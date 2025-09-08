Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября
Развитие национальной экономики требует увеличения вычислительных мощностей, что приводит к росту количества серверов и наращиванию их производительности. Основным трендом развития сегмента, как и всего ИТ-рынка в целом, остается импортозамещение. Однако оно обходится недешево. Альтернативой могут стать облачные услуги. Провайдеры предлагают разместить собственные мощности в их ЦОДах или арендовать готовую инфраструктуру, оплачивая ее по мере использования. Оптимизировать расходы также можно, прибегнув к услугам аутсорсинга технической поддержки. Главное — все тщательно просчитать.
Среди докладчиков на данный момент:
Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации, «Центр Горизонтального Бурения»;
Валерий Ивлев, руководитель направления учёта ресурсов, «Управление развития ИТ процессов», «Московская Биржа»;
Юрий Гущин, руководитель направления продаж облака Beget;
Руслан Талипов, руководитель центра сопровождения средств защиты и реагирования, МТС-Банк;
Станислав Чегодаев, директор по информационным технологиям Boxberry;
Александр Нестеров, руководитель направления развития ПАК, VK Tech;
Михаил Левинский, старший менеджер по продукту, «Лаборатория Касперского»;
Александр Евсиков, директор департамента сервисных проектов SMART technologies SOFT;
Олег Коротовский, ведущий эксперт по технологиям хранения данных, «Корпорация ЭЛАР».
Приглашаются для выступления:
Станислав Чегодаев, директор по информационным технологиям Boxberry;
Тимофей Нецветаев, руководитель департамента инфраструктуры сервисов, «СДЭК»;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, Россельхозбанк;
Николай Шуткин, заместитель руководителя департамента, вице-президент, Банк ВТБ;
Максим Строгий, директор по информационным технологиям, «Ашан»;
Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям, ГК «Агропромкомлектация»;
Максим Осорин, директор, «Х5 Облако»;
Виктор Круглов, директор департамента ИТ-обеспечения МКБ;
Сергей Ульданов, руководитель департамента информационных технологий, mediascope;
Василий Огородников, начальник управления комплексного сопровождения проектов, Департамент информационных технологий г.Москвы;
Станислав Гоц, директор департамента бизнес-приложений и платформ, lamoda;
Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, Кофемания;
Владислав Беляев, директор по ИТ, «Группа Черкизово»
Кирилл Киреев, начальник управления ИЦК «Химия», МХК «ЕвроХим»;
Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям, «Восточная Горнорудная Компания»;
Евгений Михалев, директор по цифровой трансформации, Cotton Club;
Сергей Шаров, директор ИТ, ГК Шанс;
Тимур Махалин, начальник управления, ОМК;
Павел Степанов, старший менеджер по развитию бизнес-системы, «ЕВРАЗ ЗСМК»;
Владислав Уткин, директор по информационным технологиям, «ТехноНИКОЛЬ»;
Тимур Щербинко, начальник Управления информационных технологий, «Селигдар»;
Алексей Манихин, директор по ИТ-стратегии и бизнес-приложениям, «Норникель»;
Ирина Карпенко, ИТ бизнес-партнер по производству и экономики, «Агротех-Информ»;
Евгений Бурченко, директор по развитию цифровых сервисов,« Полюс Digital»;
Иван Голубушин, директор по ИТ и ЦТ, «ОАК».
Основные темы:
Российский рынок ИТ-инфраструктуры
- Особенности построения и развития инфраструктуры в текущих условиях.
- Российское оборудование или параллельный импорт: что выбрать?
- Инфраструктурное ПО от отечественных вендоров.
- В чем преимущества ПАК?
- Отечественные инфраструктурные решения на экспорт.
- Облака от российских провайдеров.
Технологии и решения
- Серверное оборудование.
- СХД от отечественных производителей.
- Сетевое оборудование.
- Системы резервного копирования.
- Инфраструктурное ПО.
- Решения для обеспечения кибербезопасности.
- Отечественные ПАК.
- Услуги ЦОД.
- Гибридная инфраструктура.
Успешные кейсы
- Миграция на российское оборудование: кейсы.
- Отечественное инфраструктурное ПО: делимся впечатлениями.
- Выбираем ЦОД.
- Облачные сервисы как инструмент снижения затрат.
- Мониторинг и техническая поддержка.
- Подводные камни аутсорсинга.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
