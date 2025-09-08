CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В США массовые аресты на заводе LG и Hyundai, выпускающем аккумуляторы для электромобилей

475 сотрудников южнокорейских компаний LG и Hyundai арестованы в США в результате крупного рейда миграционных служб на строящийся завод по производству аккумуляторов в Джорджии. Бежавших в панике людей полицейские вылавливали из пруда.

Крупнейший рейд миграционной службы

В штате Джорджия (США) задержаны 475 человек на заводе по производству аккумуляторов для электромобилей, который строят совместно южнокорейские LG Energy Solution и Hyundai Motor Group, сообщил Register. Американские власти заявили, что задержанные работали на территории США без соответствующего разрешения.

Аресты проводило подразделение расследований по вопросам внутренней безопасности (HSI) миграционной и таможенной полиции США. Более 400 федеральных агентов участвовало в операции, которую планировали несколько месяцев. Специальный агент HSI Стивен Шранк (Steven Schrank) назвал ее «крупнейшей в истории расследований Министерства внутренней безопасности».

Издание приводит жуткие подробности о том, как несколько подозреваемых в панике попытались скрыться через сточный пруд, расположенный рядом с фабрикой, рискуя утонуть. Полицейские вылавливали их, передвигаясь на лодке.

solyushen700.jpg

LG Energy Solution
LG Energy Solution откладывает запуск своего совместного с Hyundai Motor завода по производству аккумуляторов в американском штате Джорджия

Власти Южной Кореи уже достигли с США договоренности о возвращении на родину задержанных рабочих, но до их освобождения должны завершиться «административные процедуры», выяснило агентство Yonhap. По его данным, большинство южнокорейских граждан приехали в США по программе безвизового режима ESTA, предназначенной для краткосрочных деловых поездок сроком до 90 дней.

«Удар в спину»

«Это похоже на удар в спину», — приводит Вloomberg реакцию Ким Тэ Хен (Kim Tae-Hyung), профессора, заведующего кафедрой политологии университета Soongsil в Сеуле. «Большинство корейцев не могут не чувствовать ярости», — сказал Тэ Хен. Он полагает, что инцидент отобьет у корейские компании желание инвестировать в США.

Hyundai Motor только месяц назад пообещала увеличить свой вклад в экономику США до $26 млрд к 2028 г. с $21 млрд, о которых заявляла в марте 2025 г.

Южная Корея является шестым по величине торговым партнером США. Ее компании играют ключевую роль в глобальной цепочке поставок аккумуляторов для электромобилей. Вашингтон рассчитывал, что их инвестиции в американские заводы снизят зависимость страны от Китая.

Группа южнокорейских законодателей от правящей партии заявила, что если власти США действительно хотят привлечь инвестиции корейских компаний, они не должны проводить массовые задержания их граждан.

«США требуют инвестиций от Южной Кореи, но просят нас использовать только американцев для строительства там заводов. На самом деле это просто невозможно», — отметил Чан Сан Сик (Chang Sang-sik), глава Центра исследований международной торговли и коммерции Корейской ассоциации международной торговли.

«Этот случай показывает, насколько сложно стало корейским компаниям получать прибыль от инвестиций в США. Доходность инвестиций и так становилась низкой из-за инфляции, а теперь компании еще и сталкиваются с трудностями при найме персонала», — прокомментировал Кан ДэКвун (Kang DaeKwun), главный инвестиционный директор Life Asset Management Inc.

Запуск завода отложен

Компании LG Energy и Hyundai приняли решение отложить запуск своего завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Джорджии, сообщила газета Korea Economic Daily. Hyundai запретила своим сотрудникам все поездки в США.

Представитель LG Energy осторожно заявил, что компания уже перенесла начало производства на следующий год вместо текущего из-за рыночной конъюнктуры, добавив, что пока рано говорить о том, как повлияют аресты на работу завода.

О планах построить это предприятие, стоимостью $4,3 млрд, южнокорейские компании объявили в совместном пресс-релизе, опубликованном в мае 2023 г. Выпуск аккумуляторов на новом заводе должен был начаться в конце 2025 г. Завод сможет производить батареи совокупной емкостью 30 гигаватт-часов в год, чего хватит для производства 300 тыс. электромобилей.

Анна Любавина

