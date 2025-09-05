Водителя электромобиля Dodge Charger оштрафовали за слишком громкий выхлоп

Владелец батарейного Dodge Charger в Миннесоте получил курьезный штраф. Со слов самого обладателя электрокара, его наказали за превышение норм шума, обвинив в том, что его автомобиль оснащен чересчур громкой выхлопной системой. При этом на Dodge Charger в силу электрической природы силовой установки такая система вообще не устанавливается.

Неуместный штраф

Владелец электромобиля Dodge Charger получил штраф за слишком громкий выхлоп, хотя его автомобиль не имеет обычной выхлопной системы, пишет The Drive. Это произошло в Миннесоте в июне 2025 г., когда водителя остановил патрульный и выписал нарушение за шум, утверждая, что автомобиль нарушает общественный покой.

Электрический Dodge Charger оснащен так называемой системой Fratzonic, которая имитирует звук выхлопа с помощью динамиков. Это технологическое решение, воспроизводящее ощущения от традиционного двигателя, но не имеющее ничего общего с реальным выбросом газов или физической системой выхлопа.

Водитель по имени Майк Джонсон (Mike Johnson) рассказал The Drive, что его остановили в городе Стиллуотер, который известен строгими правилами относительно шума. Он утверждает, что на самом деле шум создало другое авто, которое резко стартовало на светофоре, но патрульный обвинил именно его электрокар. «Патрульный сразу же заявил, что выхлоп моего автомобиля слишком громкий и нарушает покой. Я пытался объяснить, что это электромобиль без двигателя и выхлопной системы, но он отказался слушать», — сказал автолюбитель Майк Джонсон.

Wikipedia Dodge Charger восьмого поколения

Полицейский выписал Майку Джонсону штраф за три нарушения: громкий глушитель (громкий выхлоп), отсутствие передних или задних номерных знаков и нарушение общественного порядка. Перечисляя эти нарушения на видео, он говорит, что Майку в прошлом уже делали предупреждение за глушитель, на что тот отвечает, что в прошлый раз речь шла о бензиновом автомобиле, а не о Charger. «Я не собираюсь с вами спорить», — заявил офицер.

Стоит отметить, что видеозаписи происходившего на перекрестке нет, а электрический Charger может довольно громко газовать, если для этого его нужно перевести в режим парковки. Он также может имитировать шум двигателя во время движения, но для этого необходимо включить режим Sport. Майк рассказал, что в тот момент его автомобиль работал в режиме Auto, поскольку аккумулятор был разряжен, а в этом случае уровень синтезированных звуков сводится к минимуму.

После инцидента прошло несколько месяцев, но на 5 сентября 2025 г. штраф до сих пор не внесен в судебную систему. Майк Джонсон еженедельно звонит в суд, но дело не рассматривают. Возможно, система признает абсурдность обвинения, или же дело приобретет неожиданный поворот.

Эта ситуация указывает на то, что даже современные технологии могут сталкиваться с непониманием со стороны правоохранительных органов и не только в Соединенных Штатах. Вопрос адаптации законодательства к новым реалиям остается актуальным и в 2025 г., особенно в сфере электротранспорта, где традиционные понятия, такие как выхлоп, теряют привычный смысл.

История авто

Dodge Charger восьмого поколения — полноразмерный автомобиль, производимый и продаваемый компанией Stellantis North America под маркой Dodge. Серийная модель была представлена в марте 2024 г. после появления практически идентичных концепт-каров в 2022 г. Это первый автомобиль Dodge с аккумуляторной электрической силовой установкой, продаваемый под названием Charger Daytona. Бензиновая версия Charger Sixpack, оснащенная трех литровым рядным шестицилиндровым двигателем Hurricane, появится в конце 2025 г.

Wikipedia Водителя электрического Dodge Charger оштрафовали в США за слишком громкий выхлоп

Charger восьмого поколения доступен в трехдверном и пятидверном вариантах кузова, причем первый выступает в качестве замены Challenger третьего поколения.

Концептуальная версия автомобиля под названием Dodge Charger Daytona SRT была представлена 17 августа 2022 г. Руководители Dodge объявили, у авто новая силовая установка под названием Banshee, которая является новой вершиной производительности в Brotherhood of Muscle, затмевая двигатели Hemi, Hellcat и Redeye.

Статистика продаж

Статистика продаж Dodge Charger зависит от года выпуска, так как продажи в 2022 г. достигли 83 915 единиц, а в I квартале 2025 г. продано всего 1947 экземпляров электрических Charger Daytona. Последние модели Charger, начиная с 2024 г., представлены в электрическом варианте Daytona, тогда как в 2022 г. Charger был одним из самых продаваемых моделей Dodge, а в 2025 г. лидерами стали Durango и Ram 1500.

Эксперты The Drive предупредили, что переход на электрические и внедорожные автомобили может снизить популярность моделей, таких как Charger, которые традиционно ассоциируются с классическими маслкарами.