Трамп лишил сотрудников NASA права на забастовки перед ожидаемыми увольнениями

Профсоюзам NASA указом Президента США запрещено проведение забастовок из соображений национальной безопасности. Это случилось накануне планируемого урезания бюджета космического агентства и возможных сокращений персонала.

Исключения в трудовом законодательстве

Указом Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) «в целях укрепления национальной безопасности» NASA лишено защиты в соответствии с федеральным трудовым законодательством США, что означает ущемление прав профсоюзов и запрет на ведение коллективных переговоров с работодателем. Действующие коллективные договоры аннулируются, пишет The Register.

«NASA известно об этом указе от 28 августа, касающемся исключений из федеральной программы по вопросам отношений между трудовыми коллективами и администрацией. Мы работаем над его скорейшей реализацией и соответствием видению Президента относительно нашего агентства», — прокомментировали представители NASA.

NASA (National Aeronautics and Space Administration) — национальное космическое агентство, занимающееся развитием технологий в области авиации и космонавтики. Кроме него в список исключений, для которых ограничено действие норм трудового права в связи с деятельностью в области национальной безопасности, попали служба спутниковых данных, информации и наблюдений за окружающей средой и метеорологическая служба.

Что означает запрет

Распоряжение было принято на фоне бюджетной неопределенности и планов урезать финансирование агентства на $6 млрд, о которых The Register писал в июне 2025 г.

nasaaaaa700.jpg

NASA
Сотрудники NASA не смогут начать забастовку, если их начнут увольнять вследствие сокращения бюджета агентства на $6 млрд

Указ фактически лишает сотрудников NASA возможности объявить забастовку, если их будут сокращать.

Ассоциация инженеров, ученых и техников Центра имени Годдарда (GESTA), объединяющая около 1,7 тыс. федеральных служащих NASA назвала это «незаконным». «Мы боремся с этим», — заявили представители ассоциации.

Центр имени Годдарда является одним из подразделений NASA, который может принять на себя основную тяжесть предлагаемых сокращений бюджета.

Еще один противник профсоюзов в США

В 2022 г. Google уличили в проведении крупномасштабной кампании по борьбе с профсоюзами и протестными настроениями, функционировавшей со второй половины 2018 г. до середины 2020 г.

Корпорация запустила полноценную кампанию по препятствованию вступлению сотрудников в профсоюзы и пыталась использовать в рамках этой кампании средства массовой информации. Затея заключалась в донесении в ненавязчивой и незаметной форме до населения мнения руководства Google относительно профсоюзных объединений.

В 2020 г. CNews писал о незаконном увольнении ряда сотрудников Google, выступавших против заключения корпорацией контракта с компанией IRI Consultants, специализирующейся на борьбе с профсоюзными организациями.

Сотрудники IRI, помимо прочего, ведут сбор информации о работниках своих клиентов, возможно или фактически связанных с профсоюзными организациями.

Анна Любавина

