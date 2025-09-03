CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Россияне перестали отличать чат-ботов от людей. Больше половины путают нейросеть с человеком

Подавляющее большинство россиян к сентябрю 2025 г. имеет опыт общения с чат-ботами, более половины опрошенных находились в ситуациях, когда не могли определить, общаются ли они с человеком или с искусственным интеллектом. Исследователи Национального агентства финансовых исследований выяснили, что 57% россиян не смогли отличить человека от чат-бота.

Исследование по взаимодействию

Более половины россиян не смогли отличить человека от чат-бота, пишет РБК. Только 34% респондентов к сентябрю 2025 г. уверенно различают природу собеседника.

Согласно исследованию Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), подавляющее большинство россиян (88%) имеют опыт взаимодействия с чат-ботами и виртуальными ассистентами на базе технологий с искусственным интеллектом (ИИ). Исследователи опросили 6,2 тыс. человек в возрасте от 14 лет и старше.

Однако более половины опрошенных (57%) сталкивались с ситуациями, когда не могли определить, общаются они с человеком или с автоматической ИТ-системой. Только 34% респондентов в 2025 г. уверенно различают природу собеседника.

gruppa-molodyh-delovyh-ludei-rabotausih-v-ofise_1_1.jpg

Freepik - ArthurHidden
Чат-бот — это современный помощник бизнеса, ведь он позволяет автоматизировать продажи, обучение, техническую поддержку и другие процессы и освободить время сотрудников и сэкономить деньги.

Исследование выявило рост негативных впечатлений от взаимодействия с ИИ-системами: каждый третий участник опроса (35%) остался недоволен таким опытом, в то время как доля удовлетворенных сократилась до 33% по сравнению с 37% в 2024 г. Наиболее критично к виртуальным собеседникам относятся мужчины (40%) и россияне старше 45 лет.

Аналитики НАФИ подчеркивают прямую связь между удобством использования ИИ-технологии и ее восприятием: чем менее естественны ответы ИТ-системы и сложнее правила взаимодействия, тем больше негативных оценок она получает от россиян.

Главные интервьюеры

НАФИ — исследовательская компания широкого профиля, один из лидеров российского рынка в 2025 г. Центр предоставляет полный спектр исследовательских услуг: изучение общественного мнения, маркетинговые исследования, такие как измерение и повышение лояльности клиентов (NPS), изучение потребностей и привычек потребителей (U&A) и другие, рыночный анализ и бизнес-консалтинг. Компания основана в 2006 г., а география исследований охватывает российский рынок, большинство стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и Восточной Европы.

Результаты исследований — новые знания, точная и релевантная информация, на основе которой принимаются важные и обоснованные управленческие решения. Данные НАФИ в 2025 г. используются бизнесом, государственными ведомствами, российскими и иностранными компаниями, общественными организациями и средствами массовой информации (СМИ).

Рост количества запросов

В июне 2025 г. количество запросов россиян к поисковой системе «Яндекс» об ИИ-ботах выросло в 1,7 раза по сравнению с 2024 г., сообщили в пресс-службе «Яндекса» журналистам РБК. Запросы с упоминанием слова «бесплатно» увеличились в 2,5 раза, что указывает на повышенный интерес к бесплатным ИТ-сервисам. Руководство российских компаний все активнее проявляет интерес к внедрению чат-ботов в свои бизнес-процессы, даже если их бизнес и не большой.

Наибольшую популярность получили ChatGPT, DeepSeek, Character.AI и «Алиса», на которые пришлось свыше 90% переходов. Интерес был особенно высок среди подростков — они искали такие ИТ-сервисы в 2025 г. втрое чаще, чем пользователи в целом. Хоть чат-боты оказывают значительное положительное влияние на обучение. Среди преимуществ — повышение мотивации, производительности, самоэффективности, интереса к учебе и восприятия ее ценности, а также чат-боты способствуют снижению уровня тревожности у учащихся. Однако существуют два важных аспекта. Во-первых, положительное влияние таких ИТ-инструментов заметно только у студентов (от 18 лет), тогда как у школьников (7-17 лет) статистически значимых улучшений не выявлено. Во-вторых, со временем эффект от использования чат-ботов уменьшается.

Больше всего запросов поступало из Краснодара, Казани и Нижнего Новгорода. Москва и Санкт-Петербург — в конце списка, что в «Яндексе» объяснили привычкой жителей мегаполисов заходить на сайты ботов напрямую.

По информации «Яндекс», спрос на ИИ-агентов значительно вырос: в июле 2024 г. было около 1,5 тыс. запросов, тогда как за первую половину июля 2025 г. их число достигло десятков тысяч.

Антон Денисенко

