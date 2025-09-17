Власти не смогли договориться об обязательной установке Max и RuStore на смартфоны

Роспотребнадзор и Минцифры разошлись во мнениях, на какие именно смартфоны и планшеты в российской рознице нужно устанавливать RuStore и Max, а на какие нет. Роспотребнадзор предлагает гораздо более жесткие условия, хотя они идут вразрез с новыми требованиями, которые действуют с 1 сентября 2025 г. В результате в подвешенном состоянии находятся ритейлеры, которые не знают, каким правилам в итоге следовать.

Бесконечный спор

Российские ведомства не могут договориться, на какие именно новые гаджеты, доступные в российской рознице, должны устанавливаться магазин приложений RuStore и мессенджер Max. По информации Forbes, в этом вопросе разошлись во мнениях Минцифры и Роспотребнадзор.

С 1 сентября 2025 г. в России действует новый список обязательно предустанавливаемых приложений для смартфонов и планшетов. В него внесены Max и RuStore. Минцифры считает, что это требование касается исключительно устройств, произведенных после 1 сентября 2025 г., однако у Роспотребнадзора иной подход.

По мнению Роспотребнадзора, Max и RuStore должны быть установлены на все смартфоны и планшеты, которые находятся в рознице с 1 сентября 2025 г., даже те, что были произведены до этой даты. При этом ведомство не уточняет, как именно должно быть выполнено это требование, ведь вскрытие коробки с гаджетом и установка этого софта вручную могут привести к утрате устройством своего товарного вида.

Мнение Минцифры

Дмитрий Никитин, директор департамента развития отрасли информтехнологий Минцифры, официально заявляет, что требования о предустановке Max и RuStore распространяются исключительно на произведенные с 1 сентября 2025 г. устройства. Об этом он говорит в своем ответе на письмо президента Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Александра Онищука, подчеркивает Forbes.

CNews Кто в итоге окажется прав, Минцифры или Роспотребнадзор, пока неизвестно

Онищук поинтересовался, распространяются ли изменения на товары, выпущенные до 1 сентября 2025 г. Дмитрий Никитин 31 июля 2025 г. ответил, что «требования распространяются на устройства, произведенные после указанной даты».



В ответе Минцифры подчеркнуто, что новые требования устанавливают «ряд условий, которые должны быть обеспечены при продаже и использовании отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для ЭВМ, включая единый магазин приложений, и относящие невыполнение таких требований при продаже или использовании товаров к недостатку товара». Копия письма Онищука, датированного 10 июля 2025 г., отправлена в Роспотребнадзор.

Что думает Роспотребнадзор

Роспотребнадзор смотрит на все это под совершенно другим углом. 30 июля 2025 г. в ответ на обращение РАТЭК он заявил, что нововведения «подлежат применению к сделкам розничной купли-продажи, которые будут заключаться с 1 сентября 2025 г, и последствиям использования соответствующих товаров, купленных в рамках этих договоров, также наступившим после названной даты».

Об этом сказано в письме главы управления федерального госнадзора Олега Прусакова. Оно датировано 12 августа 2025 г.

Меж двух огней

Мнения Роспотребнадзора и Минцифры по вопросам предустановки Max и RuStore пока расходятся, и участники рынка пытаются подстроиться под сложившуюся ситуацию. Как пишет Forbes со ссылкой на источники в ИТ-отрасли и рознице, в настоящее время вендоры Android-смартфонов стараются предустанавливать RuStore.

С Apple ситуация иная — с ней договориться пока не удалось. А чтобы iPhone и iPad не исчезли из российской розницы, продавцы стали заранее предупреждать покупателей об отсутствии RuStore и Max на устройствах Apple. По закону это является недостатком, что делает такие гаджеты дефектными, о чем ритейлеры и заявляют потенциальным клиентам.

Для примера, на сайте МТС в разделе, посвященном новому iPhone 17 Pro, указано: «Товар с недостатком: на момент покупки не предустановлены обязательные приложения, в том числе единый магазин приложений. Отсутствует возможность к установке RuStore». Аналогичные уведомления присутствуют на сайтах большинства крупных ритейлеров.