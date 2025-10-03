Власти: Политика Wildberries и Ozon ущемляет и продавцов, и покупателей

Федеральная антимонопольная служба выявила ряд нарушений в работе Wildberries и Ozon. Так, Wildberries ввела индекс остатка товара, который нарушает права продавцов, и принуждала продавать товар по установленной марктеплейсом цене. У продавцов на Ozon есть трудности с забором товара со склада, а покупатели на данной площадки сталкиваются с необоснованной заморозкой личных кабинетов.

ФАС выслушал жалобу на работу Wildberries и Ozon

Экспертный совет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заслушал жалобы на два крупнейших марктеплейса – Ozon (юридическое лицо – «Интернет Решения») и Wildberries (юридическое лицо – РВБ). Об этом говорится в сообщении ФАС.

Ранее ведомство получило многочисленные жалобы от представителей малого и среднего бизнеса на действия указанных площадок. Действия маркетплейсов рассматривались в рамках соответствия Принципам взаимодействия участников цифровых рынков, которые были разработаны ФАС совместно с крупнейшими ИТ-компаниями в 2021 г.

Wildberries самостоятельно устанавливает цену на товары и заставляет оплачивать хранение товара

Одной из причин жалоб на Wildberries стало введение со 2 сентября 2025 г. принципа индекса остатка (ИО) товара. Этот показатель позволяет отслеживать, как долго продаются товары и сколько они лежат на складах. После внедрения ИО предприниматели с низким индексом должны либо оплачивать хранение товара на инфраструктуре площадки по более высокой цене, либо на их товары устанавливаются скидки без надлежащего согласования или они вынуждены будут вывезти его со склада маркетплейса.

Продавцы оказались вынуждены выбирать между включением товаров в автоакции и оплатой услуг хранения за каждую единицу товара по завышенному тарифу, отмечают в ФАС. При этом в ведомстве напомнили, что ранее уже выдавали Ozon и Wildberries предписание из-за непрозрачного механизма участия в автоакциях, которое было исполнено обоими площадками.

Кроме того, Wildberries через механизм «Конструктор тарифов» внедрил порядок оказания дополнительных услуг, от которых невозможно отказаться ранее установленного маркетплейсом срока, даже если предприниматели перестали быть в них заинтересованы, добавили в ФАС,

Также Wildberries через инструмент «Привлекательная цена» понуждала продавцов продавать продукцию по установленным маркетплейсом, а не самими продавцами ценам. «С помощью внутренних алгоритмов площадка рассчитывала цену товара за определенный период и предлагала продавцам, - рассказали в ФАС. - В случае согласия предприниматели получали скидку постоянного покупателя. При этом если продавцы незначительно поднимали цены на товар, компания прекращала действие такой скидки». Впрочем, в ФАС отметили, что с 23 сентября 2025 г. Wildberries прекратило действие данного инструмента.

У продавцов Ozon проблемы со складом, у покупателей - с личными кабинетами

Ряд жалоб связан и с действиями Ozon. В частности, ранее продавцы могли забирать отмененные или возвращенные заказы себе или отправлять их на склад площадки. Однако с 1 октября 2025 г. маркетплейс изменил такие правила обработки возвратов товаров по модели FBS, предполагающей продажу товара со склада продавца с доставкой через Ozon. Теперь заказы, которые были отменены или возвращены покупателями без претензий к качеству, автоматически отправляются на склады Ozon для повторной продажи.

«В результате предприниматели лишаются возможности свободно распоряжаться своим товаров, - резюмировали в ФАС. – Они не могут реализовать его через иные каналы продаж».

Кроме того, у продавцов возникают сложности в вывозе своего товара со складской инфраструктуры Ozon. «Зачастую предприниматели не могут забронировать время для его самостоятельного вывоза, - сообщили в ФАС. - При этом у площадки отсутствуют обязательства по предоставлению таких периодов в установленные сроки, а также соблюдению сроков вывоза товаров. Это может приводить к тому, что продавцы будут оплачивать услуги хранения продукции на инфраструктуре маркетплейса неопределенное время».

Также в ФАС поступили жалобы и от покупателей, чьи личные кабинеты на площадке блокируются без объяснения причин. В результате граждане не могут совершать покупки.

К какому мнению пришел Экспертный совет ФАС

Члены Экспертного совета ФАС посчитали, что указанные практики Ozon и Wildberries содержат риски ущемления интересов продавцов и покупателей, а также признаки навязывания предпринимателя невыгодных условий работы на площадках. По мнению экспертов, введение подобных принципов правил должно быть дополнительно проработано и скорректировано для смягчения последствий их применения, в связи с чем они требуют пересмотра.

«Новые механизмы в обязательном порядке должны носить прозрачный и понятный характер, а также учитывать ценовую политику представителей малого и среднего предпринимательства», - заявили в ФАС. В случае же невыполнения рекомендаций со стороны Wildberries и Ozon маркетплейсам грозят меры антимонопольного реагирования, предупредили в ведомстве.

Комментарии Wildberries и Ozon

В пресс-службе Wildberries пообещали, что компания примет меры по доработки своих механик в интересах продавцов. В компании напомнили, что ранее уже отказались от инструмента «Привлекательная цена» и вернулись к логике работы, действовавшей до эксперимента.

В пресс-службе Ozon заявили, что уже изучили возражения от партнеров по процессу возврата и согласились с необходимостью упростить процесс возврата товара со склада. «Заявку на вывоз можно будет подать сразу после поступления товара на склад, а не через 30 дней», - заявили в компании. Кроме того, в Ozon пообещали запустить функцию автовывоза всех товаров со склада, чтобы продавец мог однократно настроить автоматический процесс.

«Это позволит не отслеживать свободные слоты на вывоз, а также выбрать удобную точку получения товара, - По стоимости не будет отличаться от стандартной цены обратной логистики на модели FBS. Также мы дополнительно рассмотрим сложные случаи и категории, для которых новый процесс возврата критичен».

Мы с вниманием относимся к требованиям ФАС и изучаем обращение регулятора. Мы продолжим диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий.