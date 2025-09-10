Softlne доверил государственную тайну владельцу своих «дочек»

Исполнительным директором группы «Софтлайн» стал глава ее юридического департамента Геннадий Сашин. Он займется работой с отдельными категориями клиентов и в сфере государственной тайны. На Сашина оформлено множество дочерних компаний «Софтлайн».

В Softline появился исполнительный директор

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) сообщила о назначении своим исполнительным директором Геннадия Сашина.

Сашин работает в компании с 2008 г. Он прошел путь от младшего юридического консультанта до директора юридического управления.

Гендиректором Softline с 2022 г. является Владимир Лавров. Он пришел в компанию в 2019 г., а до этого он работал в российском представительстве Xerox. В сообщении Softline, которое процитировало агентство «Интерфакс», Сашин заявил, что он ставит своей целью обеспечение надежной и эффективной организации деятельности компании в сфере работы с государственной тайной.

Softline В обязанности нового исполнительного директора группы «Софтлайн» Геннадия Сашина войдет «обеспечение сделок с отдельными категориями клиентов» и организация деятельности компании в сфере работы с гостайной

Пресс-служба Softline уточнила Cnews, что Владимир Лавров продолжает исполнять обязанности генерального директора компании, а Геннадий Сашин в качестве исполнительного директора займется обеспечением сделок с отдельными категориями клиентов.

Взаимоотношения Softline и Геннадия Сашина

Отметим, что Сашин является гендиректором и формальным владельцем целого ряда дочерних компаний Softline: ООО «Софтлайн Энтерпарйс Солюшенс», финтех-компаний «Скайтех» (Sky Technologies), ВПП («Ваш платежный проводник») и «Крествэйв Технолоджис», «Аплана МП», разработчика систем дистанционного оборудования ЭОР («Электронные образовательные ресурсы»), системных интеграторов «Би Сервис», «Би Финансы Солюшенз» и «Бэлл интегратор сервис», разработчиков ПО ЦВТ («Центр высоких технологий») и СЦР («Служба цифровых решений»), «Софтлайн Безопасность» (владелец оператора фискальных данных «ОФД Софтлайн»), ООО «ПиР» («Перспективы и развитие»), ООО «Инженерная информатика», ООО «Робин Облако», ООО «СЛ Софт», «Софт Экспорт», «Эс Клауд» и ООО «Инфоком».

В отчете Softline упомянутые компании значатся как дочерние структуры. Также Сашин является гендиректором компаний «Софтлайн Интернейшнл», АО «Аксофт» (Axoft, «Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий»), ИБ-компаний ООО «Инфосекьюрити Сервис» (Infosecurity) и ООО ИС («Инфосекьюрити») ООО «СК Софтлайн», ООО «Сотфлайн Безопасность» и ООО «ПиР». Многие из этих компаний входят в группу «Сотфлайн», включая приобретенные ей в последние несколько лет.

Как ранее выяснил CNews, у Softline есть опционы типа call- и put-опционы в отношении 100% доли в компании «Софтлайн Директ». Данные опционы, соответственно, позволяют Softline приобрести данную долю и обязывают Softline выкупить данную долю.

Краткая история Softline

«Софтлайн-Директ» была создана в 2011 г. и первоначально принадлежала Игорю Боровикову, основателю, бывшему основному акционеру и экс-гендиректору Softline. С 2023 г. она принадлежит Геннадию Сашину. В 2024 г. стоимость реализации данных опционов оценивалась в 271 млн руб.

Российская компания «Софтлайн» была создана в 1994 г., при этом она активно развивалась на зарубежных рынках. В 2021 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE) и на Московской бирже.

В 2022 г. было принято решение о разделении бизнеса Softline на российским и международный. Российская часть - ПАО «Софтлайн» - была продана Боровикову за символические $1, а затем ее продали «Аталайя» (структура фонда «Тетис Кэпитал»). В 2023 г. Боровиков покинул компанию. ПАО «Софтлайн» получила листинг на Московской бирже.

Международная часть Softline была переименована в Noventiq. Компания провела делистинг с LSE и Московской бирже, затем она пыталась выйти на американскую биржу Nasdaq путем слияния с SPAC-компанией Corner Growth Acquisition, но данная сделка сорвалась.