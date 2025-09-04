GNOME Foundation обезглавлена. Директор продержался на посту меньше 4 месяцев

Кадровые перестановки в GNOME Foundation

Некоммерческая структура GNOME Foundation, которая курирует разработку свободного графического окружения для Unix-подобных операционных систем, покинул исполнительный директор Стивен Деобальд (Steven Deobald), продержавшийся на этом посту менее четырех месяцев. По заявлению управляющего совета организации, трудовые отношения с теперь уже бывшим ее руководителем были расторгнуты по соглашению сторон, пишет The Register.

Деобальд принял бразды правления в временно исполняющего обязанности директора организации от Ричарда Литтауэра (Richard Littauer) в мае 2025 г. Литтауэр возглавлял структуру на протяжении 10 месяцев, однако не захотел продолжать работу в статусе постоянного руководителя, поскольку оказался у руля в сложное для GNOME Foundation.

В числе достижений Деобальда на посту исполнительного директора Аллан Дэй (Allan Day), председатель управляющего совета и президент GNOME Foundation называет в том числе проделанную работу над внутренними правилами организации, документацией, усилия по поиску казначея, создание новой платформы для сбора пожертвований, а также «активное взаимодействие с сообществом GNOME».

GNOME Foundation GNOME Foundation вновь в поисках испонительного директора

«Несмотря на эти многочисленные достижения, Стивен и совет директоров пришли к выводу, что В данный момент Стивен не подходит на должность исполнительного директора. Поэтому мы тепло прощаемся со Стивеном», – написал Дэй в блоге организации, – «…Я знаю, что некоторые члены сообщества GNOME будут разочарованы этим решением. Уверяю всех, что мы отнеслись к нему со всей серьезностью и рассмотрели с разных точек зрения».

Организация намерена искать нового руководителя среди участников сообщества. По словам Дэя, потеря исполнительного директора GNOME Foundation не скажется на ее работе. Уже принимаются меры по переопределению обязанностей ушедшего директора между оставшимися членами руководства. Дэй будет формально будет выполнять функцию главы организации на время поиска замены Деобальду.

Благодарности, планы на будущее и медитация

В своем прощальном сообщении Деобальд называет проведенные в должности четыре месяца «интересными» и с легкой ноткой грусти говорит о сожалениях по поводу того, что ему больше не придется работать рука об руку с Дэем.

«За несколько коротких месяцев я осознал, насколько трудолюбиво все сообщество GNOME. Вы, ребята, так многого добиваетесь в столь короткие сроки, имея лишь ограниченные ресурсы. Но еще больше меня удивило, насколько теплыми и гостеприимными были все участники. Многие создали здесь настоящий дом…», – написал Деобальд.

Он также поблагодарил людей, с кем ему посчастливилось вести дела в GNOME Foundation и заявил о готовности трудиться в других проектах экосистемы свободного программного обеспечения, желательно – в области разработки графических окружения для Linux.

Теперь уже бывший исполнительный директор GNOME Foundation также заявил, что в середине сентября на 10 дней планирует полностью исчезнуть с радаров для самостоятельного прохождения курса медитации.

Текучка кадров

В GNOME Foundation достаточно часто происходят кадровые перестановки, а директора организации в последние годы редко задерживаются на своем посту надолго. В октябре 2024 г. НКО ради экономии фонда оплаты труда уволила креативного директора Кэролин Хенриксен (Caroline Henriksen) и директора по развитию сообщества Мелиссу Ву (Melissa Wu).

В июле 2024 г. GNOME Foundation покинула исполнительный директор Холли Миллион (Holly Million), приняв решение возобновить обучение в университете. «Я буду стремиться к получению PhD в области психологии и посвящу себя частной практике», – заявила Миллион на прощание. Любительница эзотерических практик продержалась в организации около девяти месяцев.

Временно исполняющим обязанности исполнительного директора организации после ухода Миллион был назначен ранее упомянутый Ричард Литтауэр (Richard Littauer), специалист в сфере разработки ПО с открытым исходным кодом.

До Миллион GNOME Foundation с февраля 2017 г. по октябрь 2023 г. управлял Нил Макговерн (Neil McGovern), ранее руководивший развитием проекта Debian, а позже возглавивший НКО Ruby Central, курирующую разработку языка программирования Ruby.

В период с июня 2011 г. по март 2014 г. организацию возглавляла Карен Сэндлер (Karen Sandler), впоследствии вставшая у руля Software Freedom Conservancy – организации, которая координирует соблюдение условий лицензии GPL пользователями проектов, находящихся под ее эгидой. После ухода Сэндлер GNOME Foundation почти три года провела без постоянного исполнительного директора.

Перед тем, как GNOME Foundation возглавила Сэндлер, организацией руководила ее первый директор – Сторми Питерс (Stormy Peters), на тот момент ИТ-аналитик, успевшая поработать в таких компаниях как Mozilla Corporation, Red Hat и Hewlett-Packard.