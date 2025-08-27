В российских ИТ культ лени. Отрасль нанимает программистов, которые не хотят писать код сами и занимаются вайб-кодингом

Отечественные программисты распробовали новый тренд, когда можно получать зарплату, но при этом не писать код самостоятельно. Они все активнее осваивают вайб-кодинг – отправляют нейросетям запросы на естественном языке и получают в ответ готовый или почти готовый код. Это стимулируют и работодатели желающие нанять как можно больше вайб-программистов. Количество таких вакансий растет.

Что в вайбе тебе моем

В России стремительно растет спрос на программистов, главное умение которых – это не написание работающего кода, а умение общаться, притом не с другими людьми, а с нейросетями. Как пишет «Коммерсант», по стране резко увеличилось количество вакансий для программистов, освоивших вайб-кодинг – с начала 2025 г. их стало больше на 27%.

Вайб-кодинг подразумевает не написание кода с нуля своими силами, а всего-лишь отправку нейросетям необходимого запроса на естественном языке. Они сами сгенерируют код, а программисту нужно будет лишь удостовериться в его работоспособности и в случае необходимости отправить еще один или несколько запросов для корректировки.

Автором термина «вайб-кодинг» является Андрей Карпатый (Andrej Karpathy), бывший исследователь компании OpenAI. Это программист с чехословацкими корнями, ныне проживающий в Канаде.

Не работать и зарабатывать

Вайб-кодинг существенно упрощает работу программистам, особенно если навостриться направлять нейросетям максимально емкие и простые запросы, сразу приводящие к нужному результату. Значительная часть ежедневной рутины, связанная с классическим написанием кода, уходит, но деньги при этом остаются.

Как пишет «Коммерсант», вайб-кодеры запросто могут зарабатывать больше, чем представители других профессий не только в регионах, но и в двух столицах. Например, в Санкт-Петербурге и Москве медианная предлагаемая зарплата вайб-программистов достигает 140 тыс. руб., а это, как сообщал CNews, примерный уровень зарплат PHP-программистов мидл-уровня в России весной 2025 г.

CNews писал также, что чрезмерное использование ИИ-помощников при написании кода очень быстро выветривает из головы российских программистов собственные профессиональные знания и навыки. Это делает их менее конкурентоспособными на рынке труда и более зависимыми от нейросетей.

Попытка объясниться

По мнению генерального директора «СберТеха» (компания по разработке ПО, входит в группу Сбербанка) Максима Тятюшева, вайб-кодинг позволяет опытному программисту сбросить с себя рутину и сосредоточиться на неких «творческих задачах», пишет «Коммерсант». Если же к вайб-кодингу прибегает джун, то для него это «возможность создавать полнофункциональные продукты», добавил Тятюшев.

Опрошенные изданием эксперты также попытались оправдать востребованность вайб-кодинга, то есть программирования без, собственно, программирования, современными реалиями. По их словам, нынешний мир постоянно требует от программистов очень высокой скорости работы и все новых идей.

Востребованность вайб-кодинга гендиректор НЦК ИСУ Кирилл Семион объяснил «обилием начинающих специалистов», пишет «Коммерсант». Но, по его словам, в дальнейшем вайб-кодинг может вылиться для компании, пишущей код с помощью нейросетей, в дополнительные расходы. «Потому что софт становится более "тяжелым" и требует более мощного "железа". У него больше точек уязвимости, и, как следствие, его дороже обслуживать», – добавил Семион.

Будущее наступило

Как сообщил изданию независимый эксперт в сфере ИИ, кандидат экономических наук Алексей Лерон, в настоящее время подавляющее большинство разработчиков в той или иной степени используют ИИ-инструменты. Таковых в мире, по его словам, уже 81%.

Для примера, один из первых ИИ-ассистентов программиста, GitHub Copilot, существующий с лета 2021 г. за четыре года приобрел более 15 млн адептов. И это лишь один из подобных сервисов, коих с каждым разом становится все больше.