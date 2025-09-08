Закон о плате за космические снимки Земли не применяется на практике из-за забывчивости чиновников

Закон о платном доступе к данным дистанционного зондирования Земли, который был принят в апреле 2024 г. и официально вступил в силу с 1 января 2025 г., до сих пор не применяется на практике. Причина бездействия закона заключается в том, что на текущий год в бюджете не были заложены средства для оплаты этих услуг. Согласно новым правилам, государственные органы теперь обязаны покупать космические снимки, а не получать их на безвозмездной основе, как это было раньше.

Смена условий обслуживания

Со слов первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Дениса Кравченко, на 2025 г. не было заложено средств на оплату соответствующих услуг в бюджете. Ведь согласно новым правилам, государственные органы теперь обязаны покупать космические снимки, а не получать их на безвозмездной основе, как это было до 1 января 2025 г.

В 2025 г. «Роскосмос» основной поставщик снимков ДЗЗ. Поставлять данные должны с российских негосударственных космических аппаратов ДЗЗ. Для этого между АО «Российские космические системы» (РКС, входит в «Роскосмос») и операторами негосударственных спутников ООО «Ситроникс спейс» (текущее название ГК «Спутникс») и ООО «МТ-лаб» в 2024 г. должен был быть заключен государственный контракт на закупку данных ДЗЗ.

ДЗЗ — процесс получения информации о поверхности и недрах Земли путем наблюдения и измерения из космического пространства собственного и отраженного излучения элементов суши, океана и атмосферы.

В ряде крупных ведомств, которые являются потребителями услуг ДЗЗ, в течении 2025 г. происходит перестройка и им необходимо в целом привыкнуть и оговорить свои расходы с Министерством финансов (Минфин) России, пояснил «Ведомостям» Денис Кравченко. Депутат ожидает, что средства в бюджет на 2026 г. под эти цели будут заложены осенью 2025 г., когда будет формироваться бюджет на следующий год. «Начало функционирования этого закона позволит приступить к формированию рынка ДЗЗ в нашей стране, а это очень важно, поскольку это дополнительная доходная база как для бюджета России, так и косвенно для корпораций», — отметил депутат.

Контент теперь платный

Представитель одной из компаний, работающих в сфере ДЗЗ, подтвердил, что ведомства продолжают массово запрашивать бесплатные данные. Среди таких организаций — Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) и Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы). По словам источника «Ведомостей», после принятия закона возникла организационная неразбериха, из-за которой средства на оплату услуг ДЗЗ не успели включить в бюджетный процесс на 2025 г.

Дальнейшее улучшение законодательства

По мнению советника генерального директора Группы компаний (ГК) «Геоскан» Андрея Ионина, введение платы за услуги ДЗЗ является необходимым условием для формирования здорового рынка. Однако это лишь первый, подготовительный шаг, отметил он. Для полноценного развития рынка требуется несколько мер. Во-первых, необходимо законодательно закрепить за снимками ДЗЗ статус юридически значимого документа, пояснил Ионин. Это позволит превратить их в цифровой актив, расширив возможности применения в таких сферах, как финансы, страхование, контрольно-надзорная деятельность и другие. Во-вторых, данные ДЗЗ следует интегрировать в процессы государственного управления и контроля, что стимулирует их закупку. В-третьих, нужно соединить сервисы ДЗЗ и съемки с помощью дронов, предлагает эксперт.

Объем рынка услуг ДЗЗ

Объем рынка услуг ДЗЗ в России оценивается по-разному в зависимости от того, учитываются ли только продажи снимков или также аналитические сервисы на их основе, отмечает генеральный директор ComNews Group Леонид Коник. Кроме того, существует значительный серый рынок данных ДЗЗ с иностранных спутников, который после 2022 г. стал еще менее прозрачным, добавляет он. По данным ComNews, в 2025 г. объем рынка ДЗЗ в России, включая снимки и аналитику, составляет примерно от 4,9 до 5,1 млрд руб.

Стоимость 1 кв. км высокодетальной съемки (с разрешением 0,5 м) доходит до 1,5 тыс. руб., оценивал в октябре 2024 г. первый заместитель генерального директора научно-производственного концерна (НПК) «БАРЛ» (производитель спутников, выступающий в консорциуме с «МТ-лаб») Роман Басков. «Только Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) каждый год требуются данные о 17 млн кв. км нашей страны, — уточнял он. — А емкость российского рынка данных ДЗЗ доходит до 50 млрд руб. в год».

Общий потенциал российского рынка в количестве снимков Андрей Ионин в 2025 г. оценивает в треть от мирового из-за территориальной протяженности. У России самая большая площадь и только спутниковые средства могут покрыть ее полностью связью, т.е. в России рынок ДЗЗ больше по потребностям, чем в среднем в мире, согласен генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. По его мнению, о настоящей рыночной цене можно было бы говорить, если бы у потребителя был выбор – покупать снимки у государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» или у Китайского национального космического управления, или же у Индийской организации космических исследований. Если же считать, что «Роскосмос» остается единственным поставщиком, то и цены должны быть под надзором Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, чтобы не было использования монопольного положения, обращает внимание эксперт.