В России начался массовый выпуск химиката, нужного для производства электроники. До сих пор его импортировали

Инжиниринговый химико-технологический центр при ТГУ запустил производство бромистого водорода и обещает полностью покрыть спрос на него российских производителей электроники.

Отечественное производство

Отечественное производство высокочистого бромистого водорода (HBr) запущено в Томске Инжиниринговым химико-технологическим центром (ИХТЦ) при Томском государственном университете (ТГУ), пишет ТАСС.

Бромистый водород применяется для очистки поверхности кремниевых пластин. Планируется ежегодно выпускать 650 кг HBr с чистотой 99,999% (5N).

«Чистота вещества играет ключевую роль. Присутствие даже следовых примесей может нарушить работу оборудования или остановить производственный процесс в микроэлектронике», — сказала руководитель проекта Ася Водянкина.

waffer_700.jpg

© chormail@hotmail.com / Фотобанк Фотодженика
Бромистый водород используют для очистки кремниевых пластин

Разработчикам пришлось также создать аналитическую систему для обеспечения точного контроля качества продукции. Таких методик не было в России. Они позволяют определять критически важные примеси — хлороводорода, воды, металлов и пр.

Свобода от зависимости

По словам представителей ТГУ, мощность производства может быть масштабирована в зависимости от спроса. Технологическая линия способна обеспечить стабильные поставки сверхчистого HBr на российский рынок и полностью закрыть его потребности.

Сейчас HBr привозится из-за рубежа, в первую очередь из Китая и Европы. Отечественное производство поможет снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Поставки бромистого водорода в Россию попали под антироссийские санкции. Химики ТГУ разработали собственную технологию с использованием только российских реагентов в 2023-2024 гг., указано на сайте вуза.

В рамках программы по развитию отечественной линейки сверхчистой химии ИХТЦ реализовал также технологию производства тетракис(диметиламино)титана (TDMAT), а к концу 2025 г. планирует завершить работы по внедрению в производство трибромида бора 99,99995%.

По заказу Минпромторга

Проект по запуску производства высокочистого бромистого водорода реализуется в рамках программы развития электронного машиностроения на период до 2030 г. по заказу Министерства промышленности и торговли. Ключевые потребители — АО «Микрон», АО «ОКБ Планета», АО «ВЗПП - Микрон», АО «Ангстрем».

В марте 2023 г. CNews писал о том, что Минпромторг выделил более двух миллиардов на освоение в России производства «химии», необходимой для производства чипов, в том числе бромистого водорода.

ТГУ и ИХТЦ совместно с Минпромторгом занимаются разработкой стратегии развития химической промышленности в России до 2035 г., которая предложит возможные направления развития отрасли и механизм необходимых изменений на государственном уровне.

Анна Любавина

