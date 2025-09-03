CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе Техника Поддержка ИТ-отрасли
|

У российского производителя радаров и средств связи упали выручка и прибыль. Рынок в застое

Прибыль и выручка производителя телекомоборудования и микроэлектроники «Микран» за первое полугодие заметно сократилась. Эксперты отмечают, что спрос на элементную базу сильно упал. Поэтому производители в целом по отрасли теряют прибыль.

Падение результатов

Как выяснил CNews, финансовые показатели томского производителя телекомоборудования и микроэлектроники «Микран» в I полугодии 2025 г. сократились. Это следует из бухгалтерской отчетности компании за этот период.

Выручка компании упала с 3,1 млрд руб. до 2,5 млрд руб., то есть сократилась на 19,3%. Более чем на треть (34,8%) сократилась прибыль «Микрана» с 143,1 млн руб. до 93,3 млн руб.

«Разница в финансовых результатах связана с разным проектным циклом в 2024 и 2025 годах, — сообщил CNews представитель компании. — В первом полугодии прошлого года были завершены крупные проекты, которые отразились в выручке. В 2025 году компания реализует другой пул проектов, с иным графиком поступлений — часть из них придется на второе полугодие». В компании отказались сообщить, что это за другой пул проектов.

Чем известен «Микран»

«Микран» производит телекоммуникационное оборудование, радары для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и т.д. Компания насчитывает более 1,6 тыс. сотрудников.

avtomatika700.jpg
Росгвардия
Финансовые показатели производителя средств связи «Микран» упали

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», выручка компании по итогам 2024 г. составила 9,5 млрд руб. при чистой прибыли 901,6 млн руб.

В феврале 2024 г. структура «Газпром Тех» приобрела 90% долей производителя НПФ «Микран». В марте стало известно, что эта доля отошла «ИКС Холдингу».

Стоимость компании гендиректор производителя электроники «Бештау» Олег Осипов оценил в 5-10 млрд руб. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын положил, что 100% НПФ «Микран» могут стоить до 14 млрд руб.

В июне 2025 г. «Микран» ликвидировал дочернюю компанию — ООО «Микатом». Последняя должна была заняться выпуском до 200 тыс. микросхем в год. Целью проекта, как писал «Интерфакс», была организация производства силовой и СВЧ-электроники на основе нитрида галлия для обеспечения технологической независимости отечественных компаний к 2025 г.

В августе CNews писал о том, что Минобороны подало иск к «Микрану» на сумму 537,4 млн руб.

Ситуация на рынке микроэлектроники

Опрошенные CNews производители микроэлектроники отмечают, что спрос на элементную базу упал. «Сейчас весь бизнес оттягивает оплату как можно дальше, предпочитая деньги подержать на депозитах», — отмечает собеседник.

При этом большая часть производителей радио- и микроэлектроники в России продается в госсектор, к крупным госкорпорациям и промышленным заказчикам; а эти клиенты исторически концентрируют реализацию бюджетных и инвестиционных программ во II полугодии, особенно в IV квартале, отмечает Ольга Квашенкина, глава холдинга SNDGLOBAL.

«Поставщики электроники при этом испытывают комбинированный эффект — в отдельные годы (или проекты) первое полугодие может быть сильным (если завершены крупные этапы), в другие годы — слабым (если ключевые поставки/акты приемки запланированы на второе полугодие)», — продолжает она.

Стоит отметить что, выручка крупнейшего микроэлектронного холдинга «Элемент» по итогам I полугодия 2025 г. сократилась на 19% до 16,1 млрд руб., следует из отчета компании. Сильно сократилась и прибыль группы с 3,8 млрд руб. до 2 млрд руб. (падение на 47%).

«Снижение выручки в сегменте электронной компонентной базы обусловлено сокращением спроса со стороны промышленных предприятий и переносом контрактации на следующие периоды», — объясняется уменьшение показателей в пресс-релизе компании.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Китай готовит «договорнячок» о редкоземельных металлах с новой полупроводниковой сверхдержавой. И это не Россия

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

США нанесли двойной удар по мировому производству микросхем. TSMC больше не сможет держать на плаву свой завод в Китае

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: