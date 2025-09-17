Денег нет, но вы учитесь. Компании отказываются оплачивать обучение сотрудников. Россиянам приходится развиваться на свои

Российский бизнес крайне редко вкладывается в обучение своих работников. Россиянам приходится тратить на курсы собственные деньги. Некоторые организации все же инвестируют в повышение квалификации работников, но суммы на это закладывают довольно скромные.

Тратить зарплату на учебу

Работникам российских компаний приходится самостоятельно оплачивать курсы повышения квалификации. Как пишут «Ведомости», 90% работающих в штате записываются на платные курсы, не дожидаясь поддержки со стороны работодателя. Лишь 4% работников учатся за счет работодателя, остальные вынуждены тратить на учебу собственную зарплату.

Лишь треть сотрудников готовы тратить время на получение навыков, которые пригодятся на текущем месте работы. Есть и те, кто пошел на курсы ради освоения совершенно новой профессии, таких — 11,3%.

Жадность или предусмотрительность

Одна из основных причин, по которой работодатели не спешат финансово вкладываться в обучение сотрудников — страх потерять свои инвестиции. В компаниях опасаются, что уже обученный персонал трудоустроится к конкурентам.

senivpetro / FreePik Компании хотят, чтобы у них работали квалифицированные кадры, но вкладываться в обучение не спешат

Пойти на риск чаще готовы представители крупного бизнеса. Как пишут «Ведомости», в таких организациях действует правило «лучше мы обучим, и он уйдет, чем не обучим, и он останется».

Еще одна причина — равнодушное отношение работников к бесплатному (то есть оплаченному работодателем) обучению. Управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев сообщил изданию, что сотрудники часто не ценят такое обучение и не уделяют ему должного внимания.

Согласно статистике платформы поиска работы hh.ru, из более 3300 специалистов, опрошенных в июне 2025 г., 52% самостоятельно получили знания по работе с нейросетями и ИИ-инструментами для использования их на текущей работе. Из них 8% прошли бесплатные онлайн-курсы, 5% — платные, 7% — внутреннее обучение в компании. Основная масса обошлась без курсов, а, как пишут «Ведомости», на работе действовала «методом тыка».

Иногда они платят

По информации образовательной платформы «Нетология», российские компании готовы финансировать обучение своих сотрудников, но закладывают на это минимальный бюджет. Так, крупный бизнес выделяет на образование своих работников не более 2 млн руб. в год. Максимальная сумма достигала 20 млн руб. в год., но это исключение.

Компании малого и среднего бизнеса в среднем тратят на обучение 260 тыс. руб. в год, максимальные вложения — 1,2 млн руб. в год. Компании чаще выбирают не полноценные комплексные программы корпоративного образования, и отдельные курсы.