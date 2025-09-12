Ни пенсий, ни страховки, ни стажа. Российские компании не хотят нанимать ИТ-шников в штат

Несмотря на острый дефицит ИТ-кадров, российские компании не торопятся поскорее внедрить их в свой штат. Вместо этого они предпочитают работать с подрядчиками или заказывать услуги аутсорсинга. Одна из основных причин – существенная экономия, ведь если не нанимать специалиста, то и соцпакет ему обеспечивать не нужно, равно как и не придется тратиться на его обучение и ждать, пока он вольется в коллектив.

Своих не надо, чужие есть

Российские компании в подавляющем своем большинстве опираются на сторонние предприятия в вопросе обеспечения ИТ-поддержки. 71% фирм полностью или частично перешли на подрядчиков и аутсорсинг в этом вопросе, пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию «Инфосистемы Джет». Оставшиеся 29% предпочитают решать ИТ-вопросы своими силами.

Это общая ситуация и для тех, кто предпочитает разрабатывать и использовать собственные ИТ-решения, и для выбирающих сторонние наработки. Более того, от размера компании это тоже никак не зависит – статистика компании «Инфосистемы Джет» учитывает малые (до 500 сотрудников), средние (500-2000) и крупные (2000) организации.

Зачем платить, когда можно не платить

Опрошенные изданием эксперты полагают, что одна из причин предпочтения внештатных ИТ-специалистов собственным – возможность сэкономить время и деньги. В частности, директор новых проектов Ensi Сергей Мелихов уверен, что российские компании выбирают аутсорс (передачу ИТ-дел на сторону) или аутстафф (временный найм ИТ-специалиста без включения в штат), в том числе потому, что в этом случае ИТ-работникам не нужно обеспечивать соцпакет – социальные льготы и бонусов, которые компании предоставляет штатным сотрудникам сверх требований законодательства.

Также важно подчеркнуть, что если сотрудник не в штате, то и пенсионные отчисления ему компания тоже не выплачивает. Помимо этого, внештатника не нужно обучать и мотивировать, добавил Мелихов.

Где берут чужих

Как пишут «Ведомости», основной источник сторонних ИТ-кадров – это в первую очередь ИТ-интеграторы. Также специалистов могут предоставлять партнеры компаний по поддержке «железа» или программного обеспечения.

По данным компании «Инфосистемы джет», также очень часто компании передают интеграторам и сервис-партнерам большую часть задач по поддержке своей ИТ-инфраструктуры.

И все же своих не хватает

У подавляющего большинства участников опроса количество собственных ИТ-сотрудников не доходит и до 10% от общего штата, и это в 2025 г., когда почти вся деятельность любой компании так или иначе цифровизирована. Таких организаций набралось 10%.

Отдельно стоит отметить, что даже в банках складывается почти аналогичная ситуация. В 52% компаний из банковской сферы ИТ-шников не больше 10% от общего числа сотрудников.

При этом во многих отраслях российской экономики сохраняется дефицит специалистов, которые работают в штатных ИТ-командах компаний. Для примера, к 2030 г. в российской промышленности будет не хватать 2-3 млн специалистов по ИИ,

Но, по мнению Сергея Мелихова, невозможность набрать свою команду ИТ-шников – вовсе не основной повод для перехода на ИТ-аутсорс и ИТ-аутстафф. Он сообщил «Ведомостям, что российские крупные организации постоянно мечутся от состояния «все делаем внутри и сами» к «аутсорсим все непрофильные компетенции на стороне».

По его словам, эти переходы занимают годы, и пока они не завершены, компании «активно сотрудничают с подрядчиками в формате аутстафа» и одновременно нанимают сторонних и собственных специалистов с разным уровнем опыта. Новичков тоже принимают в команду, подытожил Мелихов.

В компаниях, которые все же предпочитают держать свой штат ИТ-сотрудников, многие ИТ-кадры работают годами. Так, в 38% организаций они трудятся три-пять лет, в 33% – более пяти лет, а в 27% – от года до трех лет.