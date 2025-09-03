Бизнес просит у Минцифры отсрочек от армии для физиков и непрофильных ИТ-шников

Зачастую ИТ-компании нуждаются в специалистах по информационным технологиям, которые не относятся напрямую к программированию и разработке, а понимают в процессах на производственных площадках. Кроме того, непосредственно ИТ-специалисты в 2025 г. нередко имеют и непрофильное образование. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагается взять за основу формулу один человек на 50 специалистов с профильной квалификацией.

Пересмотр отбора

Бизнес попросил у Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России отсрочку от армии для физиков и непрофильных работников, пишет Forbes. Кроме того, организация рекомендовала включить в список специальностей, которые имеют право претендовать на отсрочку, специалистов, окончивших обучение по программам фундаментальной и прикладной физики.

АНО «Цифровая экономика» предложила Минцифры расширить перечень категорий тех, кто работает в аккредитованных ИТ-организациях и кому может быть предоставлена отсрочка от армии. В частности, организация просит включить в него выпускников программ фундаментальной и прикладной физики, а также предусмотреть квоту для ИТ-специалистов без профильного образования.

Социальный фонд России Бизнес в России просит отсрочку от армии для физиков и непрофильных ИТ-специалистов у Минцифры

В организации предлагают предоставлять отсрочку отдельным сотрудникам без профильного образования в соотношении один человек на 50 специалистов с соответствующей квалификацией. Включение выпускников программ фундаментальной и прикладной физики в перечень обосновано их компетенциями в физике, математике, моделировании и программировании (C++, Python), которые в 2025 г. востребованы в ИТ-сфере.

АНО «Цифровая экономика» (среди учредителей — Сбербанк, «Яндекс», VK, «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком», ВТБ, «Российские железные дороги» (РЖД), Ozon, Циан, «Группа Астра», ВЭБ.РФ, «Северсталь», «Авито» и др.).

Работа над законопроектом

Проект постановления об изменении правил предоставления отсрочки, подготовленный Минцифры, был опубликован на портале правовой информации 17 июля 2025 г. В министерстве отметили, что документ дорабатывается с учетом предложений граждан, представителей отрасли и заинтересованных ведомств.

Согласно проекту, как писал CNews, перечень специальностей для отсрочки предлагается расширить, добавив «Радиофизику», «Статистику», «Ядерную физику и технологии», но исключить «Фундаментальную и прикладную физику», «Криптографию», а также «Проектирование и постройку кораблей, судов и объектов океанотехники» и «Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов». Минцифры также предлагает предоставлять отсрочку ИТ-специалистам, завершившим обучение, но не получившим диплом на момент формирования списков.

Формирование списка на отсрочку

С 22 июля по 6 августа 2025 г. принимались заявления на ИТ-отсрочку от осеннего призыва. Для ее получения ИТ-специалист должен работать в аккредитованной ИТ-компании не менее 11 месяцев в течение года до начала призыва, иметь трудовой договор с полной занятостью и высшее образование по специальности из утвержденного перечня.

Минцифры передаст данные в Министерство обороны (Минобороны) России до 1 сентября 2025 г., а призывная комиссия примет решение по отсрочке с 1 октября по 31 декабря.

Бизнес без науки никуда

Включение в перечень специалистов-физиков положительно скажется на привлекательности этого образования, уверен сооснователь цифрового логистического оператора Versta Виктор Сизов. «Фундаментальное научное образование — не сиюминутный тренд. На эти программы идут люди, которые искренне увлечены решением сложных задач, — рассуждает он. — Отсутствие отсрочки заставляет их переориентироваться на другие специальности, что ставит под вопрос будущее фундаментальной науки. При этом такое образование крайне востребовано не только в науке, но и в бизнесе».

С ним согласен директор по персоналу «Рексофта» Дмитрий Скрипкин, своим мнением он поделился с Forbes. «Рексофт» в 2025 г., по его словам, плотно работает с промышленными предприятиями. «3 сентября многие проекты требуют глубокого понимания не только ИТ и алгоритмов, но и физических и химических процессов, которые применяются при производстве», — поясняет он. В качестве примера господин Скрипкин приводит проекты «Рексофта» для «Норникеля» по созданию отечественной ИТ-системы оптимизации управления флотацией с применением видеоаналитики и искусственного интеллекта (ИИ) или ИТ-системы для оптимизации процессов конвертирования медных штейнов на основе спектрометрии. «И в том, и в другом проекте требуется глубокая работа специалистов, обладающих знаниями в области высшей математики, организации промышленного производства, химических технологий и физики», — заключает Дмитрий Скрипкин.

«В условиях становления в России нового технологического уклада, победа в борьбе за лидерство зависит от квалификации, мотивации и количества людей, которые создают технологии. И это ИТ-специалисты, — считает президент «Руссофта» Валентин Макаров. — Поэтому глава Минцифры Максут Шадаев инициировал для них и отсрочки три года назад, и новые меры для обеспечения критической массы творцов нового уклада сейчас».

Очень много студентов технических специальностей начинают работать в ИТ-сфере, еще обучаясь в институте, но формально у них не та специальность, замечает генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев. «Например, в компаниях-партнерах 1С-консультанты, как правило, не подпадают под общее понятие ИТ-специалиста, — указывает он. — Поэтому для регулятора точно есть смысл подумать более предметно над критериями для включения ИТ-специалистов в перечень льготных категорий».