CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов

В Казанском федеральном университете исследовали ранее мало изученный кристалл карбида кремния и выяснили, что он обладает необходимыми свойствами для производства квантовых устройств. При том, что карбид кремния уже используется для выращивания крупных полупроводниковых подложек, работа ученых открывает путь к массовому производству квантовых чипов.

Квантовые свойства

Ученые из Казанского федерального университета (КФУ) в результате исследования выявили свойства кристалла карбида кремния (SiC) политипа 6H, которые позволяют использовать его для создания масштабируемых квантовых устройств, сообщила пресс-служба КФУ на сайте вуза.

«Квантовые технологии на данный момент имеют три основных направления — квантовые вычисления, коммуникации и сенсорика. В данном случае результаты будут полезны при разработке элементов преобразования квантовой информации между различными средами с эффективным переносом или преобразованием данных: в квантовых коммуникациях, сетях и спин-фотонных интерфейсах», — сказала участница исследования Екатерина Дмитриева.

В научный коллектив вошли директор Института физики КФУ Марат Гафуров, научный сотрудник НИЛ «Перспективные платформы для спиновых квантовых манипуляций» Фадис Мурзаханов, доцент кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Георгий Мамин, доцент кафедры общей физики Ирина Грачева, студентки института Екатерина Дмитриева и Юлия Ермакова.

chip700.jpg

КФУ
Ученые КФУ исследовали квантовые свойства кристалла карбида кремния (SiC) политипа 6H

Исследование проводилось в сотрудничестве с лабораторией электроники полупроводников с большой энергией связи Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН.

Возможности для масштабирования

Кристалл 6H-SiC, содержащий азотно-центрированные спиновые дефекты, является относительно новой малоизученной средой, пояснили исследователи. Азотно-вакансионные центры известны на примере NV-центров в алмазе. Однако, в отличие от алмаза, доступного лишь в виде мелких кристаллов, карбид кремния — это высокотехнологичный промышленный полупроводник, для которого уже освоено выращивание восьмидюймовых 200-миллиметровых подложек.

Крупные и высококачественные пластины позволяют применять стандартные методы микросистемной и полупроводниковой технологии, включая литографию, травление и ионную имплантацию. Это обстоятельство критически важно для создания масштабируемых квантовых устройств и открывает путь к массовому производству квантовых чипов, отметил Мурзаханов, причем с высоким уровнем интеграции, надежностью и повторяемостью параметров.

«Хорошо изученные и известные NV-центры в алмазе обладают максимальной эффективностью всего 80%. При этом NV-центры в кристалле карбида кремния политипа 6H имеют оптические переходы в ближней инфракрасной области (1100–1300 нанометров), что совпадает с телекоммуникационным O-диапазоном и делает их подходящими для квантовых коммуникаций на большие расстояния через оптоволоконные способы передачи данных», — добавила Ермакова.

Компонентная база для квантовых вычислений

Усовершенствование чипов для квантовых вычислений будет играть важную роль в будущем технологии. Одна из проблем — это их масштабируемость и производство.

А России квантовая отрасль включена в государственные приоритеты: за четыре года в проект инвестировано около 24 млрд руб. В стране параллельно развиваются как аппаратные решения (квантовые процессоры на разных платформах), так и алгоритмы для них, при участии ведущих вузов и научных центров.

В июне 2024 г. CNews писал, что в Центре квантовых технологий (ЦКТ) физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова разработан и прошел тестовые испытания один из самых больших в мире программируемых многоплечевых интерферометров (чипов) для квантовых вычислений по технологии фемтосекундной лазерной печати.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Старейший российский интернет-магазин электроники восстал из пепла. Два года назад его уничтожили санкции США

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки. Они несколько дней парализовали «Московскую электронную школу»

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса

Конгресс США начал расследование против «Википедии». Обвиняют в прокремлевской пропаганде

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: