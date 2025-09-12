Oracle выставила на улицу 70 разработчиков легендарной открытой СУБД MySQL

Корпорация Oracle уволила большую группу разработчиков свободной системы управления базами данных (СУБД) MySQL, пишет The Register со ссылкой на осведомленный источник в сообществе MySQL.

Всего работы лишились около 70 членов команды разработки легендарной СУБД, одной из самых популярных среди систем с открытым кодом. Причины, по которым Oracle, решила сократить число разработчиков, работающих над проектом, неизвестны.

В начале 2000-х гг. конфигурация LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) стала стандартом де-факто для построения веб-сервисов. В основе инфраструктуры ряда социальных сетей, в том числе Twitter (позднее переименована в X), а также сервисов ряда молодых интернет-компаний лежала именно СУБД MySQL.

Источники The Register в сообществе утверждают, что команда разработчиков MySQL была включена в состав группы, занимающейся развитием облачного продукта Heatwave.

Микаэль Видениус (Michael Widenius), соавтор оригинальной MySQL выразил разочарование решением Oracle.

«Крайне печалит сообщение о массовых увольнениях в MySQL на прошлой неделе, и хотя я и не удивлен движению Oracle в этом направлении с MySQL, мне все же грустно, что до этого дошло», – написал Видениус на своей странице в социальной сети LinkedIn.

Как MySQL оказалась в руках Oracle

Первоначально СУБД с открытым исходным MySQL принадлежала шведской компании MySQL AB. Однако в начале 2008 г. она перешла под контроль корпорации Sun Microsystems. В 2010 г. Oracle купила Sun.

Сообщество MySQL и автор ее исходной версии Микаэль Видениус (Michael Widenius) еще до закрытия сделки выражали обеспокоенность относительно судьбы СУБД после попадания в руки Oracle, предполагая, что в результате она может перестать существовать в качестве открытой.

В 2014 г. тогдашний главный корпоративный архитектор Oracle Эдвард Скривен (Edward Screven) лично заверил сообщество MySQL в том, что у его компании отсутствуют намерения забросить проект после его приобретения, а пользователей СУБД пересадить на собственный коммерческий продукт.

В итоге опасения не оправдались и слова Скривена, который в начале 2025 г. покинет компанию, не разошлись с делом: MySQL по-прежнему остается свободным ПО с открытым исходным кодом. Более того, специалисты Oracle, подхватившие разработку MySQL, долгое время демонстрировали весьма неплохие результаты в деле развития продукта. В частности, их работу положительно оценивал Петр Зайцев, в 2002-2006 гг. занимавший должность руководителя группы высокопроизводительных вычислений в MySQL AB, а ныне – глава американской компании Percona.

В 2024 г. все тот же Зайцев раскритиковал Oracle за то, что компания в последние годы начала уделять меньше внимания MySQL, отдавая предпочтение своему коммерческому продукту Heatwave – облачной аналитической СУБД, построенной на базе MySQL. В то время как первая все чаще стала получать новые востребованные рынком функции, функциональность второй существенной модернизации не подвергалась.

Многие пользователи остались недовольны релизом MySQL 9.0 в 2024 г., который позиционировался в качестве «инновационного», но на деле не содержал значительного количества новых функций, которые можно было бы назвать по-настоящему инновационными.

Комментируя нынешнее решение о сокращении численности команды разработчиков MySQL Зайцев в посте на LinkedIn выразил сочувствие потерявшим работу и задался риторическим вопросом о дальнейшей судьбе СУБД.

«Похоже, из команды MySQL в Oracle уволили несколько великолепных специалистов с большим опытом. Я искренне сочувствую затронутым [увольнениями], но мне также интересно, не является ли это очередным важным шагом Oracle к постепенному свертыванию разработки MySQL Community Edition», – написал он.

Форк со сложной судьбой

Видениус и выходцы из MySQL AB развивают форк MySQL – СУБД MariDB.

«Мы хотели заложить основу для следующего поколения MySQL, и именно этим мы занимается в MariaDB», – говорит Видениус.

Однако процесс не идет так гладко, как того хотелось бы работающим над этим проектом. После неудачного IPO в 2022 г. у компании начались серьезные финансовые проблемы, которые привели к резкому и мощному падению биржевых котировок, а также сокращению штата и отказу от развития некоторых продуктов, которые ранее считались стратегическими.

В последствии, в 2024 г., MariaDB была приватизирована при участии инвестиционной компании K1 Investment Management.