CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инфраструктура
|

Создатель USB-флешки предрек дефицит SSD, который продлится ближайшие 10 лет

Наметившийся дефицит памяти NAND и SSD-накопителей будет длиться 10 лет в рамках спрогнозированного рынком «неизбежного суперцикла», считает глава Phison, крупного производителя контроллеров памяти. По его мнению, бизнесу, на фоне бума ИИ инвестировавшему колоссальные средства в инфраструктуру на базе GPU, когда-то придется начать отбивать вложения. Сделать это можно будет только с помощью пользователей, генерирующих много данных, которые где-то придется хранить. 

Дефицит длиной в 10 лет

Грядет дефицит флеш-памяти NAND, который обязан буму искусственного интеллекта, он может растянуться на десятилетие. Такого мнения придерживается Пуа Кхейн-Сенг (Pua Khein-Seng), генеральный директор компании Phison, производящей контроллеры памяти, и один из изобретателей USB-флешки.

Прогноз относительно будущего тесно связанных рынков NAND-памяти и твердотельных накопителей, озвученный топ-менеджером крупного производителя контроллеров памяти и SSD в интервью тайваньскому изданию CommonWealth Magazine, как отмечает Tom’s Hardware, согласуется с ожиданиями аналитиков, которые утверждают, что мир компьютерной памяти стремительно движется к началу «суперцикла памяти», и избежать его не удастся.

Под суперциклом подразумевается период долгого и устойчивого роста спроса и цен на товары конкретного типа, в данном случае – флеш-память и продукты на ее основе.

sd6.jpg

Samsung Memory / Unsplash
Надвигающийся дефицит NAND растянется на годы

«В следующем году NAND окажется в серьезном дефиците. Я думаю, что поставки будут ограничены в течение следующих десяти лет», – заявил Пуа в разговоре с изданием.

Предпосылки дефицита

Говоря о предпосылках дефицита, гендиректор Phison указывает на снижение уровня инвестиций в расширение производства NAND со стороны крупнейших игроков рынка памяти.

По его словам, в прошлом попытки увеличения объема выпускаемой продукции этого типа неизбежно приводили к падению цен, что не позволяло производителям даже «отбить» свои инвестиции. Поэтому примерно с 2019-2020 г. они сокращали капитальные расходы на эти цели.

В 2023 г., с началом бума ИИ, Micron и SK Hynix направили колоссальные средства на расширение производства памяти с высокой пропускной способностью HBM и вновь сократили вложения в NAND. Инвестиции в HBM сулили приятную маржу и возможность быстро окупить капиталовложения.

NAND будет нужна больше, чем HBM

Флеш-память по уровню востребованности вскоре обгонит HBM, считает Пуа. С 2022 г. облачные провайдеры закупают мощные ускорители вычислений, которые в дальнейшем используются преимущественно для обучения ИИ-моделей. При таком сценарии необходимо много HBM, которая используется в передовых GPU, и не особо нужна флеш-память.

«Теперь эти модели, похоже, достигли зрелости. Как облачные компании смогут вернуть деньги, израсходовав столько ресурсов? За счет инференса», – поясняет Пуа.

В представлении гендиректора Phison многомиллиардные бюджеты облачных провайдеров предполагают закупку не только GPU, но и устройств хранения данных, причем на последние будет потрачено даже больше средств.

Логика Пуа проста: «Чтобы зарабатывать деньги [на ИИ], нужны пользователи. Пользователи генерируют данные. Данные необходимо где-то хранить. Это означает, что дата-центры должны расширять хранилища с запасом на десятилетие. В конце концов, основная функция дата-центра – это хранение данных».

HDD против SSD

Как отмечает Tom’s Hardware, в отрасли уже не столь уверены в перспективах накопителей на жестком магнитном диске (HDD). Ожидается, что в ближайшие 5-8 лет цены на HDD и SSD сравняются. Хотя в настоящее время nearline-HDD остаются привлекательным вариантом для построения ИИ-инфраструктуры, ситуация постепенно меняется.

Так, в сентябре 2025 г. крупнейший производитель HDD Western Digital объявила о повышении цен на свою продукцию, некоторые позиции подорожали на 30%. Кроме того, сроки поставки достигли одного года. По данным отраслевых источников TrendForce, в ответ на изменения ситуации на рынке производители SSD ведут активную разработку новых nearline-устройств на основе флеш-памяти, предлагающих компромиссные характеристики и цены.

«В 2020 г. количество SSD и HDD в ЦОДах находилось в пропорции нескольких единиц к более чем 90. Сегодня оно составляет примерно 20 к 80. В перспективе SSD займет долю от 80% до 100%. Вопрос в следующем: сколько новой емкости потребуется для этого перехода? Именно поэтому я говорю, что флеш-память сохранит свою популярность в течение следующих десяти лет», – объясняет Пуа.

«Отец» USB-флешки

Пуа Кхейн-Сенг – инженер в сфере электротехники родом из Малайзии, после окончания университета Национального университета Цзяотун (Тайвань) оставшийся жить и работать на Тайване.

В 1999 г. он выступил соучредителем компании Phison Electronics Corporation и с тех пор является ее бессменным генеральным директором. Основной вид продукции, выпускаемый компанией сегодня, – контроллеры флеш-памяти и SSD. С 2022 г. компания является партнером Seagate по производству и продаже SSD-накопителей для ЦОДов.

В этом же году Пуа в интервью малайзийской газете The Star заявил, что является изобретателем компактного флеш-накопителя с интерфейсом USB, однако в продажу устройство под брендом Pen Drive производства Phison поступило лишь в 2001 г., тогда как аналог IBM появился на рынке в 2000 г. Помимо IBM и Phison, на первенство в вопросе создания первой USB-флешки также претендовали компании Екул Trek 2000, M-Systems и Netac.

Особенностью девайса, якобы разработанного Пуа, которая, правда, вряд ли сказалась на его потребительских свойствах, было использование всего одной микросхемы.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов

Исследование: как применяются в России low-code платформы

Ozon создал собственный счетчик трафика и сертифицировал его в Роскомнадзоре, чтобы держать свои данные при себе

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Wildberries покупает крупную розничную сеть у хозяев обанкротившегося Ulmart

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще