Конгресс США начал расследование против «Википедии». Обвиняют в прокремлевской пропаганде

В Конгрессе США началось расследование в отношении онлайн-энциклопедии «Википедия», подозреваемой в политической предвзятости и ангажированности, в том числе в публикации «прокремлевской» пропаганды. В России платформу тоже обвиняют — в поддержке «западоцентричной точки зрения».

Расследование Палаты представителей США

Комитет Палаты представителей США по надзору и правительственной реформе начал расследование попыток иностранных служб и частных лиц влиять на общественное мнение в США через публикации в онлайн-энциклопедии «Википедия», пишут «Ведомости».

Председатель комитета республиканец Джеймс Коммер (James Comer) и глава подкомитета по вопросам кибербезопасности, информационных технологий и правительственных инноваций республиканка Нэнси Мэйс (Nancy Mace) в письме Мариане Искандер (Maryana Iskander), директору фонда Wikimedia, на платформе которого работает «Википедия», потребовали не позднее 10 сентября предоставить для анализа несколько видов информации, касающейся деятельности сайта.

Запрос включает документы и переписки, касающиеся конкретных добровольных редакторов энциклопедии, нарушивших правила «Википедии»; а также записи и сообщения, относящиеся к возможной координации организованных усилий по редактированию контента или влиянию на него, которые могут нарушать политику «Википедии».

wik6_700.jpg
Oberon Copeland / Unsplash
«Википедию» во всех сторон обвинят в политической ангажированности

Конгрессменов также интересуют данные о практиках самой платформы по профилактике и борьбе с такими нарушениями.

Представитель Wikimedia подтвердил получение запроса: «Мы рады возможности ответить на вопросы комитета и обсудить важность обеспечения целостности информации на нашей платформе».

«Википедия» — это самая крупная и самая популярная в мире онлайн-энциклопедия. В августе 2023 г. она содержала 61 млн статей на 334 языках. На русском языке создано почти два млн страниц.

В чем обвиняют онлайн-энциклопедию

В письме Мариане Искандер конгрессмены объясняют свои подозрения в попытках «Википедии» манипулировать информацией «для пропаганды», «направленной на западную аудиторию», ссылаясь на «многочисленные исследования и доклады».

В том числе упоминается доклад американской общественно-политической организации Антидиффамационная лига о наличии в «Википедии» антиизраильских и антиеврейских нарративов. Еще один пример — расследование признанной в России нежелательной организацией Atlantic Council по поводу «агентов национальных государств», которые якобы «делают уязвимыми западную аудиторию перед прокремлевской и антизападной повесткой» посредством ИИ-инструментов.

Ранее в предвзятости «Википедию» уличали также сторонники конкурирующих партий США. Например, в июне 2024 г. на эту тему был опубликован доклад считающегося консервативным Манхэттенского института политических исследований.

В России тоже не довольны «Википедией»

В России «Википедию» тоже обвиняли в политической ангажированности. Об этом в ноябре 2024 г. заявляла представитель МИД России Мария Захарова, которую цитировал ТАСС: «Невозможно не видеть крайней степени тенденциозности, ангажированности статей на политические, исторические темы». Материалы «Википедии» почти всегда отражают исключительно западоцентричную точку зрения, содержат прямые подлоги и однобокую трактовку событий, сказала Захарова.

Деятельность Wikimedia Foundation в России в последние годы сопряжена со множеством штрафов, которые фонд получает за отказ удалять информацию, признанную российскими властями нежелательной. Количество таких штрафов исчисляется десятками. Только за 2023 г. их суммарный размер превысил 18 млн руб.

В январе 2024 г. CNews писал о выходе из стадии бета-тестирования российского аналога «Википедии» — «Рувики».

Анна Любавина

