Слишком сырое, очень дорогое. Названы причины, почему российские компании не хотят переходить на отечественное ПО. Опрос

Отечественный бизнес не очень стремится отказываться от иностранного ПО в пользу суверенного. Разработки российских компаний они считают или слишком сырыми и малофункциональными, но при этом избыточно дорогими. Если им приходится расставаться с зарубежным лицензионным софтом, то в качестве альтернативы они предпочитают Open Source – там и нужные функции почти всегда есть, и платить за использование не надо.

Такой суверенности нам не надо

Российские компании среднего и крупного бизнеса стремятся как можно дольше обходиться без внедрения отечественного программного обеспечения. Как сообщили CNews представители компании «Монк Диджитал Лаб», они выявили для себя три основные причины, по которым не желают инсталлировать российское ПО, даже если больше нет возможности пользоваться иностранным.

Причины эти – общая незрелость отечественных продуктов, а также отсутствие требуемых функций и высокая цена. При этом такое отношение к российскому ПО массовое и не ограничивается какой-либо одной сферой деятельности. Эксперты «Монк Диджитал Лаб» опросили ИТ-директоров 138 российских компаний, представляющих крупный и средний бизнес из разных отраслей.

Первостепенные недостатки

Чаще всего участники опроса сетовали именно на «сырость», то есть незрелость российского ПО. На его указали 88% опрошенных, хотя им было дозволено выбрать несколько вариантов ответа.

Под «сыростью» подразумевают нестабильность работы отечественного ПО. Респонденты утверждают, что оно «недостаточно отлажено. Притом настолько, что даже некоторые программы с открытым исходным кодом (Open Source) работают стабильнее.

Фото: Julia Kadel / Unsplash Российский бизнес видит слишком много недостатков у отечественного ПО перед иностранным и Open Source

На втором месте по популярности среди всех причин, по которым российский бизнес поворачивается спиной к отечественному ПО – это меньшее количество функций в нем. Этот вариант ответа выбрали 82% респондентов.

В этом плане российские разработки уступают и свободному программному обеспечению, и иностранному ПО, написанному ушедшими из России компаниями. В качестве примера респонденты привели системы виртуализаци и мониторинга, а также DevOps-инструменты.

Сотрудник редакции CNews тоже столкнулся с этим. В 2023 г. у него возникла необходимость перейти с Microsoft Office на другой офисный пакет. Тестирование отечественных аналогов Office показало отсутствие в некоторых из них даже совершенно базовых функций «из коробки», например, подсчета количества символов в документе. В результате выбор был сделан в пользу открытого и бесплатного LibreOffice.

Третий недостаток российского ПО – это высокая стоимость лицензий. Ее упомянули 74% опрошенных ИТ-директоров. «Многие компании считают, что стоимость российских продуктов является неоправданно высокой», – сообщили CNews представители «Монк Диджитал Лаб».

CNews неоднократно писал, что российские разработчики после массового ухода из страны иностранных конкурентов начали регулярно повышать цены на свое ПО. Например, это случилось в июне 2024 г. – цены взлетели, как только стало известно о повышении налога на прибыль для ИТ с 1 января 2025 г. Он вырос с 0% до 5%, хотя для компаний из других сфер он составляет 20%.

В конце сентября 2025 г. российские власти объявили об увеличении НДС на 2 процентных пункта (с 20% до 22%) с 1 января 2026 г. Нельзя исключать, что это тоже приведет к удорожанию российского ПО.

Но это еще не все

Приведенные недостатки российского ПО участники опроса причислили к основным. Но аналитики «Монк Диджитал Лаб» еще несколько важных препятствий для перехода среднего и крупного бизнеса на суверенное программное обеспечение.

Например, 50% респондентов упомянули низкое качество постпродажного сервиса, отметив, что техподдержка у большинства российских разработчиков «пока довольно слабая». Участники опроса заявили, что специалисты поддержки имеют низкий уровень компетентности, и что при этом они медленно реагируют на те или иные инциденты. Отдельно было отмечено, что в штате техподдержки работает недостаточное количество специалистов, в результате чего имеющиеся кадры постоянно сильно перегружены.

Пятая по значимости причина негативного отношения российского бизнеса к отечественному ПО – это трудности, которые неизбежно возникают при его внедрении и миграции. Это подметили 34% опрошенных ИТ-директоров. «Переход на отечественное ПО трудоемок, требует переобучения персонала, переделки интеграций, изменений бизнес-процессов», – сообщили CNews представители «Монк Диджитал Лаб».

Шестая упомянутая причина, на которую указали 18% респондентов – это безопасность отечественных решений. Авторы исследования отметили, что большинство российских организаций не доверяют заявленному разработчиками уровню защищенности.

Доходит до того, что больше доверия у ИБ-специалистов этих компаний вызывает ПО с открытым исходным кодом. Представители «Монк Диджитал Лаб» подчеркнули, что в 2022 и 2023 гг. на волне ухода иностранных разработчиков российские компании писали свой код в спешке, и многие их программы могли выйти, не успев пройти все необходимые проверки на безопасность.

При этом подобным грешат и компании, использующие самописное ПО. В сентябре 2025 г. CNews писал, что 28% всех российских компаний частично или полностью игнорируют необходимость внедряемых в их инфраструктуру ИТ-решений собственной разработки. Как один из результатов, 2024 г. установил новый рекорд по числу утечек персональных данных в России – 710 млн записей против 300 млн годом ранее.



