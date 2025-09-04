CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Цукерберг не позвонит. Из-за новых методов защиты от спама российским компаниям массово блокируют звонки клиентам

Операторы связи массово блокируют звонки компаний в рамках новых требований по борьбе с мошенниками, вступившими в силу 1 сентября 2025 г. «Режут» все звонки без разбора – компании не могут дозвониться клиентам. Операторы божатся, что всего лишь следуют новым требованиям властей. То же они говорили, когда блокировали все SMS от юрлиц в начале августа 2025 г.

Невходящие вызовы

Новые требования по защите россиян от звонков спамеров, вступившие в силу 1 сентября 2025 г., поломали коммуникацию честных коммерческих организаций. Как пишет «Коммерсант», они больше не могут связаться со своими клиентами – операторы связи блокируют все звонки юрлиц без разбора.

При этом сами операторы уверяют, что действуют в строгом соответствии с новыми нормами законодательства и палку не перегибают.

Новые требования – это, в числе прочего, предоставление абонентам возможности отказаться от рекламных звонков. В числе тех, кто пострадал от соблюдения операторами нового закона, оказались банки – источник «Коммерсанта» в финсекторе говорит, что россияне не могут получить даже звонок с кодом подтверждения.

callcenter700.jpg
FreePik
Действительно полезная инициатива вышла россиянам боком

По оценке этого источника, проблема кроется в прорехе в новом законе. «Сейчас нет официального определения "массового" звонка, и под запрет может попасть что угодно. Каждый оператор определяет и трактует это сам», – заявил он.

Во всем виноват абонент

Новые нормы закона позволяют абоненту любого оператора связи обратиться в компанию с заявлением об отказе от массовых звонков. Операторы обязаны принять это заявление и выполнить просьбу оператора. Единственное исключение – звонки от госорганов.

Если такое заявление не подавать, то спамеры продолжат названивать. Для примера, сотрудник CNews пока не стал обращаться к своему оператору связи (один из «большой четверки») и с начала сентября 2025 г. получил восемь рекламных звонков, большая часть которых – от «Т-Банка».

Мнение властей

Представители Минцифры заверили издание, что операторы связи располагают некими техническими решениями «для умной фильтрации» звонков, которая «блокировать звонки от юрлиц и ИП выборочно».

В ведомстве отдельно подчеркнули, что звонки от органов власти и подведомственных им организаций под блокировку не попали. Следовательно, они должны поступать абонентам.

«Массовые обзвоны часто применяют для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями» – подытожили представители Минцифры.

Мнение операторов

Операторы из «большой четверки» настаивают на том, что в новом законе не прописано, какой звонков считать массовым спамом, а какой – просто массовым.

«Закон не разделяет массовые звонки на типы, поэтому при получении заявки мы обязаны заблокировать все звонки, которые идентифицируются как массовые. Исключение составляют вызовы, прописанные в законе (осуществляемые по инициативе государственных органов и подведомственных им организаций, органов местного самоуправления и т.д.).

Абоненты с 1 сентября (2025 г. – прим. CNews) могут отказаться от массовых вызовов «Личном кабинете» или в салоне «Мегафона». Блокировка звонков проходит на следующий день после получения от абонента соответствующего заявления», – сообщили CNews представители «Мегафона».

«Мы предупреждаем клиентов, что под него могут попасть полезные звонки от банков и организаций. Клиенты могут установить запрет от МАВ (массовые и/или автоматизированные вызовы – прим. CNews) путем подачи заявления в салоне связи или чат-боте в личном кабинете. Пока такие обращения немногочисленны», – сказали CNews представители Т2.

«Билайн» и МТС от комментариев отказались.

Ситуация повторяется

Едва ли подавляющее большинство россиян были удивлены, что после подачи заявления на запрет спам-звонков они перестали получать вообще все звонки от юрлиц и индивидуальных предпринимателей. В очень недалеком прошлом они уже были в похожей ситуации.

Как сообщал CNews, в начале августа 2025 г. все россияне перестали получать SMS-сообщения от организаций, в том числе и с кодами подтверждения операций. Причина тому – новые требования к операторам связи по ограничению спам-рассылок по SMS, которые вступили в силу 1 августа 2025 г.

При этом в тот раз лишение россиян нужных им SMS от юрлиц операторы связи аргументировали ровно так же, как и лишение звонков от организаций. Они уверяли, что всего лишь выполняют новые требования законодательства.

Геннадий Ефремов

Геннадий Ефремов


