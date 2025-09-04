CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Облако IBM притесняет мелких клиентов. Бесплатной техподдержки их уже лишили

Облачный сервис IBM прекращает предоставлять техподдержку на базовом уровне сервиса. С начала 2026 г. клиенты должны будут помогать себе сами или выбрать платный тариф.

Бесплатной поддержки больше нет

Облачный сервис IBM Cloud с первого января 2026 г. обновляет перечень услуг, предоставляемых в рамках базового уровня, из которого исключается гарантированная техподдержка. Такие клиенты переводятся на «модель самообслуживания», выяснил Register.

Клиенты, желающие сохранить базовый уровень предоставляемых услуг, будут помогать себе сами. За ними сохраняется возможность пользоваться рекомендациями ИИ-помощника на базе watsonx.

Тем, кого это не устраивает, представители компании советуют выбрать один из платных тарифов, цены на которых начинаются от $200.

ibm700.jpg
IBM Cloud
В случае сбоев в обслуживании клиенты базового уровня сервиса IBM Cloud должны будут почитать рекомендации и помочь себе самостоятельно

«Если вашей организации требуется техническая поддержка, более быстрое реагирование или контроль уровня серьезности проблем, мы рекомендуем перейти на платный тарифный план поддержки», — говорится в электронном письме клиентам.

Самообслуживание лучше помощи сотрудника

IBM уверяет клиентов что ее новая модель самообслуживания вводится с целью «соответствовать отраслевым стандартам и улучшить ваш опыт поддержки».

ИT-компания обещает расширить базу знаний и «предоставлять более подробную информацию для самостоятельной помощи». В январе 2026 г. также должен начать работать инструмент «Сообщить о проблеме», который обеспечит «быструю маршрутизацию решения проблем». Пользователи базового уровня потеряют возможность «открывать или эскалировать запросы на техническую поддержку через портал или API», у них не будет выделенного менеджера по работе с клиентами.

Создавать запросы на выставление счетов и управление учетными записями можно будет на портале IBM Cloud Support. Сообщать о проблемах с обслуживанием (например, сбои оборудования или резервного копирования) можно через Cloud Console. Однако отклик в течение какого-то определенного времени не гарантируется.

Между тем в 2025 г., как писал CNews в августе, в сервисе IBM Cloud произошло сразу несколько крупных сбоев (уровень Severity One). В мае сбой затронул 15 продуктов компании (включая сервис IBM Kubernetes, Object Storage и DNS), а в июне — уже 41 продукт (включая Virtual Private Cloud Service от IBM, облачный AI Assistant и базы данных). В августе пользователи на несколько часов лишились возможности доступа к сервису, не могли управлять ресурсами или создавать их.

Бесплатные клиенты не нужны

В 2022 г. китайская Tencent после первого в своей истории падения квартальной выручки, по данным Register, избавилась от клиентами, которые используют только базовые облачные сервисы, поскольку они не приносят прибыли. Директор по стратегии Джеймс Митчелл (James Mitchell) сообщил тогда инвесторам, что компания сократила количество контрактов на предоставление только инфраструктуры и рада, что рассталась с убыточными клиентами облачного подразделения, пользующимися только базовыми услугами.

IBM может руководствоваться теми же мотивами, предполагает издание. Ее доля на рынке составляет 2-4%, что может означать необходимость сокращения расходов за счет минимизации бесплатных услуг.

В России IBM прекратила коммерческую деятельность в июне 2022 г., сохранив в нашей стране дочернее юрлицо — ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия».

Анна Любавина

Анна Любавина


