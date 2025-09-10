Основатель «Яндекса» заключил многомиллиардный контракт с Microsoft

Компания Nebius, принадлежащая основателю «Яндекса» Аркадию Воложу, заключила масштабный контракт с Microsoft о предоставлении вычислительных мощностей для искусственного интеллекта. Объем контракта может достичь $19,4 млрд.

Контракт Nebius и Microsoft

Компания Nebius (бывшая Yandex) сообщила о заключении масштабного соглашения с корпорацией Microsoft относительно аренды графических процессоров (GPU) для вычислений в сфере искусственного интеллекта. Речь идет об аренде мощностей в дата-центре в американском городе Винеленд (штат Нью-Джерси).

По условия соглашения Nebius будет предоставлять Microsoft вычислительные мощности определенными траншами в течение 2025 и 2026 гг. В зависимости от объемов предоставленных мощностей, сумма контракта к 2031 г. может составить $17,4 млрд. Microsoft также имеет право закупить дополнительные мощности, что увеличит сумму контракта до $19,4 млрд.

Фото: Kremlin.ru Компания Nebius Аркадия Воложа заключила многомиллиардный контракт с Microsoft о предоставлении вычислительных мощностей для ИИ

Капитальные затраты, необходимые для выполнения условий контракта, Nebius будет финансировать за счет средств Microsoft и путем выпуска краткосрочных обеспеченных облигаций. Компания также обещает найти дополнительные источники финансирования.

Условия расторжения контракта

Согласно подробностям соглашения, размещенным на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), если к определенным датам Nebius не сможет обеспечить требуемые для Microsoft вычислительные мощности, Microsoft имеет право расторгнуть соглашение.

Также и Nebius и Microsoft могут расторгнуть данное соглашение, если противоположная сторона допустит серьезные материальные нарушения и не исправит их в течение 60 дней.

Другим основанием для расторжения соглашения является ликвидация или банкротства противоположной стороны, которые не будет прекращено в течение 30 дней. Однако оговаривается, что банкротство осуществляется в рамках ст. 11 Кодекса США о банкротстве, предусматривающей реорганизацию компании или передачу ее активов надежной третьей стороне, то это не буль основание для расторжения соглашения.

Как Yandex стал Nebius

Компания Nebius зарегистрирована в Голландии и первоначально называлась Yandex. Исторически компания была владельцем российского «Яндекса», основатель «Яндекса» Аркадий Волож был основным владельцем Yandex. В 2011 г. Yandex провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq.

В 2022 г. Nasdaq приостановила торги акциями Nasdaq. После этого компания приняла решение об уходе из России. Российское подразделение компании ПАО «Яндекс» было продано в 2024 г. Сумма сделки составила 475 млрд руб.

Покупателем выступил ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Консорциум Первый». По состоянию на 2025 г. дынный фонд принадлежал «Фонду менеджеров» (представляет интересы топ-менеджеров «Яндекса»), структурам Вагита Алекперова (основной владелец «Лукойл») и Владимира Потанина (группа «Интеррос»), а также владельцу Leta Capital Александру Чачаве и гендиректору специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса.

Основные активы Yandex были в России. После сделки у Yandex остались только ряд стартапов в области искусственного интеллекта (ИИ): Nebius AI (графический вычисления в ИИ), Toloka AI (генеративный ИИ), Andrive (разработчик беспилотного транспорта), а также образовательная платформа TripleTen. Yandex был переименован в Nebius, Nasdaq возобновил торги акциями компании, а Аркадий Волож вернулся к ее руководству.

Крупные сделки Nebius

Компания Nebius решила сфокусироваться на инвестировании в инфраструктуру для искусственного интеллекта. В 2024 г. компания открыла дата-центры для графических вычислений в Париже и в городе Канзас в американском штате Миссури. В 2025 г. еще один дата-центр открылся в Великобритании. Компания обещала инвестировать в соответствующую инфраструктуру в Европе $1 млрд. Дата-центры строятся на базе оборудования Nvidia.

В конце 2024 г. Nebius привлекла $700 млн от ряда инвесторов, включая Nvidia и инвестиционные фонды Accel и Orbis Investments.

В 2025 г. Nebius выпустила конвертируемые облигации объемом $1 млрд, половина данного транша должна будет погашена в 2029 г., другая половина - в 2031 г.. Также весной 2025 г. контрольный пакет Toloka был продан ряду инвесторов, включая фонд Bezos Expeditions миллиардера Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и технического директора Shopify Михаила Парахина. У Nebius осталась миноритарная доля в проекте.