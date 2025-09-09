Операторам БПЛА в России придется сдавать экзамены на пилота

Операторов дронов обяжут проходить аттестацию и получать свидетельство почти так же, как для пилотирования самолета. Нужно будет сдавать экзамен по теории и подтверждать практические навыки и опыт.



Внешний пилот беспилотника

Подготовленный Минтрансом проект приказа вводит требование получать свидетельства внешнего пилота для операторов, с земли управляющих беспилотными авиационными системами (БАС), выяснили «Ведомости».

В свидетельстве должен быть указан вид беспилотника — беспилотный самолет, дирижабль, планер, винтокрыл (rotorcraft), воздушное судно с системой увеличения подъемной силы (powered-lift) и свободный аэростат.

Изменения предлагается внести Федеральные авиационные правила (ФАП) от 10 февраля 2014 г., которые перечисляют специальности авиаперсонала гражданской авиации и требования к оформлению свидетельств. В случае утверждения поправки вступят в силу с 1 марта 2026 г. и будут действовать до 1 сентября 2031 г.

Как получить свидетельство

Для получения любого авиационного свидетельства нужно пройти подготовку в сертифицированном Росавиацией авиационном учебном центре (АУЦ) и сдать экзамены, пояснил основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia Андрей Патраков.

Freepik Весной будущего года может вступить в силу требование к операторам беспилотников получать свидетельство внешнего пилота

Специалист должен иметь высшее инженерное или естественно-научное образование, обладать практическим опытом эксплуатации беспилотников или авиационной деятельности не менее одного года, сказал генеральный директор АУЦ «Школа беспилотной авиации» (федеральный провайдер) Денис Кириков.

Для получения свидетельства, по его словам, нужно сдать теоретический экзамен (основные принципы эксплуатации и нормативно-правовой базе БАС) и подтвердить реальный практический налет как на БВС (беспилотное воздушное судно), так и на современных тренажерах и в среде имитации полетов.

Необходимая легализация

Проект направлен заместителем министра транспорта Владимиром Потешкиным в АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» («Платформа НТИ») и в ассоциацию «Аэронекст». «Аэронекст» готовит ответ на предложения Минтранса, сказал изданию представитель ассоциации.

Эксперт НТИ «Аэронет», заместитель генерального директора компании «Флай дрон» Александр Кравченко считает, что аттестация внешних пилотов БВС необходима, но степень ее сложности имеет смысл устанавливать в зависимости от того, на какой именно беспилотник выдаются «права».

В России уже более 20 лет есть проблема избыточных требований к кандидатам в пилоты и это также распространяется на подготовку внешнего пилота БВС, отметил Патраков: «Позиция Минтранса не сильно отличается от требований к кандидату на командира воздушного судна Boeing B737, а в отрасли считают, что требований к кандидату водителя автомобиля по аналогии с правами категории B будет достаточно».

Свидетельство внешнего пилота БВС было введено еще 2015 г. Воздушным кодексом России, но до сих пор Минтранс не создал нормативную базу для его внедрения в практику, добавил эксперт. Выдача свидетельств, по его мнению, помогла бы легализовать эксплуатантов БАС массой более 30 кг, которые сейчас легально можно эксплуатировать только в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).

Однако на сегодняшний день ни один АУЦ не получил необходимого согласования программы для подготовки внешних пилотов беспилотных воздушных судов массой более 30 кг, сказал Патраков. К тому же для легализации авиаперсонала нужно начать выдавать свидетельства не только внешних пилотов, но и техников для обслуживания БВС более 30 кг, а по этому направлению работа пока еще даже не начиналась.