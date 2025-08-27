Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

В Rutube идут массовые и экстренные сокращения. Основная причина – реструктуризация и объединение сразу трех видеосервисов в одну платформу. Rutube появился через год после YouTube, но за 19 лет так и не смог стать полноценным его заменителем в России ни по числу посетителей, ни по объемам загруженного контента.

Ты на выход, и ты на выход

Штат сотрудников российского видеосервиса Rutube в подвергся сокращениям, пишет Frank Media. По информации издания, увольнения носят масштабный характер.

О сокращениях Frank Media сообщили приближенные к Rutube источники. Один из них заявил, что людей в компании слишком много, и что платить всем им зарплату руководство больше не может. По его словам, сокращения проводятся «в кратчайшие сроки».

«Нам сказали, что нас увольняют по соглашению сторон и выплатят два месячных оклада, так как Rutube в нынешнем виде работать не будет. Во всех этих компаниях были дублирующие должности, и поскольку сейчас будет одна большая платформа, то многие позиции не нужны. В отделе кадров добавили, что у компании нет денег, чтобы содержать такой штат сотрудников», – заявил источник Frank Media.

Другая причина происходящего

С декабря 2020 г. и по настоящее время сервис Rutube является собственностью «Газпром-Медиа Холдинга»), во главе которого с марта 2020 г. стоит экс-руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. У холдинга есть и другие видеосервисы, которые могут быть связаны с происходящим.

rustore Rutube теряет работников

Источники Frank Media заявили, что увольнения в Rutube – следствие реструктуризации, которая подразумевает объединение сразу трех сервисов в одну медиаплатформу. Речь, по их словам, о Rutube (аналог YouTube), Yappy (аналог TikTok, работает с 2021 г.) и онлайн-кинотеатре Premier.

Представители Rutube подтвердили CNews эту информацию, но названия сервисов для объединения не уточнили. «В начале следующего года (2026 г. – прим. CNews) все наши сервисы будут объединены в единую цифровую платформу под зонтичным брендом Rutube. В связи с этим уже сегодня рассматриваются разные варианты реструктуризации и оптимизации функционала команд, объединения их функций, а также переориентация сотрудников на более важные треки направлений для наибольшей эффективности работы под единым брендом», – сообщили они CNews.

На вопрос редакции о том, сколько человек в команде Rutube лишатся или уже лишились работы, а сколько сохранят ее, представители сервиса не ответили. CNews направил аналогичный запрос непосредственно в «Газпром-Медиа Холдинг» и ожидает ответа.

Все идет по плану

О том, что на основе Rutube, Premier и Yappy может быть создана некая единая медиа-платформа, было известно и раньше. Об этом в июне 2025 г. говорил лично Жаров.

Глава холдинга подчеркивал тогда, что новый сервис сохранит название одного из старых, и это будет Rutube. Со слов Жарова, запуск предварительно назначен на первую половину 2026 г., но более точные сроки он не раскрывал

«Объединяются многие сервисы: например, на Yappy имеются маркетинговые инструменты для Premier, на Rutube есть «шортсы», которые делает команда Yappy. Ответственно заявляю, что в первом полугодии 2026 г. это будет единая платформа», – сказал Жаров (цитата по Frank Media).

Или все же деньги

Финансы, упомянутые одним из собеседников Frank Media, пока нельзя сбрасывать со счетов. Дело в том, бизнес в сфере медиа приносит «Газпрому» существенные убытки, пишет Frank Media.

Для примера, по итогам 2024 г. выручка медиахолдинга и всех его дочерних организаций составила 163,5 млрд руб. при этом чистый убыток достиг 247 млн руб. (данные Frank Media).

Собеседники Frank Media не сказали, сколько людей в итоге потеряют работу в Rutube. По их словам, сотрудники «уходят отделами», а в офисе сервиса «сейчас «очень много пустых кресел».

Также нельзя не отметить, что сокращения, вероятно, затронули и Yappy, о чем 18 августа 2025 г. сообщал проект «Профсоюз работников ИТ». По его информации, сервис, в котором не так давно трудилось около 300 человек, теперь состоит из 20-30 работников, которых оставили «для поддержки». Другим же, по данным «Профсоюза», предлагают увольнение по соглашению сторон с выплатой до двух окладов.

Что такое Rutube

Rutube – это отечественный видеосервис, созданный в 2006 г., через год после запуска всемирно известного YouTube. Располагая схожим с YouTube названием, российский Rutube обладает почти такими же возможностями, но столь же популярным в России он за 19 лет так и не стал. Не помогает пока и замедление YouTube, которое продолжается с июля 2024 г.

Сервис многократно переживал редизайн. Однако как минимум один из его последних обликов, как сообщал CNews, был с высокой точностью скопирован с YouTube.

В последнее время Rutube регулярно рапортуют о стремительном развитии платформы. Например, в июле 2025 г. они рассказали CNews о росте количества просмотров в семь с половиной раз по итогам первой половины 2025 г. в сравнении с аналогичны периодом 2024 г. На тот момент их было 3,5 млрд, а в первом полугодии 2025 г. их суммарное число перевалило за 2026 г.