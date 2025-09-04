В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку

В Арктике частный бизнес при государственной поддержке создадут площадку мощностью 20 мегаватт с возможностью размещения свыше 500 единиц вычислительного оборудования. Естественные климатические условия местности позволят охлаждать ИТ-оборудование, что сэкономит большое количество энергии. Предполагается, что полученную тепловую энергию в российском Арктическом регионе будут использовать в социальных нуждах.

Реализация проекта

В России новый центр обработки данных (ЦОД) создадут в Арктике с государственной поддержкой, сообщается на официальном сайте Министерства по развитию (Минвостокразвития) России Дальнего Востока и Арктики. Реализация проекта будет стоить порядка 1 млрд руб.

4 сентября 2025 г. АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» («КРДВ») заключила соглашение о сотрудничестве с ООО «Группа Сибстар» при строительстве площадки для размещения дата-центра на территории преференциального режима Арктической зоны России. Документ подписали заместитель директора компании «Группа Сибстар» Сергей Гринин и управляющий директор инвестиционного департамента «КРДВ» Андрей Шарафутдинов.

В рамках проекта будет создана площадка ЦОДа мощностью 20 мегаватт (МВт). На ней разместят свыше 500 единиц вычислительного оборудования. Уже известно, что в реализацию проекта инвестор вложит 1 млрд руб.

Unsplash - Alberto Restifo Новый высокотехнологичный дата-центр запустят в Арктике за 1 млрд руб.

«Мы планируем реализовать проект по созданию высокотехнологичного ЦОДа в Арктике. Центр станет ключевым узлом современной цифровой экономики в России. Местный суровый климат позволит с максимальной эффективностью охлаждать оборудование, экономя большое количество энергии, а полученная тепловая энергия может быть использована в социальных нуждах. Проект создаст новые высококвалифицированные рабочие места, внесет серьезные налоговые отчисления в местный бюджет и даст стимул дальнейшему развитию энергетической и сетевой инфраструктуры арктической зоны. Мы готовы продолжать идти в ногу со временем для реализации стратегически важных и новых направлений при поддержке государственных программ развития», — сказал заместитель директора компании «Группа Сибстар» Сергей Гринин.

Россия занимает уникальное геополитическое положение в Арктическом регионе. На Россию приходится половина территории и акватории, ограниченной Северным полярным кругом. Российская Арктика включает: северные моря, острова, континентальный шельф и прибрежные районы евразийского континента. Арктическое побережье России тянется от границы с Норвегией на Кольском полуострове до Берингова пролива, и омывается Баренцевым, Карским, Восточно-Сибирским, Чукотским морями и морем Лаптевых. Протяженность береговой линии вдоль Северного Ледовитого океана достигает почти 40 тыс. км., это включая береговую линию северных островов.

Активное сотрудничество

В рамках соглашений с «КРДВ» в режиме Арктической зоны России в сентябре 2025 г. реализуется 959 инвестиционных проектов. Бизнес инвестирует в развитие макрорегиона свыше 1,1 трлн руб. Уже вложено более 220 млрд руб. в экономику российской Арктики, создано свыше 12 тыс. рабочих мест в различных отраслях.

По информации Минвостокразвития России Дальнего Востока и Арктики, к 2025 г. завершено более 250 проектов в сферах туризма, промышленности, строительства, энергетики, авиации, медицины и общественного питания.

Официальное определение дата-центра

В июле 2025 г. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон (ФЗ), устанавливающий официальное определение ЦОДа и предоставляющий операторам возможность получения специализированного кода внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Законодательный акт закрепляет понятие дата-центра как совокупности зданий или помещений с комплексом инженерно-технических систем, предназначенных для размещения оборудования обработки и хранения данных.

Нововведение позволяет операторам ЦОДов отказаться от лицензий связи и использовать отдельный код ВЭД для ведения деятельности. Закон предусматривает создание государственного реестра дата-центров, который будет находиться под управлением Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил значимость принятого законодательного акта для системной цифровизации государства в 2025 г. По словам федерального координатора проекта «Цифровая Россия», впервые на федеральном уровне закрепляется четкое определение ЦОДа, что устраняет существующую правовую неопределенность в ИТ-отрасли. Депутат подчеркнул, что формирование реестра дата-центров под контролем профильного министерства обеспечивает государству возможность точного анализа структуры и масштабов ИТ-инфраструктуры хранения информации внутри России. Данный механизм имеет критическое значение для развития суверенной ИT-архитектуры в условиях растущего спроса на цифровые сервисы со стороны бизнеса и государственного сектора.