Молодой программист Microsoft умер на рабочем месте. Родственники обвиняют постоянные переработки

Инженер-программист Microsoft умер в кампусе Кремниевой долины в возрасте 35 лет. Родственники уверены, что его убили постоянные переработки – он на регулярной основе сидел в офисе допоздна и трудился. Официальная причина смерти пока не установлена.

Программирование убивает

В корпорации Microsoft произошла трагедия – умер один из ее инженеров-программистов. Как пишет Bloomberg, он скончался прямо в офисе компании в Кремниевой долине, и его смерть была неожиданной для всех, в том числе для его родственников.

Умерший – это 35-летний Пратик Панди (Pratik Pandey), выходец из Индии и разработчик ПО в Microsoft. Его родственники склонны полагать, что он умер в результате постоянных переработок, потому что никаких причин, способных привести к смерти в возрасте 35 лет, у него не было. По крайней мере, родственники о них не говорят.

Инцидент произошел 19 августа 2025 г., однако известно о нем стало лишь спустя более недели. Церемония прощания с Пратиком Панди состоялась 28 августа 2025 г. На момент выхода материала официальная причина его смерти не раскрывалась.

Работать всегда, даже по ночам

Тело Пратика было найдено ночью 20 августа 2025 г. За день до своей смерти он, по всей видимости, принял решение поработать сверхурочно.

Microsoft Об инциденте в Microsoft стало известно далеко не сразу

19 августа 2025 г. – это пятница. В этот день Пратик появился в офисе Microsoft вечером. Его родственники заявили, что сверхурочные и работа допоздна давно стали неотъемлемой частью жизни Пратика.

По всей видимости, серьезных проблем со здоровьем у 35-летнего программиста Microsoft не было. «Пратик был человеком жизнерадостным, с лучезарной улыбкой, любил играть в футбол, он был замечательным сыном и другом», – приводит Bloomberg цитату из объявления о церемонии прощания с Пратиком.

Microsoft отмалчивается

К моменту выхода материала корпорация Microsoft игнорировала все вопросы, касающиеся работы Пратика, количества часов переработки, а также его смерти. Источник Bloomberg, осведомленный о происходящем, сообщил, что софтверный гигант в настоящее время проводит собственное расследование с целью выявить истинную причину смерти.

Судя по всему смерть наступила вскоре после прихода Пратика в офис, в котором он работал. Кто именно и во сколько конкретно обнаружил его тело, не сообщается, но известно, что полиция прибыла на место происшествия в около 2 часов ночи 20 августа 2025 г.

По словам представителя полиции Маунтин-Вью, стражи правопорядка не обнаружили «никаких признаков подозрительной активности или поведения» (no signs of any suspicious activity or behavior). Вследствие этого полиция не рассматривает смерть Пратика как следствие уголовного преступления.

Что известно о погибшем

В корпорации Microsoft Пратик Панди работал над продуктом Fabric, который используется для анализа данных. Его непосредственным руководителем был Скотт Гатри (Scott Guthrie), высокопоставленный топ-менеджер в Microsoft. Это директор по облачным технологиям и искусственному интеллекту и по совместительству исполнительный вице-президент корпорации.

Пратик получил диплом Университета штата Сан-Хосе. За свою карьеру, которая началась в 2012 г. в индийской компании Newgen Technologies, он успел поработать в нескольких крупных американских корпорациях, в том числе в Walmart и Apple. В Microsoft он проработал более пяти лет.

Пратик – уроженец Индии. В этой стране сейчас живут его родители. Родственники планируют вернуть тело Пратика в Индию.