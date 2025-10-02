Автор «Библии открытого ПО»: кодексы поведения разработчиков нужно отменить. Они инструмент в руках скандалистов и приносят только вред

Кодекс поведения – зло?

Известный программист и евангелист открытого ПО Эрик Реймонд (Eric Raymond) раскритиковал практику внедрения кодексов поведения в организациях, занимающихся разработкой софта с открытым исходным кодом, и призвал от нее отказаться.

«После десяти лет драмы и идиотизма многие, кроме меня, готовы публично заявить, что "кодексы поведения" оказались катастрофой – своего рода заразным социальным безумием, порождающим драму, политические интриги, злословие и отрицательную полезную работу», – написал Реймонд у себя в социальной сети X (ранее – Twitter).

Он также дал несколько советов по поводу кодексов поведения, регулирующих взаимоотношения между участниками проекта. Во-первых, по мнению Реймонда, если организация еще не приняла свод правил такого рода, то и делать этого не следует. В противном случае лучше всего его отменить, поскольку «их единственная реальная функция – быть инструментом в руках скандалистов».

Если же отказаться от использования кодекса поведения невозможно по причинам бюрократического характера, по мнению Реймонда, следует заменить его положения следующим или схожим по смыслу текстом: «Если вы досаждаете [участникам проекта] больше, чем приносите пользы, вы будете исключены [из проекта]». Попытки переписать кодекс с использованием более конкретных и подробных положений не принесут желаемого результата, считает разработчик, они лишь дают скандалистам инструмент для манипуляций.

«Да, нам следует стараться быть добрыми по отношению друг к другу. Но нам следует быть безжалостными и беспощадными к тем, кто пытается превратить "Будьте добрыми!"» в оружие. Потакание им никогда не заканчивается ничем хорошим», – подытожил Реймонд.

По состоянию на 2 октября 2025 г. публикация набрала 6 тыс. отметок «Нравится», 1 тыс. репостов и 245 комментариев. Мнения участников дискуссии относительно позиции Реймонда разделились. Многие из них согласились с автором частично или полностью. Некоторые отметили недостатки сформулированного Реймондом критерия исключения участников из проекта. Другие указали на факт существования проектов, в которых кодекс поведения выполняет свою функцию достаточно хорошо. В качестве примера такого проекта несколько пользователей X назвали СУБД SQLite.

Кодекс поведения в проекте Linux kernel

Многие крупные открытые проекты разработали, ввели и придерживаются кодекса поведения. Не является исключением и возможно самый важный open-source-проект за всю историю существования движения – проект разработки ядра Linux.

Первая версия кодекса разрешения конфликтов между участниками сообщества разработчиков была принята еще в 2015 г. Его написал Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), в настоящее время являющийся сопровождающим разработчиком стабильной ветки ядра Linux и одной из ключевых персон, задействованных в проекте.

Предполагалось, что документ позволит создать более комфортные условия для работы и избавит участников от оскорблений и унижений со стороны коллег. Одним из наиболее известных грубиянов проекта является «отец» Linux – Линус Торвальдс (Linus Torvalds), отличающийся сложным характером и вспыльчивостью и даже заявлявший в прошлом о том, что люди ему безразличны.

В 2018 г. Торвальдс по собственной инициативе взял перерыв от руководства проектом после того, как он осознал, что его поведение по отношению к коллегам в течение многих лет было непрофессиональным и часто переходило границы дозволенного в обществе.

Спустя месяц Торвальдс вернулся на пост координатора проекта Linux. Одновременно с его возвращением был утвержден новый кодекс поведения. Переработанный кодекс учитывает принципы другого, более широко распространенного и инклюзивного свода правил поведения в open-source-сообществах Contributor Covenant, созданного разработчиком и юристом Коралайн Адой Эмке (Coraline Ada Ehmke).

Впоследствии Торвальдс стал вести себя несколько более сдержанно, но все равно от случая к случаю допускает высказывания в свойственной ему неуважительной манере.

Кто такой Эрик Реймонд

Эрик Реймонд – американский программист, хакер и писатель, идеолог открытой модели разработки ПО.

Реймонд написал популярные книги «Искусство программирования для Unix и «Как стать хакером». В 1998 г. он стал сооснователем Open Source Initiative (OSI), занимающейся продвижением открытого ПО и лицензий, регулирующих его распространение.

Реймонд возглавлял OSI вплоть до 2005 г. В марте 2020 г. он был лишен права писать в списки рассылки OSI – с его собственных слов, за критику попытки организации разрешить поддержку лицензий, условия которых противоречат фундаментальным принципам организации.

Эрик Реймонд является автором книги «Собор и базар» (“The Cathedral and the Bazaar”), которая заложила идеологические основы модели открытой разработки ПО. Ее можно считать «библией открытого ПО» – прочитав ее, многие люди начинали заниматься как разработкой, так и пропагандой ПО с открытым исходным кодом. Центральный тезис труда гласит: «При наличии достаточного количества глаз все ошибки оказываются на поверхности» (“Given enough eyeballs, all bugs are shallow”), констатирующий одно из ключевых преимуществ открытой модели разработки.

Реймонд является членом Либертарианской партии США, выступает за право на хранение и ношение оружия. По религиозным взглядам – неоязычник. В профиле X Реймонд называет себя «программистом, странствующим философом, антропологом по случаю, возмутитель спокойствия во имя свободы».

В 2020 г., как ранее сообщил CNews, Реймонд спрогнозировал переход проприетарной операционной системы Microsoft Windows на ядро Linux. По состоянию на октябрь 2025 г. прогноз не сбылся. Microsoft выпустила очередное обновление Windows 11 25H2, в основе которого по-прежнему лежит ядро на архитектуре NT.