У российских производителей оборудования для чипов с 2022 года выручка выросла втрое

В три раза увеличилась выручка российских предприятий - производителей оборудования для чипов. И в четыре – объем реализации их продукции. На это повлияли ОКР по созданию новых установок и реализация новых крупных проектов.

Выручка кратно выросла

Как выяснил CNews, объем выручки российских компаний в сфере электронного машиностроения за три года вырос в три раза до 17 млрд руб. Это следует из данных МНТЦ, с которыми ознакомилась редакция CNews.

По итогам 2022 г. такие предприятия заработали 5,7 млрд руб. К концу 2023 г. объем выручки вырос почти вдвое до 10,5 млрд руб. И по итогам 2024 г. показатель вырос до 17 млрд.

Ожидается, что выручка компаний в сфере электронного машиностроения по итогам 2025 г. достигнет 20 млрд руб., подсчитали эксперты МНТЦ.

Рост производства

При этом объем производства оборудования для создания микроэлектроники вырос в четыре раза за три года.

asml6.jpg

Aasml
Производители оборудования для чипов нарастили выручку в три раза

По итогам 2022 г. объем производства в деньгах составил всего 1,2 млрд руб. К концу 2023 г. - уже 3,5 млрд руб. И по итогам 2024 г. показатель достиг 5,1 млрд руб.

Ожидается, что к концу 2025 г. объем производства такого оборудования достигнет 6,5 млрд руб.

Причины и факторы сдерживания

Статистика приведена по 25 крупнейшим организациям, которые занимаются разработкой и производством продукции в сфере электронного машиностроения, сообщил CNews руководитель департамента электронного машиностроения МНТЦ МИЭТ Яков Петренко. По его словам, к таким относятся АО «НИИТМ» (Зеленоград), АО «НТО» (Санкт-Петербург), АО «НИИПМ» (Воронеж), ООО «Совтест АТЕ» (Курск).

«Рост обусловлен, прежде всего, расширением продуктового ряда и ростом качества российского оборудования, — отметил Петренко. — Российские решения становятся все более конкурентоспособны с иностранными аналогами. Кроме того, очень важен вопрос сервисного обслуживания, которое сейчас недоступно в отношении иностранного оборудования, а наши предприятия сформировали сервисные команды и предоставляют в том числе и гарантийное обслуживание своего оборудования».

«В направлении по производству и реализации технологического оборудования из контура «Элемента» работает в основном Группа «Нанотроника», включая НИИТМ. Рост выручки по годам обусловлен исполнением программы электронного машиностроения Минпромторга России, поддержкой в виде государственных субсидий, а также реализацией крупных инфраструктурных проектов, в том числе, по программам Фонда развития промышленности (ФРП). В 2023 году заметный рост производства дало выделение субсидий на создание научно-технического задела по разработке технологий производства приоритетной ЭКБ в рамках ПП РФ-1867», - отметил представитель группы «Элемент».

Кристина Холупова

