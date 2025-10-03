Создатель USB-флешки предрек дефицит SSD, который продлится ближайшие 10 лет

Дефицит длиной в 10 лет

Грядет дефицит флеш-памяти NAND, который обязан буму искусственного интеллекта, он может растянуться на десятилетие. Такого мнения придерживается Пуа Кхейн-Сенг (Pua Khein-Seng), генеральный директор компании Phison, производящей контроллеры памяти, и один из изобретателей USB-флешки.

Прогноз относительно будущего тесно связанных рынков NAND-памяти и твердотельных накопителей, озвученный топ-менеджером крупного производителя контроллеров памяти и SSD в интервью тайваньскому изданию CommonWealth Magazine, как отмечает Tom’s Hardware, согласуется с ожиданиями аналитиков, которые утверждают, что мир компьютерной памяти стремительно движется к началу «суперцикла памяти», и избежать его не удастся.

Под суперциклом подразумевается период долгого и устойчивого роста спроса и цен на товары конкретного типа, в данном случае – флеш-память и продукты на ее основе.

Samsung Memory / Unsplash Надвигающийся дефицит NAND растянется на годы

«В следующем году NAND окажется в серьезном дефиците. Я думаю, что поставки будут ограничены в течение следующих десяти лет», – заявил Пуа в разговоре с изданием.

Предпосылки дефицита

Говоря о предпосылках дефицита, гендиректор Phison указывает на снижение уровня инвестиций в расширение производства NAND со стороны крупнейших игроков рынка памяти.

По его словам, в прошлом попытки увеличения объема выпускаемой продукции этого типа неизбежно приводили к падению цен, что не позволяло производителям даже «отбить» свои инвестиции. Поэтому примерно с 2019-2020 г. они сокращали капитальные расходы на эти цели.

В 2023 г., с началом бума ИИ, Micron и SK Hynix направили колоссальные средства на расширение производства памяти с высокой пропускной способностью HBM и вновь сократили вложения в NAND. Инвестиции в HBM сулили приятную маржу и возможность быстро окупить капиталовложения.

NAND будет нужна больше, чем HBM

Флеш-память по уровню востребованности вскоре обгонит HBM, считает Пуа. С 2022 г. облачные провайдеры закупают мощные ускорители вычислений, которые в дальнейшем используются преимущественно для обучения ИИ-моделей. При таком сценарии необходимо много HBM, которая используется в передовых GPU, и не особо нужна флеш-память.

«Теперь эти модели, похоже, достигли зрелости. Как облачные компании смогут вернуть деньги, израсходовав столько ресурсов? За счет инференса», – поясняет Пуа.

В представлении гендиректора Phison многомиллиардные бюджеты облачных провайдеров предполагают закупку не только GPU, но и устройств хранения данных, причем на последние будет потрачено даже больше средств.

Логика Пуа проста: «Чтобы зарабатывать деньги [на ИИ], нужны пользователи. Пользователи генерируют данные. Данные необходимо где-то хранить. Это означает, что дата-центры должны расширять хранилища с запасом на десятилетие. В конце концов, основная функция дата-центра – это хранение данных».

HDD против SSD

Как отмечает Tom’s Hardware, в отрасли уже не столь уверены в перспективах накопителей на жестком магнитном диске (HDD). Ожидается, что в ближайшие 5-8 лет цены на HDD и SSD сравняются. Хотя в настоящее время nearline-HDD остаются привлекательным вариантом для построения ИИ-инфраструктуры, ситуация постепенно меняется.

Так, в сентябре 2025 г. крупнейший производитель HDD Western Digital объявила о повышении цен на свою продукцию, некоторые позиции подорожали на 30%. Кроме того, сроки поставки достигли одного года. По данным отраслевых источников TrendForce, в ответ на изменения ситуации на рынке производители SSD ведут активную разработку новых nearline-устройств на основе флеш-памяти, предлагающих компромиссные характеристики и цены.

«В 2020 г. количество SSD и HDD в ЦОДах находилось в пропорции нескольких единиц к более чем 90. Сегодня оно составляет примерно 20 к 80. В перспективе SSD займет долю от 80% до 100%. Вопрос в следующем: сколько новой емкости потребуется для этого перехода? Именно поэтому я говорю, что флеш-память сохранит свою популярность в течение следующих десяти лет», – объясняет Пуа.

«Отец» USB-флешки

Пуа Кхейн-Сенг – инженер в сфере электротехники родом из Малайзии, после окончания университета Национального университета Цзяотун (Тайвань) оставшийся жить и работать на Тайване.

В 1999 г. он выступил соучредителем компании Phison Electronics Corporation и с тех пор является ее бессменным генеральным директором. Основной вид продукции, выпускаемый компанией сегодня, – контроллеры флеш-памяти и SSD. С 2022 г. компания является партнером Seagate по производству и продаже SSD-накопителей для ЦОДов.

В этом же году Пуа в интервью малайзийской газете The Star заявил, что является изобретателем компактного флеш-накопителя с интерфейсом USB, однако в продажу устройство под брендом Pen Drive производства Phison поступило лишь в 2001 г., тогда как аналог IBM появился на рынке в 2000 г. Помимо IBM и Phison, на первенство в вопросе создания первой USB-флешки также претендовали компании Екул Trek 2000, M-Systems и Netac.

Особенностью девайса, якобы разработанного Пуа, которая, правда, вряд ли сказалась на его потребительских свойствах, было использование всего одной микросхемы.