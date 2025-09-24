Россиян резко ограничат в праве возвращать товары на Ozon и Wildberries. Другие онлайн-магазины тоже затронет

Власти намерены ограничить жителям страны возврат товаров на маркетплейсах. Они действуют в интересах продавцов, которые давно жалуются на непрекращающиеся попытки россиян вернуть им товары после кратковременного использования.

Если не запретить, то хотя бы ограничить

В России в обозримой перспективе могут поменяться правила возврата товаров на маркетплейсах в сторону их ужесточения. Как пишут «Ведомости», российские власти уже рассматривают возможность ограничения этого процесса, заботясь о продавцах, реализующих товар через интернет-площадки – Ozon, Wildberries и пр.

Речь о защите продавцов от возврата им товаров после однократного использования. О потенциальных изменениях заявил лично министр экономического развития России Максим Решетников.

23 сентября 2025 г. в рамках заседания комитета Совета Федерации по экономической политике Решетников выступил с предложением по внедрению на маркетплейсов так называемых «невозвратных тарифов». Это означает, что купленный по такому тарифу товар нельзя будет вернуть продавцу.

Новую меру Решетников предложил распространить на некоторые категории товаров, но на какие именно – не уточнил. Комитет Совфеда по экономической политике планирует составить их перечень «в ближайшее время» и направить его в Минпромторг, пишут «Ведомости».

В чем суть

Новая мера будет направлена не защиту продавцов от злоупотреблений со стороны как конечных потребителей, так и конкурирующих предпринимателей, подчеркнул Решетников.

«Когда много одежды заказывают, скажем, в Хабаровск, а потом не выкупают, или покупают перед Новым годом, а возвращают после – с подменами и следами ношения, это в итоге закладывается в цену, – сказал он (цитата по «Ведомостям». – Возникает вопрос, можно ли сделать запрос на невозвратные тарифы по каким-то категориям товаров, как с авиабилетами».

Глава совета по электронной коммерции ТПП России Алексей Федоров заявил: «Перечень товаров должен быть четким и обоснованным, чтобы не нарушить права потребителей и не вызвать перекос на рынке» (цитата по «Ведомостям»). По его мнению, в перечень невозвратных товаров можно внести праздничные украшения, товары личной гигиены, нижнее белье и косметику.

Сторонники нашлись сразу

В рамках заседания комитета Совфеда по экономической политике идея Решетникова нашла поддержку. Сколько именно людей согласны с его предложением, издание не уточняет, но неназванный участник заседания предложил составить перечень товаров, которые нельзя вернуть.

Он подчеркнул, что особое внимание нужно обратить на товары, актуальные на гендерные праздники, то есть на 23 февраля и 8 марта. Также он упомянул и закупки россиян на маркетплейсах к Новому году.

Решетников отметил, что найти способ защитить продавцов от массовых возвратов нужно именно до Нового года. Какой именно новый год имелся в виду, он не уточнил.

Почти никто не против, почти все за

Двое из трех крупнейших маркетплейсов страны высказались в поддержку обсуждения с властями вопроса регулирования возврата и введения невозвратных тарифов на ряд товаров. Об этом CNews заявили представители Wildberies и Ozon.

В Wildberies подчеркнули, что закреплять новые меры в законе не нужно, чтобы сохранить их гибкость. «Соблюдение баланса между правами покупателя на возврат и интересами продавца является приоритетом», – сказали CNews представители Wildberries.

«На розничном рынке уже есть примеры невозвратных категорий, мы готовы обсуждать такие механики в онлайне для защиты от мошенничества», – сказали CNews представители Ozon.

В Wildberries заявили о сравнительно небольшой доле возвратов на платформе. В Ozon подчеркнули, что число возвратов растет в праздничные дни. В то же время у «Яндекс Маркета» совсем иная статистика – как пишут «Ведомости», этот маркетплейс не фиксирует роста количества возвратов в период праздников.

В компании уверены, что покупатели возвращают товары в первую очередь из-за «расхождения ожиданий и реальности», к которым в «Яндекс Маркете» отнесли, в том числе, несоответствие цвета товара в реальности и на его карточке в каталоге интернет-магазина.

Что говорит закон

Опрошенные «Ведомостями» эксперты увидели в инициативе Решетникова прямое нарушение закона «О защите прав потребителей» и попутно единых правил Союзного государства. Такого мнения придерживается, в частности. председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Павлов считает, что предложение Решетникова лишает россиян «основополагающего права на отказ от товаров ненадлежащего качества, приобретенных как в офлайн-, так и в онлайн-каналах». Он подчеркнул, что в действующем российском законодательстве уже есть меры по защите предпринимателей – в числе прочего Павлов упомянул про запрет товара, утратившего товарный вид и получившего следы эксплуатации и загрязнения.

Также Павлов напомнил, что в России уже есть перечень непродовольственных товаров, которые невозможно вернуть – этот перечень утвержден Правительством России и состоит из 14 категорий. В нем есть мебель, бытовая химия, парфюмерия, косметика, товары личной гигиены и многое другое.

«Что касается интернет-торговли, то вводить подобные перечни недопустимо, потому что потребитель заключает договор и платит деньги фактически за картинки и описание и должен иметь возможность отказаться от не подошедшего ему товара, который в реальности может существенно отличаться», – подытожил Олег Павлов.