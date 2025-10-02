В России испытано кинетическое орудие для борьбы с БПЛА любых типов

В октябре 2025 г. в России провели испытания кинетического антидронового оружия под условным названием «Изделие 545». Оно предназначено для физического вывода из строя беспилотных летательных аппаратов. Это личное кинетическое орудие физического уничтожения дронов всех типов в радиусе 100-150 м.

Тестирование вооружения

В октябре 2025 г. состоялись испытания индивидуального кинетического перехватчика дронов «Изделие 545» в рамках проекта «Новые русские технологии», пишет ТАСС. Разработка позволяет уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) всех типов.

Со слов разработчиков, оружие представляет собой персональное кинетическое средство для физического уничтожения беспилотников любого типа, работающего на дистанции от 100 до 150 мет. Оно дает возможность нейтрализовать дроны при помощи любого стандартного боевого вооружения, доступного бойцу. Корпус изделия выстреливается и поражает цель при попадании. По их словам, тестирование «Изделия 545» в октябре 2025 г. завершилось успешно.

Кинетическое оружие — это вид вооружения, действие которого основано на использовании кинетической энергии поражающих элементов (ПЭ), определяемой преимущественно высокой скоростью их столкновения с преградой (свыше 1000 м/с). В качестве ПЭ могут использоваться малогабаритные управляемые и неуправляемые ракеты, артиллерийские снаряды или БПЛА.

В ходе тестирования, поражающие элементы показали высокую эффективность в ликвидации БПЛА — это уникальная разработка, защищенная патентами. В компании-разработчике отметили, что на 2 октября 2025 г. «Изделие 545» находится на стадии научно-исследовательских работ.

По словам инженеров, такое оружие характеризуется низкой себестоимостью производства и повышает надежность защиты военнослужащих от атак беспилотников. При его использовании происходит выведение из строя систем связи дронов, что приводит к его падению.

Антидрон «Гюрза»

В 2024 г. стало в России создали портативный подавитель дронов «Гюрза», оснащенный системой искусственного интеллекта (ИИ), позволяющей изделию самостоятельно принимать решения о работе на определенных частотах. Масса антидрона — 25 кг. «Гюрза» способно работать в 10 частотных диапазонах. Дальность глушения — до 1,5 км.

Не имеющий аналогов антидрон является разработкой отечественных инженеров и уже применяется российскими бойцами в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине. «В работу заложены ИИ-алгоритмы. Установка самостоятельно принимает решение о включении и выключении нужных частот гашения», — сказал один из разработчиков Олег Жуков. Отмечалось также, что использование ИИ-технологий в подавителе дронов — системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — оправдало себя. «При прекращении фиксации сигналов дронов происходит автоматическое отключение подавления», — объяснил генеральный конструктор.

Модульная система для борьбы с БЭКами

В начале сентября 2025 г. российские специалисты разработали модульную систему специальных заграждений «Аурелия» для защиты от украинских безэкипажных катеров (БЭК). Сама же разработка велась инженерами компании «Русич».

Министерство обороны России Зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска-М»

Специалисты отмечают, что «Аурелия» состоит из модулей, длиной десять метров и шириной три метра. Каждый из них включает в себя плавающую опору, соединительную сеть, антиводометные элементы и якорь. Когда катер проходит через систему, она засасывает в себя его активные элементы и приводит в негодность двигатель.

По информации Министерства обороны (Минобороны) России, испытания «Аурелии» проходили на Финском заливе с участием представителей Военно-морского флота (ВМФ). Как писал CNews, к 2025 г. в процесс разработки БЭК военного назначения включились несколько отечественных организаций.