Крупный банк уволил сотрудницу, проработавшую 25 лет, заменив ее на нейросеть, которую она же и натренировала

В Австралии разгорелся скандал вокруг Commonwealth Bank после увольнения сотрудницы, которая проработала в банке четверть века. Женщина утверждает, что ее фактически заставили обучать искусственный интеллект, который в итоге занял ее место. Сотрудница рассказала The Sun, что на протяжении последних месяцев ее работа заключалась в написании и тестировании ответов для чат-бота Bumblebee AI.

Виртуальный ученик заместил реального учителя

Работницу австралийского банка Commonwealth Bank уволили после почти 25 лет работы, пишет The Sun. С начала 2025 г. она работала над тестированием и отладкой чат-бота.

Бывшая сотрудница австралийского Commonwealth Bank Кэтрин Салливан (Kathryn Sullivan) в возрасте 65 лет была уволена после того, как, по ее словам, невольно обучила искусственный интеллект (ИИ), который в итоге занял ее место. До 2025 г. она активно способствовала внедрению инновационных технологий для повышения качества обслуживания клиентов в Commonwealth Bank, который в 2024 г. зафиксировал впечатляющую прибыль в размере $6,75 млрд.

Commonwealth Bank — крупнейший в 2025 г. австралийский финансовый конгломерат, осуществляющий свою деятельность в Австралии, Новой Зеландии, Фиджи, странах Азии, США и Великобритании.

Кэтрин Салливан принимала участие в создании и тестировании чат-бота Bumblebee, разработанного для общения с клиентами, и оказывала поддержку при сбоях ИТ-системы во время пилотных испытаний. Однако летом 2025 г. она с удивлением узнала, что ее обязанности были фактически переданы этой нейронной сети.

Салливан выразила глубокое разочарование, чувствуя, что после многих лет преданной работы в Commonwealth Bank она и ее коллеги были сведены к простым «цифрам в ИТ-системе». Она подчеркнула, что совершенно не ожидала упразднения своей должности. Кроме того, бывшая сотрудница банка отметила, что финансовая организация в течение восьми рабочих дней игнорировал ее запросы разъяснить причины увольнения.

Проблемы с внедрением

Внедрение ИИ-технологий в Commonwealth Bank поначалу вызвало сложности: после сокращений резко увеличилось количество клиентских звонков, что вынудило банк временно вернуть часть сотрудников. Однако Кэтрин Салливан отклонила предложение о возвращении, так как новая должность в отделе технической поддержке отличалась от ее прежних функций, имела заниженную заработную плату и не гарантировала никакой стабильности в будущем.

Кэтрин Салливан рассказала свою историю на симпозиуме по ИИ в парламенте Австралии, организованном Австралийским советом профсоюзов. Она отметила, что поддерживает внедрение ИИ-технологий в рабочие процессы, но настаивает на необходимости регулирования, чтобы предотвратить нарушения авторских прав и массовое вытеснение человеческого труда.

Недопонимание в коллективе

Представитель Commonwealth Bank признался журналисту The Sun, что руководство банка ошиблось, недооценив необходимость сохранения 45 рабочих мест. Он сообщил, что организация извинилась перед пострадавшими сотрудниками и признала, что ей следовало провести более тщательный анализ потребностей в персонале. Уволенным сотрудникам предложили три варианта: остаться на текущих должностях, перейти на другие позиции в Commonwealth Bank или уйти из финансовой компании. Также банк объявил о пересмотре внутренних процессов для совершенствования подходов в будущем.

Несмотря на возникшие проблемы летом 2025 г. с Кэтрин Салливан и другими сотрудниками, руководители Commonwealth Bank продолжают активно развивать свою стратегию в области ИИ-технологий.

Замена живой силы

Как писал CNews в июле 2025 г., корпорация Microsoft собирается уволить около 200 сотрудников игровой студии King, создавшей очень популярную мобильную игру Candy Crush. Это происходит в рамках грандиозного сокращения игрового подразделения Microsoft, которое продолжается несколько месяцев и затрагивает тысячи сотрудников — только с начала июля 2025 г. работы лишились около 4 тыс. человек.

Однако случай с King особенный с точки зрения морали и этики. По информации издания MobileGamer, руководство компании Microsoft намеренно заменить работников этой студии ИИ. С одной стороны, в этом нет ничего примечательного – нейросети заменяют людей разных профессий по всему миру. С другой стороны, сотрудников King, руководство корпорации Microsoft решило променять на нейронные сети, который они же и создавали в течение длительного времени.