Сооснователь Wildberries ушел в «М.Видео - Эльдорадо» возвращать лидерские позиции

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук займется цифровой трансформацией сети «М.Видео - Эльдорадо». Данная сеть была лидером рынка, но исторически ориентировалась на оффлайн. Бакальчук намерен вернуть компании лидерские позиции за счет счет ИТ, логистике и онлайн-продаж.

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук займется цифровой трансформацией розничной сети «М.Видео - Эльдорадо». Об этом сообщили компания и сам предприниматель в своем Telegram-канале. Ранее агентство ТАСС сообщало, что Бакальчук возглавил экспертную группу при совете директоров «М.Видео - Эльдорадо».

«Я займусь стратегическим развитием компании в своем любимом амплуа: ИТ, логистике и онлайн-продажах», - заявил Бакальчук. - «Компания «М.Видео - Эльдорадо» многие годы была лидером рынка бытовой техники и электроники и задавала тренды всей отрасли. Исторически «М.Видео» сложилась как розничная оффлайн-сеть, но время давно поменялось: сегодня клиент хочет не просто купить чайник в магазине, а нажать пару кнопок и получить сервис уровня «космос». Вот туда и отправимся».

«Цифровая трансформация такой известной компании и вывод ее на новый уровень - это сложная, но интересная задача, - продолжил Бакальчук. - Я вижу точки роста и способы вернуть компанию на лидерские позиции на рынке». Пресс-служба «М.Видео - Эльдорадо» не стала уточнять, как именно будет называться должность Бакальчука в компании.

Владислав Бакальчук вместе со своей супругой Татьяной являются основателями онлайн-маркетплейса Wildberries (ООО «Вайлдберриз»). При этом Татьяне Бакальчук принадлежало в компании 99%, ее мужу - 1%. Говоря о роли Владислава Бакальчука представители Wildberries отмечают, что он не является сооснователем компании.

Весной 2025 г. Татьяна Бакальчук приняла решение объединить компанию с крупнейшим оператором наружной рекламы - группой Russ. В объединенной компании ООО РВБ «Вайлдбериз» получила 65%, акционеры Russ (считается, что это братья Левон и Робер Мирзояны) - 35%. Роберт Мирзоян также стал исполнительным директором объединенной компании.

Одновременно Татьяна Бакальчук подала на развод и взяла свою девичью фамилию Ким.

Владислав Бакальчук выступил против сделки и обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, который возмутился ситуацией и поручил депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову решить вопрос с возвращением активов Wildberries. Кадыров утверждал, что за происходящим стоят «рейдеры с Кавказа».

Кульминация конфликта произошла 18 сентября 2024 г. Тогда Владислав Бакальчук вместе с бывшим исполнительным директором Wildberries Сергеем Ануфриевым и людьми крепкого телосложения (преимущественно выходцами из Чечни) попытались войти в офисы Wildberries в Москве.

В результате завязавшейся потасовки со стрельбой погибло две охранников Wildberries - выходцев из Ингушетии. Правоохранительными органами были задержаны около 50 человек, включая Владислава Бакальчука, но затем предпринимателя отпустили на свободу.

За Владиславом Бакальчуком осталась компания «ВБ Девелопмент», строившая склады для Wildberries. Wildberries попыталась через суд взыскать с данной компании 37 млрд руб., но безуспешно. В то же время Wildberries выиграла другой иск о взыскании с «ВБ Девелопмент» 712,9 млн руб.

Владислав Бакальчук пытался в суде оспорить слияние Wildberries и Russ, но безуспешно. Также суд утвердил развод между бывшими супругами, забрав у Владислава Бакальчука 1% долю в ООО «Вайлдберриз». Также Бакальчука обязали выплатить своей бывшей супруге 217 млн руб. В своем сообщении о выходе в «М.Видео - Эльдорадо» Бакальчук сообщил, что продолжает борьбу за Wildberries.

Кто владеет «М.Видео - Эльдорадо»

«М.Видео» объединилась с сетью «Эльдорадо» в 2018 г. К тому моменту группа «Самар» Михаила Гуцериева была основным владельцем «М.Видео» и единственным владельцем «Эльдорадо».

В 2024 г. основным владельцем «М.Видео Эльдорадо» стали структуры Билана Ужахова, который на тот момент возглавлял компанию. В начале 2025 г. новым гендиректором компании стал Феликс Лин. В 2025 г. компания объявила о намерении провести докапитализацию на 30 млрд руб. Из этой суммы как минимум 8,5 млрд руб. в виде займа предоставили структуры Ужахова.