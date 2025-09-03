Китай готовит «договорнячок» о редкоземельных металлах с новой полупроводниковой сверхдержавой. И это не Россия

Китай предложил Малайзии помощь в разработке редкоземельных элементов. Страна оценила запасы в 16,2 млн тонн элементов стоимостью $175 млрд. Малайзия постепенно приобретает вес на рынке полупроводников и активно помогает Китаю в закупке для него чипов в обход санкций.

Азиатский союз

Китай изъявил желание оказать Малайзии помощь в развитии мощностей по переработке редкоземельных металлов, пишет Tom’s Hardware. Об этом официально сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Малайзии Джохари Амбуд Гани (Johari Ambud Ghani) со ссылкой на председателя КНР Си Цзиньпина (Xi Jinping).

По информации Digitimes, лидер Китая лично предложил Малайзии такую помощь еще в во время своего визита в эту страну в 2024 г., однако обнародовать эту информацию было решено лишь сейчас.

Единственное условие, которое озвучил Си Цзиньпин – это сотрудничество исключительно между компаниями с госучастием. Никаких частных предприятий в новом партнерстве быть не должно из соображений защиты технологий, пишет Digitimes.

Демонстрация силы

Редкоземельные элементы – это важнейшие компоненты многих современных технологий. Их применяют при производстве военной техники, приборов ночного видения, микросхем и пр.

rachelf2 / Pixabay Китай ищет любые пути укрепления своих позиций

Китай – лидер на этом рынке, и он неоднократно демонстрировал всему миру, что при необходимости будет использовать свое положение в политических играх. Например, в апреле 2025 г. он полностью запретил экспорт самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия и иттрия в ответ на новые американские торговые пошлины. А еще раньше, в августе 2023 г., он ввел аналогичный запрет на экспорт галлия и германия.

Правда, такие вольности могут дорого обойтись Китаю. В конце августа 2025 г. CNews писал, что власти США намерены отомстить ему за это путем введения 200-процентных торговых пошлин.

В чем план

Пока неизвестно, почему выбор Китая пал именно на Малайзию. Но в мае 2024 г. CNews сообщал, что власти Малайзии запланировали потратить $107 млрд на превращение страны в мощный международный хаб по разработке, производству и тестированию передовых интегральных микросхем.

Также Малайзия теперь позиционирует себя в качестве нейтральной площадки, готовой способствовать технологическому сотрудничеству компаний из самых разных стран мира. Например, в апреле 2025 г. она нарастила поставки из Тайваня передовых GPU, которые по решению властей США недоступны Китаю, на невероятные 3400% год к году.

В США подозревают, что Малайзия используется для контрабанды чипов в Китай, но доказательств у нее пока нет.

Просчет или расчет

Tom’s Hardware пишет, что предложение Китая может в итоге превратить Малайзию в его же конкурента. Это поднимает «стратегические вопросы, особенно учитывая тесные связи Куала-Лумпура с Вашингтоном» (strategic questions, especially given Kuala Lumpur’s close ties with Washington), уточняет издание, подчеркивая, что сейчас Малайзия находится в довольно выгодном положении с точки зрения редкоземельного сырья, особенно учитывая недавно обнаруженные на ее территории крупные месторождения.

Предварительное исследование, проведенное Департаментом минеральных ресурсов и геологии Малайзии в 2025 г., выявило не менее 16,2 млн тонн редкоземельных металлов. К тому же сохраняется вероятность обнаружения дополнительных запасов путем отбора проб и проведения геологоразведочных работ. В настоящее время стоимость этих запасов оценивается примерно в $175 млрд. Их освоение, пишет Tom’s Hardware, создаст в стране дополнительные 4000 рабочих мест, что обеспечит стране внушительное по своим масштабам положительное влияние на ее экономику.

Но наличие огромных запасов – это лишь половина успеха. Вторая половина – это умение перерабатывать их в элементы, пригодные для дальнейшей продажи или использования в производстве.

И вот с этим у Малайзии пока есть проблемы. У нее по-прежнему не хватает ни опыта, ни технологий, необходимых для переработки редкоземельных металлов. Поэтому для страны было бы разумно сотрудничать с экспертом в этом вопросе, например, с Китаем.

В настоящее время австралийская горнодобывающая и сырьевая компания Lynas управляет двумя заводами по переработке редкоземельных металлов в Малайзии. Она поставляет сырье для этих заводов прямиком из Австралии. Но Lynas – это частная компания, и вполне возможно, что на нее, в том числе, и указывал Китай, говоря о единственном условии сотрудничества (работа только через госпредприятия).

США повсюду

Китай – не единственный, кто очень заинтересован в оказании помощи Малайзии в разработке месторождений редкоземельных металлов и их последующей переработке. США тоже проявляет интерес к ним – министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Зафрул Азиз (Zafrul Aziz) заявил, что в настоящее время страны ведут переговоры, но не уточнил, на каком они этапе. Он лишь добавил, что Малайзия «равное и недискриминационное отношение» (equal and non-discriminatory application of relevant policies) к двум конкурентам, то есть к США и Китаю.

Напомним, что именно США были в числе основных пострадавших от запрета КНР на экспорт германия и галлия. Поначалу они были вынуждены добывать его буквально из мусора, то есть из отходов производства.