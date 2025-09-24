Сотрудники: Ладно, мы вернемся с удаленки в офис, но работу будем массово саботировать

В Британии работники компаний пообещали массово имитировать рабочую деятельность в офисе вместо того, чтобы трудиться по-настоящему, если их заставят попрощаться с удаленкой. Многие из них в дополнение к этому будут добиваться для себя четырехдневной рабочей недели, а кто-то даже уволится, лишь бы не тратить свое свободное время на дорогу до офиса и обратно.

Скажем офису громогласное «Нет»

В Великобритании среди наемных работников зреет массовое недовольство непрекращающимися попытками работодателей затащить их обратно в офис после многих лет удаленной работы, пишет The Register. Исследование компании Owl Labs показало, что работники Великобритании нарушают правила поведения на рабочем месте в офисе, а также имитируют рабочую деятельность после лишения их удаленки.

Некоторые из них требуют от руководителей предоставить им право работать не пять дней в неделю, а четыре, раз уж их вытащили их дома и заставили вновь ездить в офис.

Более 90% опрошенных Owl Labs британских работников заявили, что «примут меры» (would take action), если потеряют право работать удаленно или хотя бы в гибридном режиме. Под последним подразумевается необходимость появляться в офисе минимум один раз в неделю.

Прощай, старая работа, здравствуй, новая

Как показало исследования, именно гибкость рабочего графика является «основным фактором принятия карьерных решений и удовлетворения от работы» (the main driver of career decisions and satisfaction at work). Авторы исследования обнаружили, что стремление получить более качественный баланс между работой и личной жизнью (work life balance) стало основной причиной поиска новой работы. Ее упомянула половина респондентов.

Arlington Research / Unsplash Кабинеты и опенспейсы по нраву далеко не всем

На втором месте по популярности – более широкие возможности карьерного роста и более высокая оплата труда. На них указали 42% участника опроса.

Твой кабинет вон там

Согласно данным, собранным Owl Labs, в Великобритании почти не осталось людей трудоспособного возраста, работающих полностью удаленно. Если в 2024 г. их было 7%, то год спустя таковых насчитывается лишь 4%.

Судя по всему, британские работодатели делают все, чтобы заставить своих сотрудников вернуться в кабинеты. В 2025 г. доля офисных сотрудников выросла до 51% против 42% годом ранее.

Выбравших гибридный график, как и полных удаленщиков, за тот же период тоже стало меньше – их количество сократилось с 51% до 45%. 40% из них вынуждены были появляться на работе три дня в неделю, а 27% – и вовсе работать четыре.

Другими словами, такие работники хоть формально и пользуются гибридным рабочим графиком, но на деле в офисе в будни трудятся больше времени, чем за его пределами.

Это идет вразрез их пожеланиями сотрудников с гибридным графиком. Лишь 34% из них предпочли бы проводить в офисе три дня, а 11% вообще не желают появляться там.

Взгляд со стороны работодателя

В исследовании Owl Labs сказано, что около 75% британских работодателей за последний не ужесточали свою политику по отношению к обязательному присутствию работника в офисе. Однако многие крупные компании, например, Vodafone и Microsoft, в последнее время прилагают больше усилий для возвращения сотрудников в кабинеты и опенспейсы.

Исследование компании Indeed показало, что в новых объявлениях о вакансиях компании увеличивают ожидаемое время пребывания сотрудников в офисе.

«Мы видим, как работодатели используют ситуацию на рынке труда, чтобы требовать больше личного общения, будь то для поощрения сотрудничества, восстановления офисной культуры или просто потому, что они чувствуют, что могут это сделать», — сказал Джек Кеннеди (Jack Kennedy), старший экономист Indeed.

Оставьте ваш офис себе, пожалуйста

Исследование Owl Labs показало, что работники понимают точку зрения своих работодателей. Наиболее частой причиной проведения акций по возвращению кадров в офис, по словам самих работников, было укрепление корпоративной культуры и сплоченности (79%), далее следовал контроль со стороны руководства (78%) и, наконец, повышение производительности труда и эффективности совместной работы сотрудников (77%).

К основным ожиданиям работников от офисной работы относятся «связь с миссией/целью компании» (80%), привлекательная офисная обстановка (78%) и дружеские/отношения в офисе (77%).

Тем не менее, многие работники саботируют работу в офисе. Четверть сотрудников практикуют «работу по правилам» (work to rule), то есть выполняют только то, что указано в их должностных обязанностях. Пятая часть сотрудников максимально забивает свое расписание теми или иными делами, лишь бы чтобы избежать встреч с коллегами. А 17% лишь делают вид, что работают, хотя на самом деле не выполняют никаких задач.