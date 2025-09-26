Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения

У российского поставщика систем биометрии BioSmart новый совладелец. 5% компании получил ее гендиректор Егор Голубкин, известный популяризатор технологии биометрии по венам ладони. До 2024 г. ООО «Биосмарт» входило в бизнес-империю известного ИТ-предпринимателя Сергея Сорокина. Но часть активов бизнесмена отошла его партнерам после возбуждения уголовного дела. Теперь в доле и глава перспективного направления

Доля для гендиректора

Гендиректор разработчика и производителя биометрических систем ООО «Биосмарт» (бренд BioSmart) Егор Голубкин получил 5% в компании, которой руководит с 2022 г. Как стало известно CNews, из капитала предприятия вышло ООО «Прософт-е», принадлежащее основателям компании.

Решения BioSmart предназначены для идентификации человека по отпечаткам пальцев, венам ладони, лицу и RFID-картам, говорится на сайте предприятия. Сканер вен ладони — это запатентованное российской компанией ноу-хау.

Среди клиентов компании указан Банк России, куда в 2016 г. были установлены считыватели вен на ладони для 500 рабочих мест, также компания организовала биометрию по венам в крупнейшем порту Кении. Среди ее клиентов указаны «Четыре лапы», X5 Retail, опытный завод «Микрон», электроэнергетическая госкомпания «Интер РАО», Екатеринбургский метрополитен. BioSmart владеет лицензией на криптографию от ФСБ и получил несколько госконтрактов на поставку биометрических систем в российские колонии.

Потенциал использования биометрии в российском бизнесе почти не раскрыт, писал «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. Но повышенный интерес со стороны бизнеса существует в сегментах, где критически важны безопасность и скорость идентификации.

Егор Голубкин считает, что именно биометрия по венам позволит удовлетворить потребности бизнеса. В интервью журналу «Ruбеж» он называл технологию сканеров вен бесконтактной, гигиеничной и удобной, что дает ей преимущества перед методами биометрии отпечатков пальцев или PIN-кодов. Сканер, разработанный компанией, использует инфракрасную камеру для съемки уникального рисунка вен под кожей ладони — параметра, значительно более устойчивого к подделке, чем отпечаток пальца, и не меняющегося со временем.

Кто ушел?

Бенефициаром Biosmart и «Прософт-е» до января 2024 г. являлся известный ИТ-предприниматель из 90-х Сергей Сорокин, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Основатель группы «Прософт» (PoSoft) начал передавать часть своих активов сооснователям Глебу Баталину и Александру Распутину после того, как попал под арест по уголовному делу о мошенничестве с субсидией Минпромторга на 160 млн руб. Связаны ли эти два факта — CNews не известно.

В сообщениях о возбуждении уголовного дела Сорокин фигурировал как бывший генеральный конструктор АО «ВНИИВК им. Карцева». На сайте Ассоциации разработчиков и производителей электроники указывалось, что ученого арестовали по обвинению в хищении средств, предоставленных Минпромторгом России в рамках субсидии на разработку вычислительной платформы модульных компьютеров в рамках постановления правительства РФ от 17.02.2016 № 109. В ассоциации посчитали чрезмерной избранную меру пресечения в виде содержания под стражей и указывали, что решение данного вопроса должно находиться в сфере гражданско-правового регулирования. Вскоре Сорокин был переведен под домашний арест.

В августе 2025 г. дело, в котором фигурировал Сорокин, было возвращено из суда в прокуратуру из-за невозможности вынесения объективного приговора и нарушений во время следствия, но часть активов предпринимателя формально уже перетекла в другие руки.

Так, Сорокин вышел из капитала крупнейшей ИТ-компании «Прософт-Системы» с чистой прибыль 1,6 млрд руб. и выручкой 9,6 млрд руб. за год, «Прософт-е» (выручка 631,5 млн руб., чистая прибыль — 36,6 млн руб.), а также «Редкит Лаб», «Биосмарт» и некоторых других. При этом предприниматель остался участником «Эремекс», «Фаворит-ЭК», «Прософт», но финрезы этих компаний гораздо скромнее или не раскрываются с 2021 г.

В BioSmart от комментариев о причинах передачи доли гендиректору Егору Голубкину отказались, а в «Прософт», который контролирует Сорокин, заявили, что не имеют отношения к «Прософт-е». Связаться с «Прософт-е» на момент публикации материала не удалось.

До 31 июля 2025 г. «Биосмарт» носил короткое наименование «Прософт-Биометрикс», теперь о его связях с «Прософтом» Сорокина напоминает только полное наименование, которое продолжает звучать как «Прософт-Биометрикс».

Возбуждение уголовного дела — повод подстраховаться

Организатором махинаций с субсидией Минпромторга в полиции считают Сергея Сорокина, через структуры которого якобы проводились часть документации и сами средства, сообщал «Коммерсант». В окружении бизнесмена изданию говорили, что оснований для привлечения его к уголовной ответственности не было: заявка на получение субсидии прошла все согласования, а этапы исполнения соглашений с Минпромторгом утверждались в ведомстве каждые полгода.

«Нередко добропорядочные бизнесмены, попавшие под уголовное преследование, по этой причине начинают распродавать активы. Кроме того, в рамках расследования следственные органы могут изымать недвижимость, транспорт, технику и иные активы, судьба которых остается неопределенной до окончания дела», — рассказал CNews руководитель уголовной практики Novator Legal Group Эльвин Байдин.

В рамках возбужденного уголовного дела могут быть наложены ограничительные меры по распоряжению имуществом, принадлежащим подозреваемым в совершенном преступлении, в частности, на доли в уставном капитале компании, на акции, добавляет советник корпоративной практики юридической компании Nerra, кандидат юридических наук Лариса Пекарская. По ее словам, это также влияет на возможность привлечения финансирования в компанию, может вызывать корпоративные конфликты между участниками или акционерами.

Как уточнил Алексей Головченко, управляющий партнер «Энсо», несмотря на то, что суд вернул дело в прокуратуру, расслабляться не стоит.

«Суд очень хорош слышит прокуратуру при судебном процессе. Так уж сложилась практика, по уголовным делам в первую очередь. Это, конечно, не означает , что суд идет на 100% в сторону пожеланий прокуратуры. Но я бы ориентировался на требования прокурора, как основу при вынесении вердикта суда. Тем более сейчас, когда бывший генеральный прокурор (Игорь Краснов) возглавил Верховный суд, это может быть основным ориентиром по вердикту суда», — заключил Головченко.

Как идут дела у «Биосмарта»

Решения BioSmart предназначены для идентификации человека по отпечаткам пальцев, венам ладони, лицу и RFID-картам, говорится на сайте предприятия.

Дела у компании шли в гору до 2024 года. После ареста основателя выручка снизилась с 288 млн руб. до 216 млн руб. (по итогам 2024 г.), чистая прибыль сократилась на 5 млн руб., до 19 млн руб.

У компании есть лицензия ФСБ на криптографию. С 2018 г. она заключает небольшие госконтракты на поставку биометрических систем в российские колонии. Так, в 2025 г. получила контракт на оборудование биометрической идентификации в колонии №3 УФСИН по Омской области, а в 2024 г. на поставку комплекса биометрической системы контроля управления доступом для ИК №27 с особыми условиями в Кировской области.

В августе 2025 г. в Москве заработала первая биометрическая проходная по лицу на строительной площадке, интегрированная с Региональным сегментом Единой Биометрической Системы г. Москвы. Решение основано на биометрических терминалах BioSmart Quasar 7 и программном обеспечении Biosmart-Studio v.6. Проект реализован на объекте «Государственная картинная галерея Василия Нестеренко» в Москве на Бутырской. Застройщиком выступает ГКУ «Департамент гражданского строительства города Москвы».

В России также активно внедряется идентификации по венам ладони BioSmart PV-WTC. С переходом на идентификацию по венам ладони полностью исключается проблема с «мёртвыми душами». «Подделать вены невозможно — каждый проход реальный, принадлежит конкретному человеку», — говорится на сайте «Биосмарта».



«Биосмарт» создает как софт, так и оборудование, но у компании также есть оформленные декларации на импорт устройств для биометрии. Так, в июле Росаккредитация выдала декларацию соответствия РФ на ввоз 360 электронных сканеров отпечатков пальцев с возможностью подключения Futronic Technology.