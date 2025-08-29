Под чутким надзором. Россияне будут покупать SIM-карты исключительно под неусыпным контролем видеокамер

Точки продаж SIM-карт в России отныне должны оснащаться видеокамерами. В кадр будут попадать не только сотрудники точек, но и клиенты, пожелавшие подключиться к сети того или иного оператора. Пока неясно, будут ли в кадре развороты паспорта, но известно, что записи будут храниться как минимум в течение месяца.

Всем выйти из сумрака

В России меняется процесс покупки SIM-карты действующих в стране операторов. Как пишет агентство РИА «Новости», теперь любой желающий подключиться к сотовой сети будет обязан делать это исключительно на камеру, то есть под перманентным видеонаблюдением.

Нововведение вступает в силу 1 сентября 2025 г. Чтобы соответствовать новым требования властей, любая точка продаж SIM-карт, мобильная или стационарная, должна быть оснащена как минимум одной видеокамерой.

В кадре должны будут находиться не только работники точек, но и россияне, пришедшие за SIM-картой. Это нововведение прописано в постановлении Правительства России.

Видео мне запили

У новшества есть целый ряд дополнительных условий. Одно из них заключается в том, что точка продаж SIM-карт покупкой камеры не отделается.

Фото: © AndreyPopov / Фотобанк Фотодженика Подключиться к сотовой сети становится все труднее

Ей также нужно будет реализовать возможность хранения видеозаписей буквально со всеми клиентами, пришедшими за подключением к сотовой сети. Хранить эти ролики придется в течение минимум 30 дней, то есть потребуется создать систему хранения данных.

Пока неясно, как продавцы SIM-карт смогут обеспечить защиту таких видеороликов от утечек. В кадре наверняка будут лица клиентов, и не исключено, что на видео в тот или иной момент попадут развороты их паспортов.

Без удостоверяющего личность документа легально оформить SIM-карту в России нельзя, поэтому паспорт показывать придется. CNews писал о многочисленных рейдах властей по владельцам «серых» SIM-карт, то есть оформленных с неправильными или искаженными данными о владельце.

Другие ограничения

Купить SIM-карту в России за последний год стало в несколько раз сложнее. Граждане и гости страны по-прежнему могут прийти в любой салон сотовой связи с этой целью, но им резко ограничили количество карт, которые можно оформить на себя.

Россиянам дозволено иметь не более 20 SIM-карт. Если лимит уже исчерпан, а нужен новый номер, придется распрощаться с одним из имеющихся. Узнать количество зарегистрированных SIM-карт можно в салонах операторов связи или на «Госуслугах».

Иностранцам в этом плане вдвое сложнее. Им можно оформить на себя всего 10 SIM-карт. Кроме того, для начала им потребуется сдать биометрию в Единую биометрическую систему – без этого ему никто SIM-карту предоставит.

Также стоит отметить еще одну инициативу властей. Если она будет реализована, то в России появятся особые «детские» SIM-карты для детей до 14 лет, по которым, в числе прочего, нельзя будет регистрироваться в соцсетях.

Это идея Минцифры России. «Минцифры предлагает ввести отдельные детские SIM-карты, которые будут иметь определенные настраиваемые родителем средства фильтрации трафика. По ним также будет обеспечиваться блокировка доступа в социальные сети, в которых есть возрастные ограничения», – заявил в начале августа 2025 г. глава Минцифры Максут Шадаев.

По словам министра связи, оформлять детские SIM-карты будут родители, «Эти SIM-карты сразу имеют набор определенных безопасных ограничений. И если ты с этой SIM-картой попробуешь авторизоваться например в соцсетях, то он тебя не пустит», – добавил Шадаев.

Глава Минцифры не уточнил, будут ли учитываться детские SIM-карты в общем количестве номеров, оформленных на совершеннолетнего.

До биометрии пока не дошло

Процесс становления гражданина России абонентом оператора сотовой связи, за последний год претерпевший многочисленные изменения в сторону усложнения, пока не подразумевает предоставление биометрических данных. В России к таковым относятся образцы голоса и слепок лица – они хранятся в Единой биометрической системе и могут использоваться, например, при оплате товаров и услуг. Крупнейшие российские банки активно продвигают этот сервис.

Напомним, в России можно отказаться от передачи биометрических данных в ЕБС – для этого нужно обратиться в МФЦ и написать заявление на отказ. CNews писал, что в конце лета 2023 г. эта опция была настолько востребована у россиян, что работа МФЦ была в течение длительного времени парализована из-за наплыва желающих написать такое заявление.