем 170 тыс. руб.

Инженеров не ценят

В сфере БПЛА очень многие стали получать существенно больше денег за свой труд. Однако нашлись и те, у кого рост зарплат не только не превысил инфляцию, но и вовсе оказался «отрицательным».

В этом плане не повезло ведущим инженерам-конструкторам бортового радиоэлектронного оборудования БПЛА. За год им стали платить на 4% меньше, и теперь их средняя зарплата составляет 240 тыс. руб.

Если же рассматривать всю отрасль в целом, то медианная предлагаемая зарплата здесь за год увеличилась на 18% и составила по итогам первого полугодия 2025 г. 118,4 тыс. руб., приводят «Ведомости» статистику HeadHunter. В ней также сказано, что руководители группы разработки получают 320 тыс. руб. в месяц.

Работа найдется

По данным HeadHunter. За первые шесть месяцев 2025 г. в России только на hh.ru было размещено более 2000 вакансий, в той или иной степени связанных с БПЛА. Медианная зарплата сервисного инженера составила 200 тыс руб., руководителя производства и монтажника – 175 тыс. руб. Научный специалист может рассчитывать на 90 тыс. руб., менеджер по маркетингу – на 70 тыс. руб. а преподаватель БАС – на 50 тыс. руб.

HeadHunter отмечает, что больше всего открытых вакансий в сфере БПЛА связано с профессией инженера-конструктора – таковых оказалось 12%. На втором месте – вакансии менеджера по продажам (8%) и программиста-разработчика (8%).

За ними следуют преподаватели и геодезисты (по 5%), слесари-сантехники (4%), инженеры по качеству и монтажники (по 3%). В конце списка – научные специалисты, руководители проектов, сервисные инженеры, начальники производства, руководители группы разработки и менеджеры по маркетингу. У каждой из этих специальностей – по 2% от количества открытых в России вакансий.

Не все так просто

Менеджеры по продажам услуг оказались на первом месте по размерам зарплат в сфере БПЛА не просто так. По мнению генерального директора «Русдронопорта» Николая Ряшина, их чистый оклад на деле находится в пределах 100-150 тыс. руб., а оставшуюся сумму они, вероятно, добирают бонусами, пишут «Ведомости».

Директор компании «Беспилотный флот» Антон Блик сообщил изданию, что зарплаты менеджеров по продажам услуг в сфере БПЛА настолько высоки не на пустом месте. По его словам, их работа «требует долгого внедрения в бизнес-процессы заказчиков, которые нужно заранее проанализировать и вести долгие и сложные переговоры, и это генерирующая прибыль функция».

Но с ним не согласен замгендиректора и сооснователь «Флай дрона» Александр Каниовский. Он заявил изданию, что менеджерам по продажам услуг платят избыточно много, не объяснив, почему он так считает.