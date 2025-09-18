CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Россия полностью обеспечит себя химикатом, нужным для производства электроники

В России впервые начался выпуск дигидрата тартрата натрия, без которого невозможно производство электроники. Химики обещают полностью закрыть потребность отечественных заказчиков в веществе, закупки которого ранее осуществлялись за рубежом, а теперь остановлены из-за санкций.

Начало отечественного производства

В Инжиниринговом химико-технологическом центре Томского государственного университета (ИХТЦ ТГУ) запустили первую в России установку по производству необходимого электронной промышленности дигидрата тартрата натрия, сообщила пресс-служба ТГУ на сайте вуза.

Дигидрат тартрата натрия используют для очистки электронных компонентов перед их интеграцией в устройства. Он критически важен для производства микроэлектроники. Ранее его поставляли из-за рубежа, но на данный момент его импорт остановлен.

«Мощности нашей опытной установки позволяют производить несколько сотен килограммов тартрата натрия 2-водного марки «ХЧ» (химически чистый) в год. Этого объема достаточно для полного удовлетворения годовой потребности предприятий России», — сказал директор ИХТЦ Алексей Князев.

Чистое вещество для микроэлектроники

Выпуск вещества осуществляется в рамках проекта «Тартрат», над которым совместно работали специалисты ИХТЦ и НГУ. Третий этап проекта завершен. Летом 2025 г. на площадке ИХТЦ в Томске была смонтирована опытная установка, произведены опытные партии для приемочных испытаний.

himiya700.jpg
ИХТЦ ТГУ
Опытная установка сможет обеспечить годовую потребность России в тартрате натрия

В результате выполненных исследований химики ТГУ подтвердили высокое качество продукта. Вещество полностью соответствует строгим требованиям по десяти ключевым параметрам, включая массовую долю основного вещества, содержание сульфатов и нерастворимых в воде веществ, уточнили ученые.

Вещество готово к внедрению в производство для нужд отечественной микроэлектронной промышленности. АО «Светлана-Электронприбор» (Санкт-Петербург) заявило о готовности внедрить отечественный тартрат натрия в свой технологический процесс.

Химия для электроники

Разработка отечественной технологии получения дигидрата тартрата натрия в целях импортозамещения началась в 2024 г. по заказу и при финансовой поддержке Минпромторга России в рамках комплексной программы «Развитие электронного машиностроения на период до 2030 года». Общий объем инвестиций в проект составил около 150 млн руб.

В рамках госпрограммы «Развитие электронного машиностроения на период до 2030 года», а также «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в ноябре 2024 г. Минпромторг опубликовал более десятка тендеров на освоение материалов, необходимых для производства интегральных схем и электроники. Министерство выделило на эти цели 4,8 млрд руб.

Среди материалов, изготовление и производство которых хотят освоить на территории России, — фторметан, тетрафторид особо чистого кремния, высокочистого гексаметилдисилизана, необходимых клеев и т.д. Их поставки в Россию прекратились из-за санкций.

В августе 2025 г. CNews писал о том, что в ИХТЦ ТГУ начато отечественное производство высокочистого бромистого водорода (HBr).

Анна Любавина

