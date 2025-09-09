Сотрудников Red Hat массово и принудительно переводят в штат IBM. Таким раскладом довольны не все

IBM поглощает персонал Red Hat

Значительная часть персонала бэк-офиса компании Red Hat, разработчика корпоративной ОС RHEL на базе ядра Linux и ПО для управления облачной инфраструктурой, будет встроена в структуру ее материнской компании – корпорации IBM, пишет The Register.

Согласно сведениям, доведенным руководством IBM до сотрудников, место работы придется сменить преимущественно представителям административно-управленческого персонала (General & Administrative; G&A). В частности, в IBM перейдет львиная доля сотрудников кадровой и бухгалтерской служб, а также юристов и финансистов Red Hat. Руководители соответствующих отделов останутся в Red Hat.

Помимо руководителей, место в Red Hat за собой сохранят инженеры, специалисты в сфере продаж и поддержки. Оставшиеся команды будут включены в состав группы Strategy & Operations, которую возглавляет Майкл Феррис (Michael Ferris), старший вице-президент и директор Red Hat по стратегии.

соцсети IBM IBM забирает себе административно-управленческий персонал Red Hat, купленной в 2019 г.

Процесс миграции, как ожидается, будет завершен к началу 2026 г. По данным издания, отдельные сотрудники о соответствующих планах руководства IBM узнал совсем недавно – 3 сентября 2025 г.

Данные о численности персонала Red Hat, относящегося к G&A, в открытом доступе отсутствуют. Однако, всего в компании трудится около 19 тыс., следует из информации, опубликованной на ее официальном сайте. Большая часть из них занимает инженерные должности, работают в продажах и службе поддержки.

Опасения затронутых сотрудников

Согласно источникам The Register, не все из затронутых сотрудников Red Hat в восторге от перспективы продолжения карьеры в составе IBM. Некоторые опасаются того, что корпорация в дальнейшем пойдет на увольнения, чтобы избавиться от дублирующих ролей после слияния бэк-офисов.

Опасения нельзя назвать полностью безосновательными, ведь в прошлые годы IBM, как и ряд других крупных технологический компаний, отметилась массовыми увольнениями. Однако IBM пошла дальше, чем кто бы то ни было и в ходе своего эксперимента добилась автоматизации 94% рутинных операций в сфере управления персоналом. Были автоматизированы все основные задачи HR-отдела: от обработки отпусков до управления заработной платой и кадровым документооборотом, утверждают источники Indian Defence Review. Всего, как ранее писал CNews, IBM планировала заменить ИИ около 7,8 тыс. сотрудников бэк-офиса.

В 2025 г. IBM намерена продолжить сокращение операционных расходов и за счет этого добиться экономии в $3,5 млрд, в том числе при помощи «ребалансировки рабочей силы».

Есть и люди, которые не горят желанием переходить в IBM не только из-за страха в конечном счете оказаться ненужными, но и ввиду негативных изменений в корпоративной культуре компании, которые якобы имеют место.

«[Внутрикорпоративная] культура [в IBM] мертва уже как минимум год, – пишет пользователь Reddit с никнеймом Purple_Afternoon 966 в треде, посвященном грядущим перестановкам. – Обстановка может разниться от отдела к отделу, но от превозносимой открытой культуры не осталось и следа. Теперь у нас микроменеджмент, решения принимаются менеджерами среднего звена, которые явно не понимают, что и как мы делаем, и пытаются внедрять идеи, которые где-то подсмотрели, но не учитывают ни контекст, ни данные, не давая ответов на вопросы и не реагирую на обратную связь».

IBM покупает Red Hat

Сделка по приобретению Red Hat «голубым гигантом» за $34 млрд, на 60% превышавшие ее тогдашнюю рыночную стоимость, была анонсирована в октябре 2018 г. и закрыта в июле 2019 г.

До этого IBM и Red Hat связывала двадцатилетняя история партнерских отношений, определенно поспособствовавших популяризации Linux и свободного ПО. В 1999 г. было впервые объявлено о том, что дистрибутив Red Hat Linux будет работать на оборудовании IBM. Тогда, по данным IDC, аудитория Linux ограничивалась лишь 10 млн пользователей

После перехода под контроль IBM Red Hat продолжила работу, во многом сохраняя независимость от материнской компании. Известно о том, что Red Hat за последние годы провела по крайней мере одну кампанию по сокращению персонала. Как ранее сообщил CNews, в 2023 г. было уволено 800 человек, или 4% совокупной численности сотрудников.

По сообщению IBM, продажи Red Hat в 2024 г. составили около $6,5 млрд. Свою «дочку» корпорация считает важным стратегическим активом.