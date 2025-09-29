Создано антидроновое оружие, на испытаниях одним выстрелом сбившее 49 БПЛА

Американская компания Epirus в сентябре 2025 г. продемонстрировала свое микроволновое оружие под названием Leonidas, способное уничтожать сразу несколько десятки дронов. На последних тестах установка нейтрализовала 61 дрон, включая рекордные 49 дронов одним импульсом.

Новая противодронная система

В США создали оружие, которое способно сбивать десятки дронов за раз, пишет New Atlas. В сентябре 2025 г. микроволновая система Leonidas уже сбила 49 дронов за один импульс.

Разработчиками Epirus во время последних тестирований своей системы Leonidas уничтожили в общей сложности 61 дрон. Для ликвидации беспилотников система, как уточняется, использует высокоэнергетические микроволны, из-за чего происходит отключение бортовой электроники беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Epirus Микроволновое оружие одним выстрелом сбило 49 дронов

По информации New Atlas, система безопасна для людей, которые могут находиться близи нее. Автор статьи подчеркнул, что оружие разработано на полупроводниках, в основе которых — нитрид галлия (GaN). Полупроводниковый материал GaN , из которого изготавливается большинство типов современных светодиодов. Также изделия из него применяются в базовых станциях мобильной связи. Но с 2020 г. для GaN открылось новое применение — из него изготавливают силовые транзисторы, применяемые в альтернативной энергетике, электротранспорте и даже в бытовых зарядных устройствах.

Основным достоинством новой системы Leonidas считается ее способность одновременно поражать группы дронов и создавать безопасные зоны для охраны важных объектов. Устройство функционирует в непрерывном режиме без риска перегрева.

Развитие военных оборонительных технологий

Стартап Epirus выиграл ряд военных контрактов в США на поставку прототипов системы Leonidas. Один из основателей Epirus и управляющий партнер 8VC Джо Лонсдейл (Joe Lonsdale), назвал Leonidas лучшей защитой от роев дронов на 2025 г.

«Мы снова и снова убеждаемся в том, что существующие системы противовоздушной обороны (ПВО) плохо приспособлены для борьбы с угрозой автономных роев беспилотников. Военные контракты для Epirus открывают новые возможности для борьбы с роями беспилотников благодаря нашим экономичным, модульным и модернизируемым системам Leonidas», - сказал исполнительный директор компании Epirus Кен Бедингфилд (Ken Bedingfield). «По мере развития угроз будут развиваться и наши возможности, что обеспечит армию США эффективными средствами противодействия как ближайшим, так и более отдаленным угрозам на десятилетия вперед».

По мнению экспертов TechCrunch, система радиоэлектронной борьбы Leonidas от компании Epirus доказала свою высокую эффективность против разнообразных БПЛА и электронных систем, успешно поразив рои дронов на нескольких испытаниях, спонсируемых правительством США, и обогнав шесть отобранных конкурентных решений.

Epirus Движение на марше с системой Leonidas от Epirus

Инновационный программно-определяемый подход Epirus к мощным микроволновым системам повышает эффективность благодаря простым программным обновлениям (ПО) уже развернутых систем, способствуя модернизации армии США для выполнения текущих и будущих задач. Leonidas обладает открытой системной архитектурой, упрощающей интеграцию с существующими и перспективными сетями командования и управления объединенных сил.

Государственная финансовая поддержка

В апреле 2025 г. оборонный стартап Epirus, специализирующийся на системах защиты от дронов, привлек $250 млн инвестиций в рамках серии D.

Капитализация Epirus, который базируется в Торрансе, штат Калифорния, достигла $1,35 млрд после инвестиционной серии C в 2022 г., когда стартап привлек $200 млн. Уже в 2025 г. Epirus привлекла дополнительно $250 млн. Правда, в начале 2025 года агентство Bloomberg сообщило, что Epirus провел этот раунд с более низкой оценкой, чем в серии С.

Соучредителями серии D выступили компании: 8VC, Washington Harbour Partners LP, Gaingels и General Dynamics Land Systems, дочерняя компания одного из крупнейших оборонных подрядчиков США.

Руководители Epirus отметили Bloomberg, что планирует использовать полученные средства для выхода на международные коммерческие рынки, для расширения команды, повышение устойчивости цепочки поставок и открытие нового симуляционного центра в Оклахоме для обучения американских солдат.