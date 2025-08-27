CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

В Rutube идут массовые и экстренные сокращения. Основная причина – реструктуризация и объединение сразу трех видеосервисов в одну платформу. Rutube появился через год после YouTube, но за 19 лет так и не смог стать полноценным его заменителем в России ни по числу посетителей, ни по объемам загруженного контента.

Ты на выход, и ты на выход

Штат сотрудников российского видеосервиса Rutube в подвергся сокращениям, пишет Frank Media. По информации издания, увольнения носят масштабный характер.

О сокращениях Frank Media сообщили приближенные к Rutube источники. Один из них заявил, что людей в компании слишком много, и что платить всем им зарплату руководство больше не может. По его словам, сокращения проводятся «в кратчайшие сроки».

«Нам сказали, что нас увольняют по соглашению сторон и выплатят два месячных оклада, так как Rutube в нынешнем виде работать не будет. Во всех этих компаниях были дублирующие должности, и поскольку сейчас будет одна большая платформа, то многие позиции не нужны. В отделе кадров добавили, что у компании нет денег, чтобы содержать такой штат сотрудников», – заявил источник Frank Media.

Другая причина происходящего

С декабря 2020 г. и по настоящее время сервис Rutube является собственностью «Газпром-Медиа Холдинга»), во главе которого с марта 2020 г. стоит экс-руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. У холдинга есть и другие видеосервисы, которые могут быть связаны с происходящим.

scree34nshot_4.jpg

rustore
Rutube теряет работников

Источники Frank Media заявили, что увольнения в Rutube – следствие реструктуризации, которая подразумевает объединение сразу трех сервисов в одну медиаплатформу. Речь, по их словам, о Rutube (аналог YouTube), Yappy (аналог TikTok, работает с 2021 г.) и онлайн-кинотеатре Premier.

Представители Rutube подтвердили CNews эту информацию, но названия сервисов для объединения не уточнили. «В начале следующего года (2026 г. – прим. CNews) все наши сервисы будут объединены в единую цифровую платформу под зонтичным брендом Rutube. В связи с этим уже сегодня рассматриваются разные варианты реструктуризации и оптимизации функционала команд, объединения их функций, а также переориентация сотрудников на более важные треки направлений для наибольшей эффективности работы под единым брендом», – сообщили они CNews.

На вопрос редакции о том, сколько человек в команде Rutube лишатся или уже лишились работы, а сколько сохранят ее, представители сервиса не ответили. CNews направил аналогичный запрос непосредственно в «Газпром-Медиа Холдинг» и ожидает ответа.

Все идет по плану

О том, что на основе Rutube, Premier и Yappy может быть создана некая единая медиа-платформа, было известно и раньше. Об этом в июне 2025 г. говорил лично Жаров.

Глава холдинга подчеркивал тогда, что новый сервис сохранит название одного из старых, и это будет Rutube. Со слов Жарова, запуск предварительно назначен на первую половину 2026 г., но более точные сроки он не раскрывал

«Объединяются многие сервисы: например, на Yappy имеются маркетинговые инструменты для Premier, на Rutube есть «шортсы», которые делает команда Yappy. Ответственно заявляю, что в первом полугодии 2026 г. это будет единая платформа», – сказал Жаров (цитата по Frank Media).

Или все же деньги

Финансы, упомянутые одним из собеседников Frank Media, пока нельзя сбрасывать со счетов. Дело в том, бизнес в сфере медиа приносит «Газпрому» существенные убытки, пишет Frank Media.

Для примера, по итогам 2024 г. выручка медиахолдинга и всех его дочерних организаций составила 163,5 млрд руб. при этом чистый убыток достиг 247 млн руб. (данные Frank Media).

Собеседники Frank Media не сказали, сколько людей в итоге потеряют работу в Rutube. По их словам, сотрудники «уходят отделами», а в офисе сервиса «сейчас «очень много пустых кресел».

Также нельзя не отметить, что сокращения, вероятно, затронули и Yappy, о чем 18 августа 2025 г. сообщал проект «Профсоюз работников ИТ». По его информации, сервис, в котором не так давно трудилось около 300 человек, теперь состоит из 20-30 работников, которых оставили «для поддержки». Другим же, по данным «Профсоюза», предлагают увольнение по соглашению сторон с выплатой до двух окладов.

Что такое Rutube

Rutube – это отечественный видеосервис, созданный в 2006 г., через год после запуска всемирно известного YouTube. Располагая схожим с YouTube названием, российский Rutube обладает почти такими же возможностями, но столь же популярным в России он за 19 лет так и не стал. Не помогает пока и замедление YouTube, которое продолжается с июля 2024 г.

Сервис многократно переживал редизайн. Однако как минимум один из его последних обликов, как сообщал CNews, был с высокой точностью скопирован с YouTube.

В последнее время Rutube регулярно рапортуют о стремительном развитии платформы. Например, в июле 2025 г. они рассказали CNews о росте количества просмотров в семь с половиной раз по итогам первой половины 2025 г. в сравнении с аналогичны периодом 2024 г. На тот момент их было 3,5 млрд, а в первом полугодии 2025 г. их суммарное число перевалило за 2026 г.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Сверхзагадочная компания за бесценок выкупила ноу-хау и образцы «железа» на российских процессорах

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Из-за указа Трампа прекращена отправка посылок из России в США

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: