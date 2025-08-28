Лидеры рынка SSO-решений обсудили будущее цифрового ID на конференции ГИД 4.0

В «Лахта Центре» 26 августа 2025 г. стартовала трехдневная конференция ГИД 4.0, организованная компанией «Оператор Газпром ИД». Первый день был посвящен современным инструментам единого входа (SSO) и их роли в масштабируемости бизнеса и развитии цифровых экосистем.



В дискуссионных сессиях приняли участие представители крупнейших компаний и государственных структур. Эксперты обсудили ключевые тенденции: переход к бесшовным экосистемам, развитие биометрической идентификации, интеграцию коммерческих ID-сервисов с государственными системами и новые подходы к защите данных.



Ключевым событием дня стала дискуссия «ID будущего: кто ты в экосистеме?», на которой встретились представители ведущих ID-платформ страны: Михаил Хоружик (Сбер ID), Иван Смирнов (VK ID), Ася Статьева (Yandex ID), Антон Мелузов (ЕСИА) и Александр Махонин (Газпром ID).

Эксперты сошлись во мнении, что цифровой идентификатор должен быть удобным, безопасным и «незаметным» для пользователя. В приоритете — бесшовные сервисы авторизации, развитие биометрии и объединение онлайн- и офлайн-идентификации. В будущем цифровой ID должен применяться не только в интернете, но и в повседневных сценариях — от подтверждения возраста до финансовых операций.

Отдельный акцент был сделан на практической ценности цифрового идентификатора для бизнеса. ID повышает конверсию в целевые действия, снижает расходы на SMS и антифрод за счёт бесшовных переходов и защиты от DDoS-атак. Кроме того, единый идентификатор помогает оптимизировать поддержку ИТ-инфраструктуры экосистем, заменяя разрозненные элементы авторизации.

Обсудили и роль государства: оно остается владельцем базового идентификатора гражданина, а бизнес выстраивает поверх него сервисы для удобства пользователей. Участники отметили важность сближения государственных и коммерческих систем идентификации для обеспечения возможности пользователей проходить идентификацию один раз и использовать её в разных онлайн-сервисах.

«Требования к идентификации сформированы государством. И все чаще мы переходим для идентификации из офлайна с паспортом в онлайн. Мы, коммерческие ID, даём возможность проводить такую идентификацию пользователю и бизнесу, а дальнейшие наши цели — совместно с ЕСИА и государством развивать сервисы цифровой идентификации в требуемых отраслях и сегментах», — отметил Александр Махонин, руководитель направления «Газпром ID».

Дискуссия подчеркнула: цифровой ID сегодня воспринимается не как отдельный сервис, а как основа экосистем. От того, каким он будет, напрямую зависит развитие рынка в целом.

ООО «Оператор Газпром ИД» (ГИД) — российская высокотехнологичная компания, входящая в Группу «Газпром». ГИД является разработчиком высоконагруженных экосистемных платформ и B2B2C-продуктов, среди которых: система единого входа Газпром ID, единая платформа управления данными DataNova, платформа взаимодействия ГИД, предоставляющая HR-Tech и другие сервисы более чем 400 компаниям. Состоит в реестре аккредитованных ИТ-компаний Минцифры России.

«ГИД 4.0» — конференция для продуктовых команд, digital-департаментов, архитекторов экосистем, CIO, CDTO, интеграторов, HR-директоров, экспертов по обучению и развитию.

